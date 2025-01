Chi sono gli ospiti di Verissimo di oggi e domani, sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025? Il programma di interviste del weekend di Canale 5 va in onda il sabato dalle 16:30 e la domenica dalle 16:00, con la conduzione di Silvia Toffanin, stabilmente alla guida del programma dal 2006.

In ogni puntata la conduttrice accoglie personaggi del mondo dello spettacolo, dalla tv alla musica, passando per il cinema: ognuno porta il racconto della sua vita e delle sue esperienze, accolto in studio dagli applausi del pubblico e da clip che ne ripercorrono la carriera e i momenti personali più intensi. Non mancano anche le storie di gente comune, legate all’attualità, con interviste sempre faccia a faccia con la conduttrice, diventate ormai un marchio di fabbrica de programma.

Verissimo, ospiti oggi

Nella puntata di oggi, sabato 25 gennaio, Silvia Toffanin accoglie la coreografa Carolyn Smith, colonna di Ballando con le Stelle. Tra i personaggi per la prima volta ospiti a “Verissimo” ci sono l’attore Giacomo Giorgio, volto amatissimo di serie di successo, e Maurizio Ferrini, celebre per l’interpretazione dell’irresistibile personaggio della Signora Coriandoli. Non mancheranno le forti emozioni con l’intervista a Jenny Guardiano, nota per la sua partecipazione a “Temptation Island”. Infine, in studio, l’attrice comica Fatima Trotta e la modella e conduttrice Paola Di Benedetto, che ha appena tagliato il traguardo dei suoi splendidi 30 anni.

Verissimo, ospiti 26 gennaio 2025

Nella puntata di domenica, la vita da mamma e i progetti di una leggenda del nuoto, Federica Pellegrini. Stefano Bettarini sarà protagonista di un toccante momento in cui ricorderà suo padre Mauro, recentemente scomparso all’età di 86 anni. Per la prima volta insieme in studio Asia Argento e Matilde Gioli, a breve nelle sale con il film “Fatti Vedere”. A “Verissimo”, in esclusiva , la prima intervista televisiva, dopo la “scelta” a “Uomini e Donne”, della nuova coppia formata da Martina e Ciro. Inoltre, tra gli ospiti di questa puntata, due insegnanti storici del programma “Amici” che hanno lasciato il segno nel cuore del pubblico: Rossella Brescia e Kledi Kadiu. Infine, torna in studio l’ex pugile Daniele Scardina, accompagnato dalla mamma e dal fratello.

Dove vedere le puntate di Verissimo?

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Verissimo in streaming su Mediaset Infinty e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Verissimo in replica

Il programma va in onda in replica su La 5, il sabato alle 12:30 e la domenica alle 12:00 (gli orari potrebbero variare). Ogni fine settimana vanno in onda le puntate della settimana precedente.