Nemmeno il tempo di realizzare il ritorno di Ballando con le stelle (Qui il liveblogging della prima puntata) che son già fuochi d’artificio. Da una parte bene, d’altronde è il pepe dello spettacolo, ma se ci concentriamo sul caso di cui tutti parlano sui social e che riguarda Iva Zanicchi allora possiamo tranquillamente dire che no, non è questo lo spettacolo che desideriamo vedere o ascoltare. La cantante – come sappiamo – fa parte del nutrito cast di quest’anno e già da questo primo appuntamento abbiamo potuto percepire tutta la sua estrosità.

Ormai conosciamo il personaggio Iva Zanicchi sotto l’aspetto più goliardico. Le sue presenze in televisione, da tempo sono un boom di meme virali da una parte all’altra, insomma il web con lei si diverte. Si è divertita pure lei questa sera per il suo esordio a Ballando insieme al suo compagno di viaggio Samuel Peron, ed in molti avevano già messo in conto i più disparati siparietti con la giuria.

Tutto confermato: dalla frecciatina sull’orario tardo “Io non sono abituata a stare in piedi alle undici e mezza di sera“, l’aquila di Ligonchio si è poi dedicata ai giudizi di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Se i primi tre sembrano esser stati particolarmente morbidi con la concorrente (Smith “Sei fantastica“, Zazzaroni “Mi ha divertito tantissimo“, Canino “Disinvolta“) decisamente meno lo sono stati la Lucarelli e Mariotto. Selvaggia Lucarelli la gela: “L’hai buttata in caciara, il ballo è stato un disastro” mentre Guillermo Mariotto: “Due passetti li hai fatti, ma ci aspettiamo di più da te“.

La Zanicchi tra una stoccata e l’altra ha risposto a modo suo, rivolgendosi alla Lucarelli dice “Dammi quel cacchio che vuoi“, ma è proprio durante l’assegnazione dei voti che la cantante si lascia andare. Dopo il 6 di Zazzaroni, il 7 di Fabio Canino ed il 6 di Carolyn Smith sono arrivate le batoste con l’uno di Mariotto al quale lei ha replicato subito con un sonoro “Ma vaffa…“ tra le risate del pubblico. In più, nonostante poco prima la Zanicchi si è espressa fregandosene altamente del voto della Lucarelli, al momento dello zero ‘sbattuto in faccia’ dalla giornalista la cantante fa una smorfia di disappunto, seguito (secondo ciò che è stato segnalato in massa su Twitter) da un grave insulto (“Tr**a“) che sarebbe stato rivolto proprio alla giudice. Ecco il video:

🟠 Iva Zanicchi offende Selvaggia Lucarelli durante la diretta di #BallandoConLeStelle. Poco dopo Milly Carlucci si scusa, annunciando verifiche. Iva Zanicchi intanto riceve un bonus e vince la prima puntata. pic.twitter.com/WlDdDYcXNQ — Trash Italiano (@trash_italiano) October 8, 2022

Passati diversi minuti, Selvaggia Lucarelli – evidentemente e comprensibilmente scottata per le numerose segnalazioni sui social – twitta “Io attendo le scuse“. La prima ad avanzarle con tutta prudenza è stata Milly Carlucci in diretta: “E’ una parola inopportuna. Stiamo verificando, ma chiedo scusa. Non è mai intenzione né mia, né del programma offendere qualcuno“.

Dopo il programma Fabio Canino ha espresso solidarietà alla collega: “Totale solidarietà a @stanzaselvaggia. L’offesa volgare e becera di @ivazanicchi non può passare. Deve chiedere scusa“.

Di tempo per tornare sulla questione ce ne sarà, se non in questi giorni, sicuramente sabato prossimo. Infatti Iva Zanicchi e Samuel Peron paradossalmente sono in vetta alla classifica della serata, in parte anche grazie al tesoretto regalato da Alberto Matano. Non solo, la coppia partirà con un bonus ‘premio’ di 10 punti nella seconda puntata di Ballando con le Stelle (sempre che qualche provvedimento non rovini la festa…).