Vahide Perçin, già vista in Terra Amara, è protagonista di questa nuova serie turca, in cui interpreta una giudice di Istanbul che scopre che ogni membro della sua famiglia le ha mentito

La protagonista di Tradimento, la nuova serie tv turca di Canale 5, è un volto già noto al pubblico che segue le serie dell’ammiraglia Mediaset: Vahide Perçin è stata infatti interprete di Hünkar Yaman in Terra Amara. Ora, però, le è stato affidato il ruolo della protagonista, una giudice convinta di vivere una vita perfetta ma che scopre, invece, di essere al centro di un grande inganno. Vi intriga? Proseguite nella lettura per saperne di più!

Tradimento serie turca Canale 5, quante puntate sono?

La serie tv è composta da due stagioni, andate in onda in Turchia tra il 2022 e il 2024, per un totale di 71 puntate da 130 minuti ciascuno. Nell’edizione italiana, però, ogni episodio ha una durata di 45 minuti circa: quindi il totale di puntate cambia e aumenta. La prima stagione è così composta da 109 episodi (35 nella versione originale), e da 113 nella seconda (36 nella versione originale), per un totale di 232 episodi.

Quando va in onda Tradimento su Canale 5?

La nuova dizi turca di Canale 5 va in onda da domenica 1° dicembre 2024, alle 21:30.

Tradimento serie turca, cast

Vahide Perçin è Güzide Yenersoy, giudice integerrimo e inflessibile, che dopo anni di carriera senza compromessi, si trova costretta a rinunciare al suo amato lavoro per salvare la vita di uno dei suoi figli;

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy, avvocato di successo e marito di Güzide;

avvocato di successo e marito di Güzide; Yusuf Çim è Ozan Yenersoy, giovane ingegnere e figlio di Güzide;

giovane ingegnere e figlio di Güzide; Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, figlia di Güzide;

figlia di Güzide; Caner Şahin è Tolga Kaşifoğlu, ragazzo da sempre innamorato di Oylum;

ragazzo da sempre innamorato di Oylum; Ercan Kesal è Ali Sezai Okumuş;

Cem Bender è Oltan Kaşifoğlu;

Defne Samyeli è Elmas Heves;

Asena Girişken è Yeşim Denizeren;

Cem Sürgit è Ümit Özgüder;

Meltem Baytok è Nazan Tokluca;

Canan Ürekil è Zeynep;

Aras Aydın è Behram Dicleli;

Merve Altınkaya è Burcu;

Selin Kahraman è Zeliş;

Özlem Tokaslan è İlknur Gülsoy;

Nursel Köse è Mualla Dicleli;

Tarık Ündüz è Selçuk;

Berkay Ateş è Kahraman;

Alize Gördüm è Azra;

İrem Tuncer è Serra;

İlayda Çevik è İpek Okuyan.

Tradimento seria turca, la trama

Güzide Yenersoy è una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık, è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan, è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum, sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Sebbene tutto sembri andare bene, Güzide non è consapevole che gli eventi seppelliti nel passato torneranno alla luce.

Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Non sa che Oylum ha deciso di andare negli Stati Uniti per realizzare il suo sogno di studiare danza moderna. La sua amica di famiglia, Tolga, che ha incontrato per caso all’aeroporto, diventa la sua compagna in segreto.

Dopo non aver ricevuto la promozione che si aspettava, Ozan segue invece il consiglio del suo amico di investire in criptovaluta, ma si mette nei guai sperperando i soldi affidati all’amico di suo padre. Tuttavia, è suo marito a commettere il tradimento che cambierà per sempre la vita di Güzide.

Tarık ha infatti una seconda famiglia, che ha tenuto segreta per cinque anni. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato, Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.

Dov’è stata girata la serie turca Tradimento?

Le riprese sono state effettuate a Istanbul e nei dintorni della città, in particolare nel distretto di Beşiktaş e nel quartiere di Galata.

Tradimento serie turca, regista e sceneggiatori

La serie tv è scritta da Yıldız Tunç, Atilla Özel e N. Selena Çağlayan, tutti e tre già al lavoro su Terra Amara, e diretta da Murat Saraçoglu, regista anch’egli di Terra Amara. Con questa serie, Tradimento condivide anche la casa di produzione, la TIMS&B Productions.