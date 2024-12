C’è un nuovo poliziotto in città: Piedone – Uno sbirro a Napoli è la nuova serie Sky Original che porta in tv il nome di uno dei più memorabili personaggi di Bud Spencer, Piedone, appunto, protagonista di una serie di film usciti nelle sale tra il 1973 e il 1980. Dal ricordo del Commissario Rizzo, Salvatore Esposito porta in tv un nuovo personaggio, adattando il racconto al linguaggio della serialità moderna. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Piedone – Uno sbirro a Napoli, puntate

Prima puntata, 2 dicembre 2024

“Appucundria”

Vincenzo Palmieri, agente sotto copertura dell’Interpol a Stoccarda, torna in servizio a Napoli per chiudere con i fantasmi del passato. Il vicequestore Ruotolo, che lo conosce dal suo primo giorno in Polizia, gli affianca la commissaria Sonia Ascarelli. I due, molto diversi fra loro, devono risolvere il primo caso insieme: un cadavere ritrovato al porto.

Piedone – Uno sbirro a Napoli, il cast

Il cast è composto da volti molto noti al pubblico della tv pay e delle piattaforme: Salvatore Esposito, infatti, è diventato celebre grazie all’interpretazione di Genny in Gomorra-La serie, mentre Silvia D’Amico è comparsa in Christian e in A casa tutti bene-La serie. Fabio Balsamo, infine, è tra i componenti dei The Jackal nonché co-conduttore di The Floor-Ne rimarrà soltanto uno.

Salvatore Esposito è Vincenzo Palmieri, il protagonista. Ispettore di polizia che viene dalla strada e appartiene alla strada. Proprio come il suo mentore, l’ispettore Rizzo, il mitologico Piedone, da cui ha imparato tutto. I colleghi dicono che è irregolare, indisciplinato, scorbutico: tutto vero, ma compensa con il talento.

Piedone – Uno sbirro a Napoli, la trama

Dopo un blitz fallito in cui ha perso le tracce di Eduardo Iodice, il suo nemico giurato, l’ispettore della Mobile Vincenzo Palmieri è andato il più lontano possibile da Napoli fino ad arrivare a Stoccarda dove lo incontriamo vestito dal suo alias FlatFoot mentre combatte un incontro di wrestling.

Solo nello spogliatoio si toglie la maschera e torna Vincenzo Palmieri. Ognuno inganna il proprio dolore come può, e lui ha trovato questo: mettersi addosso una maschera e fare a botte per finta. Vincenzo in realtà a Stoccarda è un’agente sotto copertura dell’Interpol.

Durante un’intercettazione sente un nome, anzi quel nome: ‘O moschillo, il soprannome di Eduardo Iodice dato per morto in Brasile. Ma Vincenzo non crede ai fantasmi e decide di tornare a casa. Per Vincenzo ritornare nella sua città d’origine, una Napoli diversa ma che custodisce ancora la sua anima, significa chiudere un cerchio.

Torna in servizio accolto dal Vicequestore Ruotolo, che lo conosce da sempre e lo stima pur sapendo che Palmieri usa quei metodi anticonvenzionali imparati dal Commissario Rizzo detto Piedone, la leggenda di tutti gli sbirri di Napoli. Ruotolo conosce anche l’ossessione per Iodice del suo sottoposto, perciò mette Vincenzo in squadra con la commissaria Sonia Ascarelli, una poliziotta molto diversa da lui.

I due si daranno filo da torcere ma impareranno a conoscersi e Sonia scoprirà che dietro la determinazione di Vincenzo per la cattura di Iodice si nasconde molto di più: un uomo di grande umanità, sempre dalla parte dei più deboli con la propensione a proteggere i giovani.

Nella nuova squadra allocata al porto di Napoli, Vincenzo trova la new entry Michele Noviello che subito lo prende ad esempio e Valentina Capezio, vecchia collega nonché amica. Tra un’indagine e l’altra, con casi legati all’attualità, non mancheranno colpi di scena e sorrisi, Vincenzo proverà a fare pace con i propri fantasmi.

Piedone – Uno sbirro a Napoli, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono quattro, ciascuno della durata di circa 100 minuti. L’ultima puntata va in onda il 23 dicembre.

Piedone – Uno sbirro a Napoli, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa c’è Alessio Maria Federici, già regista per Sky di Non ci resta che il crimine-La serie. “Abbiamo optato per uno stile visivo colorato e vivace, con riprese dinamiche: le sequenze d’azione sono un’espressione della personalità di Vincenzo Palmieri e del suo approccio al mondo. Abbiamo voluto riabbracciare la dualità del mito di Piedone, giocando con il contrasto tra la sua imponenza fisica e la sua sensibilità: ogni scena riflette questa complessità, utilizzando inquadrature che enfatizzano il suo peso nella comunità, grazie ai luoghi che raccontano la napoletanità, ma anche la sua vulnerabilità”.

La serie è stata creata da Peppe Fiore (Il Re), che firma anche il soggetto con lo stesso Esposito, Giuseppe Pedersoli (figlio di Bud Spencer), Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo Sonnino. La sceneggiatura è stata scritta da Fiore, Grimaldi, Piccirillo e Sonnino. A produrre Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus.

Dov’è girato Piedone – Uno sbirro a Napoli?

© Eduardo Castaldo

Come facilmente intuibile dal titolo, la serie tv è stata interamente girata a Napoli e dintorni tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Dove vedere Piedone – Uno sbirro a Napoli?

La serie tv va in onda da lunedì 2 dicembre 2024, alle 21:15, su Sky Cinema Uno.

Piedone, i film con Bud Spencer

La serie tv prende ispirazione dalla saga cinematografica di Piedone, uscita nelle sale dal 1973 al 1980 e interpretata da Bud Spencer, molto legato a questo personaggio. In tutto, i film usciti al cinema sono quattro: “Piedone lo sbirro” (1973), “Piedone a Hong Kong” (1975), “Piedone l’africano” (1978) e “Piedone d’Egitto” (1980).

Dove vedere Piedone – Uno sbirro a Napoli in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Sky Cinema Uno, è possibile vedere Piedone – Uno sbirro a Napoli in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.