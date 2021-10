A casa tutti bene – La serie è una serie di Sky, diretta da Gabriele Muccino e scritta da Gabriele Muccino con Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli e Camilla Buizza.

La serie è tratta dall’omonimo film, sempre diretto da Gabriele Muccino, uscito nelle sale nel 2018.

A casa tutti bene – La serie sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, come evento speciale fuori concorso, il 21 ottobre 2021.

La serie è prodotta da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production.

A casa tutti bene – La serie: quando andrà in onda

A casa tutti bene – La serie andrà in onda su Sky a dicembre 2021. La serie sarà visibile anche in streaming su NOW.

A casa tutti bene – La serie: cast

Il cast della serie è composto da Laura Morante e Francesco Acquaroli, che interpretano i ruoli di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma, e genitori di Carlo, Sara e Paolo, rispettivamente interpretati da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati.

Euridice Axen, invece, interpreterà Elettra, ex moglie di Carlo, mentre Sveva Mariani vestirà i panni di Luna, la figlia della coppia, legata a Manuel, cuoco del San Pietro, interpretato da Francesco Martino. Nei panni di Ginevra, attuale compagna di Carlo, troviamo Laura Adriani. Antonio Folletto, invece, è Diego, compagno di Sara.

Paola Sotgiu, invece, interpreterà Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro e Riccardo Mariani, rispettivamente interpretati da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone interpreterà Luana, compagna di Riccardo, mentre Milena Mancini vestirà i panni di Beatrice, compagna di Sandro.

Nel cast, troviamo anche Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace.

A casa tutti bene – La serie: episodi

La prima stagione della serie sarà composta da 8 episodi.

A casa tutti bene – La serie: trama

La famiglia Ristuccia, da 40 anni, è la proprietaria del ristorante San Pietro, a Roma. Carlo, la nuova compagna Ginevra e la sorella Sara aiutano i genitori, Pietro e Alba, nella gestione dell’attività. Il fratello Paolo, invece, ha scelto di andare in Francia per inseguire il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo. Paolo, reduce da un divorzio, però, tornerà a casa dei genitori, senza soldi, con la speranza di riuscire a crescere suo figlio di 11 anni, Giovanni.

Anche Carlo ha una figlia, Luna, un’ex moglie, Elettra, e una compagna, Ginevra, che non accetta il passato sentimentale del suo compagno e che non è mai stata davvero accettata dalla famiglia Ristuccia. Sara, invece, è sposata con Diego che, però, la tradisce.

I Mariani, un altro ramo della famiglia, però, improvvisamente, reclameranno un posto nella gestione del ristorante, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia.

A casa tutti bene – La serie: teaser trailer

Di seguito, trovate il primo teaser trailer della serie.