A Casa Tutti Bene – La serie torna con la seconda stagione da venerdì 5 maggio 2023 su Sky Serie, on demand e in streaming su NOW. Otto nuovi episodi rilasciati al ritmo di due a settimana per la serie tv tratta dal film omonimo di Gabriele Muccino, che arrivano a poco più di un anno di distanza dalla prima stagione uscita tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Reduce dalla vittoria del Nastro D’Argento 2022 come miglior serie tv (a pari merito con Le Fate Ignoranti) la serie, prodotta da Sky Studios e Lotus Productions di Leone Film Group, torna a raccontare la vita delle famiglie Ristuccia e Mariani con un cast corale e una storia familiare a tinte thriller. La serie è scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio che è anche head writer, Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile.

A Casa Tutti Bene 2, la trama

La trama della seconda stagione di A Casa Tutti Bene riprende dagli eventi con cui si era conclusa la prima stagione. Dopo il volo dalla scogliera di Ginevra, fuggita dopo aver sentito la confessione di Alba riguardo a un omicidio compiuto anni prima e tenuto segreto insieme alla cognata Maria, vediamo la corsa disperata in ospedale di Carlo e il tentativo dei medici di salvare la donna. Trascorso un anno tutti si stanno adeguando alla nuova vita. Carlo, Paolo, Sara e Riccardo lavorano al ristorante, Diego cerca di riconquistare la moglie ormai sempre più distante e Ginevra fatica a rientrare nella normalità della sua vita. Alba è tenuta a distanza dai figli che cercano di trovare la loro strada mentre provano a salvare il San Pietro. Alla fine però le colpe del passato tornano sempre a complicare la vita di tutti e la felicità risulta un’illusione impossibile da afferrare.

A Casa Tutti Bene 2, la recensione dei primi episodi

La tempesta di emozioni e tormenti di A Casa Tutti Bene raggiunge un altro livello (anche di decibel) nella seconda stagione. Abbandonato l’elemento mystery che ha percorso tutta la prima stagione con i diversi elementi diluiti nel corso degli episodi, in questi nuovi episodi la serie abbraccia in pieno la sua vocazione da dramma familiare, focalizzando l’attenzione sul dramma. Non c’è serenità e gioia nella vita dei Ristuccia e dei Mariani, solo dolore e sofferenza. La serie è caratterizzata da dinamiche familiari soffocanti e oppressive. La realizzazione personale è impossibile all’interno di un nucleo familiare giudicante e che misura l’affetto con la dedizione e la riconoscenza.

I Ristuccia e i Mariani sono un buco nero che risucchia le vite di tutti quelli che li sfiorano anche solo minimamente. La felicità è un sentimento sconosciuto per loro, rintracciabile soltanto allontanandosi dal San Pietro, il ristorante di famiglia centro delle dolorose dinamiche di una vita. A Casa Tutti Bene è una storia di sacrifici del passato e illusione del benessere del presente. Incarna il senso di delusione della vita di una generazione cresciuta sui sacrifici dei genitori che hanno fatto di tutto per portarli a un benessere che loro non avevano mai avuto. Ma tutto questo svanisce con l’incapacità di gestire le emozioni e i sentimenti.

A Casa Tutti Bene è un melodramma in piena regola, imbastito intorno a scene furenti, costantemente instabili come i suoi protagonisti. Rispetto alla prima stagione si sente la mancanza (inevitabile per lo sviluppo della trama) dei momenti più corali, di scene più leggere e familiari nel vero senso della parola. La rottura dell’equilibrio dei Ristuccia e dei Mariani è così reso ancor più evidente dalla sceneggiatura. Ogni membro è un atomo impazzito che si scatena al contatto con l’altro. Rendendo tutto troppo frenetico, troppo eccessivo, troppo carico.

A Casa Tutti Bene 2, il cast

I Ritorni

Il cast di A Casa Tutti Bene 2 vede il ritorno dei principali personaggi che hanno animato anche le vicende della prima stagione. Laura Morante è Alba Ristuccia, la matriarca della famiglia, vedova di Pietro è finita isolata dai figli dopo che il segreto del suo passato è stato scoperto. Francesco Scianna è Carlo Ristuccia, il primogenito cresciuto al San Pietro e all’ombra dei successi del padre che cerca in tutti i modi di emulare. Sposato con Ginevra (Laura Adriani) cui cerca di stare accanto dopo l’incidente, con cui ha avuto una figlia Anna; ha anche un’altra figlia Luna (Sveva Mariani) che si è trasferita dal padre Carlo e lavora al San Pietro, avuta con il matrimonio precedente con Elettra (Euridice Axen) che aiuta Carlo nella ristrutturazione del resort in Sardegna.

Silvia D’Amico è Sara Ristuccia, l’unica che sembra aver ereditato l’istinto del padre per gli affari, in questa seconda stagione si allontanerà sempre di più dal marito Diego (Antonio Folletto) che l’ha sempre tradita con Regina (Mariana Falace), ma che ora vorrebbe riconquistarla anche per il bene del figlio. Simone Liberati è Paolo Ristuccia, ragazzo dall’animo sensibile e inquieto, ha fatto lo scrittore cercando in tutti i modi di scappare da una famiglia che lo soffoca ma dove alla fine è costretto a tornare. Ha un figlio, Giovanni (Federico Ielapi), avuto con Olivia (Eugenia Costantini) che vive a Parigi.

L’altra metà della famiglia, che ha il 49% del San Pietro, è guidata da Maria (Paola Sotgiu), sorella di Pietro, vedova Mariani, una donna protettiva e dal carattere forte. Alessio Moneta è Riccardo Mariani, pecora nera della famiglia, ha un animo buono ma è poco affidabile, ha avuto un figlio con Luana (Emma Marrone). Valerio Aprea è Sandro Mariani, primogenito dei Mariani, ha studiato e aveva una posizione importante finchè non l’ha colpito l’Alzheimer che gli ha rovinato anche l’amore con Beatrice (Milena Mancini) sposata nel corso della prima stagione.

Le novità

Nel cast corale di A Casa Tutti Bene 2 si aggiungono alcuni volti nuovi come Camilla Semino Favro che interpreta Rebecca Baldini, avvocata, storica amica di Sara, che aiuterà Paolo con la separazione da Olivia e l’affidamento di Giovanni. Tra i volti nuovi Tom Leeb che interpreta George Solari, chef famoso e dal grande fascino, il cui ingresso nella vita di Sara e dei Ristuccia avrà un effetto dirompente. Yan Tual è il nuovo compagno di Olivia, Pierrick, mentre Filippo Valle è Giuseppe.

A Casa Tutti Bene 2 quando esce

La seconda stagione di A Casa Tutti Bene – La serie di Gabriele Muccino esce su Sky e NOW ogni venerdì con due episodi dal 5 al 26 maggio.

A Casa Tutti Bene 2 in streaming

Per vedere A Casa Tutti Bene 2 in streaming è necessario l’abbonamento a NOW. Anche gli abbonati Sky possono vedere la serie in mobilità attraverso Sky Go l’app che porta l’abbonamento Sky sui device mobili come smartphone e tablet.

A Casa tutti Bene 2 quante puntate sono?

La seconda stagione di A Casa Tutti Bene è composta da 8 puntate.