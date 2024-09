Tv Talk compie 20 anni: l’edizione 2024-2025 segna infatti il ventennale del programma del sabato pomeriggio di Rai 3 dedicato all’analisi del mondo della televisione italiana e straniera, tramite i suoi programmi e i suoi personaggi. Un’edizione che presenta una novità in conduzione: Massimo Bernardini, che il programma l’ha anche ideato e scritto, ha infatti lasciato spazio a Mia Ceran, ora alla guida del gruppo di lavoro composto da esperti, analisti e ospiti fissi. Al centro, però, resta il piccolo schermo: per saperne di più, proseguite nella lettura!

Tv Talk, puntata oggi

28 settembre 2024

La prima puntata si apre con Riccardo Iacona che analizza la nuova edizione di Presa Diretta: come cambia il linguaggio dell’inchiesta in prima serata? Con l’ingresso di Gianluigi Nuzzi e l’aiuto di Francesco Specchia di Libero e Maria Volpe del Corriere della Sera, spazio al caso della settimana: la confessione di un omicidio avvenuta in diretta tv. Dopo un approfondimento sulla capacità della satira di intercettare immediatamente i temi più caldi in questo inizio di stagione, non manca “ReTVeet”, l’imperdibile rubrica che ripropone i momenti tv clou più recenti. Nella seconda parte, due temi molto caldi del panorama televisivo di questi giorni. Da un lato Temptation Island, trasmissione che divide il pubblico, ma rappresenta un fenomeno stimolante da indagare. Dall’altro, i programmi dell’access prime time che, mai come in queste settimane, danno vita a una delle sfide televisive più interessanti degli ultimi anni. Infine, con Stefano Fresi un’analisi di Kostas, la nuova fiction di Raiuno che lo vede protagonista. Interverranno in puntata anche Barbara Alberti, Marta Cagnola, Riccardo Bocca e Giorgio Simonelli.

Quando inizia Tv Talk?

La nuova edizione del programma, la ventesima, va in onda da sabato 28 settembre 2024, alle 15:00.

Chi è la nuova conduttrice di Tv Talk?

Dalla stagione 2024-2025 la conduttrice del programma è Mia Ceran. Nata nel 1986 in Germania, è cresciuta negli Stati Uniti. Giornalista professionista, dopo aver mosso i primi passi alla Cnn è stata inviata per La 7, Mediaset e Rai. Proprio in Rai ha condotto UnoMattina Estate ed ha partecipato come ospite fissa a vari programmi, tra cui Tv Talk e Quelli che il Calcio.

Dal 2017 conduce proprio Quelli che il calcio con Luca e Paolo e, dall’anno successivo, Quelli che… Dopo il Tg, sempre con Luca e Paolo. Con il duo approda anche in prima serata con Quelli che il lunedì, ultima edizione (eccezionalmente in prima serata) di Quelli che il calcio. Nella stagione 2022-2023 è alla conduzione di Nei Tuoi Panni nei daytime di Raidue. Dal 2020 cura anche il podcast “The Essential”, vincitore del Premio Biagio Agnes nel 2024; nel 2018 è stata insignita del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Perché Massimo Bernardini lascia Tv Talk?

L’abbandono del programma di parte del suo storico conduttore, Massimo Bernardini, non è mai stato un mistero. È stato lui stesso, nell’ultima puntata della stagione 2023-2024, a spiegare le quattro ragioni per cui ha deciso di lasciare il programma.

“La prima”, ha detto, “è che è meglio lasciare un programma, un lavoro, una bella avventura, col vento in poppa: quando cioè è ancora solida, è apprezzata dal pubblico e Tv Talk lo è. La seconda è che sento che è un dovere, per quelli della mia generazione, passare la mano a colleghi più bravi, più giovani e che dunque sono più in grado di interpretare il presente. E Mia Ceran è una di queste. La terza è che insomma, è banale, lo so, ma io ho una famiglia, soprattutto una moglie, con cui sento che devo a questo punto condividere più tempo di quanto ho fatto finora. E poi c’è il Vangelo, perché il Vangelo, ed è l’ultima delle ragioni, al capitolo 17 di Luca, suggerisce una cosa molto saggia, ‘Dite siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare’. Io lo interpreto così, cioè la vita è più grande di noi ed anche più grande delle nostre ambizioni, anche se sono le più appaganti che uno può vivere”.

Le novità di Tv Talk 2024-2025

Il programma non cambia nella sua formula: ogni settimana con l’aiuto di ospiti in studio e collegati si analizzano i fatti della settimana e come i mass media li hanno raccontati. Poi, si passa a commentare la settimana televisiva e alcuni programmi. Oltre alla presenza di Mia Ceran come conduttrice, l’altra novità di questa edizione è rappresentata dal fatto che accanto agli analisti ogni settimana sono previste due persone che rappresentano una delle categorie Auditel. Tv Talk è un programma di Furio Andreotti, Mia Ceran, Sebastiano Pucciarelli, Amabile Stifano e Dario Tajetta, con la collaborazione di Cinzia Bancone. A cura di Paola Gullà, produttore esecutivo Emiliano Casadio, regia di Giulia Sodi.

Tv Talk 2024-2025, cast

Il programma può contare sulla presenza di Silvia Motta, esperta di Auditel; Cinzia Bancone, esperta di social media e Sebastiano Pucciarelli, anche autore del programma.

Tv Talk, opinionisti

Nel corso delle puntate si alternano varie figure provenienti da vari mondi nel ruolo di opinionisti, come Lella Costa, Riccardo Bocca, Giorgio Simonelli, Marta Cagnola, Francesco Specchia, Luca Dondoni, Saverio Raimondo e Diego Passoni.

Chi sono gli analisti di Tv Talk?

Presenza storica del programma è anche quella degli analisti, ovvero giovani ragazzi e ragazze che studiano Comunicazione e che durante la settimana guardano i programmi di cui si parlerà in trasmissione per commentarli insieme agli ospiti. Il gruppo è molto variegato e i suoi componenti cambiano di puntata in puntata: a “capo” degli analisti troviamo però Nicholas Vitaliano, figura anche lui ormai storica del programma.

Tv Talk, casting

Il programma è sempre in cerca di nuovi analisti. Dall’edizione 2024-2025 l’età per diventare analisti non conta più. Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum vitae, una foto e un video-selfie di un minuto a castingtvtalk@rai.it.

Dove si registra Tv Talk?

Il programma viene registrato dagli studi Rai di Corso Sempione, a Milano. La scenografia, in questa edizione, è stata rinnovata: il colore verde è stato ridimensionato a favore del lilla e di colori più caldi.

Dove vedere Tv Talk?

Oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è possibile vedere Tv Talk in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.

Tv Talk su Facebook, X e Instagram

Il programma è molto attivo sui social network: a questo link la pagina ufficiale di Facebook, a questo link la pagina ufficiale di X ed a questo link la pagina ufficiale di Instagram.