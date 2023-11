La decima edizione di Tu si que vales si conclude questa sera, sabato 18 novembre, con la finalissima in diretta dagli Studi Titanus Elios di Roma e in onda su Canale 5 dalle 21:30. Ad animare il programma saranno ancora una volta le performance dei numerosi talenti provenienti da tutto il mondo. Prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset, a cura di Doriana Patanè, lo show del sabato sera autunnale di Canale 5 ha come regista Stefano Carriero.

Tu si que vales 2023, finale: come funziona e come votare

Sono in tutto 16 gli artisti che grazie al loro talento e alle loro esibizioni hanno conquistato la finale: tra loro Ezio Weyne, Duo Vita, Messoudi Brothers, Artur & Esmira, Les French Twins, Duo Paradise, Samuele Palumbo, Mystery of Gentlemen, Dimitry Politov e Duo Just Two Men. A decretare il vincitore/vincitrice è esclusivamente il pubblico da casa. Come votare? Tramite sms con il codice o il nime del concorrente prescelto al numero 477.000.4 o dal sito web www.wittytv.it o tramite app wittytv e app Mediaset Infinity (accessibile da smartphone, smart tv e decoder abilitati).

Si sceglie in vincitore anche per la Scuderia Scotti: i tre finalisti si sottpongono ai giudizi di pubblico e critica per conquistare il premio, ovvero un viaggio per 2 persone.

Cosa si vince a Tù sì que vales 2023?

L’esibizione vincitrice si aggiudica un premio di 100.000 euro in gettoni d’oro.

Viene assegnato anche il premio dello sponsor, il premio Freshness offerto da Air action Vigorsol, del valore di 30.000 euro: a decidere il vincitore in questo caso sono la giuria tecnica e i conduttori all’artista, che indicheranno l’esibizione più ‘cool, fresh e fuori dagli schemi’ di questa decima edizione.

Tu si que vales 2023, finale: giuria e conduttori

I conduttori della decima edizione di Tu si que vales sono Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. La giuria quest’anno è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e dalla novità di questa edizione Luciana Littizzetto. Sabrina Ferilli rappresenta invece, come sempre, la giuria popolare.

Tu si que vales 2023, finale: come seguirla in tv e in streaming

La finalissima dell’edizione 2023 di Tu si que vales va, come vuole la tradizione, in diretta tv su Canale 5 dalle 21:30 e in contemporanea anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sul sito e sull’app si potranno poi recuperare tutte le singole esibizioni, oltre che l’intera puntata. TvBlog seguirà la finale con l’immancabile liveblogging, che inizierà a partire dalle 21:25.