Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 31 maggio 2024, alle 14:55 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 31 maggio 2024: Liti e scoperte

La lita tra Margarita e Martina

La discussione tra Margarita e Martina (Amparo Piñero) si accende, arrivando quasi alle mani prima con la figlia e poi con Cruz (Eva Martín), intervenuta in difesa della nipote. Lorenzo (Guillermo Serrano) invoglia Curro (Xavi Lock) a sostenere Martina nella lotta contro i suoi genitori, ma lei è ormai stanca della lite e pensa di cedere.

Il farmaco per Simona

Abel chiede spiegazioni sul farmaco che Jana avrebbe utilizzato per salvare Simona (Carmen Flores Sandoval) dall’idropisia. Lei chiarisce tutto, ma si innervosisce per l’atteggiamento del dottore e si fa salvare da Curro, che intanto era rientrato dalla visita alla madre in sanatorio.

Feliciano scopre tutto

Petra (Marga Martinez) ha istruito Feliciano per farlo diventare un lacchè, ma quest’ultimo commette un grave errore davanti alla marchesa, compromettendo ulteriormente la sua posizione nella tenuta. Poi, scopre perché viene maltrattato da tutti.

La strana convivenza con Don Carlos

Tra Simona (Carmen Flores Sandoval), Candela (Teresa Quintero) e Don Carlos (Ramón Ibarra) non è tutto rose e fiori: il russare del maestro non le fa dormire e rischia di farli scoprire. Mentre Alonso (Manuel Regueiro), dopo aver saputo da Cruz che Jimena (Paula Losada) e Manuel intendono trasferirsi a Madrid, va ad affrontare il figlio. La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.