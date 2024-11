Dopo sei anni e quattro stagioni, la storia di Elena e Lila giunge al termine: L’Amica Geniale 4 è infatti l’ultima stagione della serie evento co-prodotta da Rai Fiction ed Hbo, uno sforzo produttivo davvero notevole per portare sul piccolo schermo la saga scritta da Elena Ferrante diventata fenomeno mondiale. E anche la serie tv si è difesa bene, conquistando il pubblico oltreoceano, così come quello italiano. Per quest’ultima stagione, che si avvicina sempre di più ai giorni nostri, la novità principale è rappresentata dal cambio di cast, necessario per seguire la crescita dei personaggi. Ma andiamo con ordine: per saperne di più, proseguite nella lettura!

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere L’Amica Geniale 4 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Gli episodi sono caricati di volta in volta, seguendo la trasmissione televisiva. A questo link la pagina ufficiale della serie tv, da cui è possibile rivedere anche le stagioni precedenti.

La quarta ed ultima stagione della serie tv va in onda a partire da lunedì 11 novembre 2024, alle 21:30, su Raiuno. Negli Stati Uniti, la stagione è andata in onda dal 9 settembre all’11 novembre, sulla Hbo.

Le due protagoniste Lina -o Lila– (Irene Maiorino) ed Elena -o Lenù– (Alba Rohrwacher) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare.

Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita, Nino Sarratore (Fabrizio Gifuni).

Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara).

Attraverso le prove che la vita pone loro davanti, scopriranno in se stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia. Intanto, la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare.

In tutto, gli episodi della quarta ed ultima stagione sono dieci, a differenza delle prime tre stagioni, il cui numero totale di episodi era otto. Raiuno ne manda in onda due per volta per cinque prime serate ed altrettante settimane. Il finale di serie va in onda il 9 dicembre.

Il cast rispetto alle prime tre stagioni è totalmente cambiato, per stare al passo con la crescita dei personaggi, ormai adulti. Non è detto, però, che nel corso delle puntate non si possano rivedere le attrici che hanno dato volto alle due protagoniste, ovvero Elisa Del Genio e Margherita Mazzucco per Lenù e Ludovica Nasti e Gaia Girace per Lila.

Alba Rohrwacher è Elena Greco (Lenù);

è Elena Greco (Lenù); Irene Maiorino è Raffaella Cerullo (Lila);

è Raffaella Cerullo (Lila); Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore;

è Nino Sarratore; Stefano Dionisi è Franco Mari;

è Franco Mari; Anna Rita Vitolo è Immacolata, la madre di Elena;

è Immacolata, la madre di Elena; Pier Giorgio Bellocchio è Pietro Airota;

è Pietro Airota; Daria Deflorian è Adele Airota;

è Adele Airota; Lino Musella è Marcello Solara;

è Marcello Solara; Eduardo Scarpetta è Pasquale Peluso da ragazzo;

è Pasquale Peluso da ragazzo; Edoardo Pesce è Michele Solara;

è Michele Solara; Sonia Bergamasco è Maria Rosa Airota.

Numerose le location per questa stagione: la principale resta Napoli, dove si svolgono gran parte delle scene. Il set è stato allestito in via Petrarca (che ospita l’appartamento di Lenù), il lungomare Caraccio e Piazza del Plebiscito. Riprese anche a Torino, in corso Vittorio Emanuele II ed in via Po, via Sabaudia e nella zona di Santa Rita. Infine, alcune scene sono state girate a Firenze, in Piazza della Signoria e Piazza Santa Croce.

La stagione è stata diretta da Laura Bispuri (“Vergine giurata”), alla sua prima regia televisiva. La sceneggiatura, invece, è opera di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo, quest’ultimo anche alla regia delle prime due stagioni.

A produrre, invece, Lorenzo Mieli per Fremantle Italy; The Apartment e Wildside (entrambe società del gruppo Fremantle) e Domenico Procacci per Fandango e Mowe, in collaborazione con Rai Fiction e Hbo Entertainment. La serie è stata prodotta con la collaborazione di Regione Campania, Fondazione Film Commission Regione Campania, Toscana Film Commission, Film Commission Torino Piemonte e Comune di Firenze e con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Napoli, Caserta e Torino.

Questa stagione è tratta dal libro del 2014 “Storia della bambina perduta” di Elena Ferrante, edito in Italia da Edizioni E/O ed ultimo libro della saga composta da quattro libri e cominciata nel 2011.

Ecco il trailer della quarta stagione:

"L'amica geniale – Storia della bambina perduta", una clip in anteprima ✨ Oggi al Festa del Cinema di Roma l'anteprima della serie HBO – #RaiFiction "L'amica geniale – Storia della bambina perduta". Prossimamente su Rai1. Una clip in anteprima ⬇ #LAmicaGeniale #MyBrilliantFriend #RoFF19 Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Friday, October 25, 2024