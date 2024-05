Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di venerdì 31 maggio 2024, alle 14:10 e alle 23:20. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

Anticipazioni Endless Love del 31 maggio 2024: Nihan viene ritrovata

Tutti in cerca di Nihan

Nihan è stata rapita e rinchiusa in un magazzino abbandonato di proprietà di Iskander da un gruppo di uomini pagati da Taner. L’uomo intende infatti vendicarsi di Emir. Così come Emir lo ha fatto finire in galera con l’accusa di aver ucciso la moglie Karen, Taner vuole uccidere Nihan per far soffrire Emir, e fare in modo che sia lui a venire accusato dell’omicidio. Sia Kemal che Emir, consapevoli del rapimento, portano avanti una corsa contro il tempo per cercare di scoprire dove si trova esattamente l’amata, in modo da raggiungerla e liberarla prima che sia troppo tardi. Kemal sfrutta le sue conoscenze pur di riuscire a ritrovare Nihan, in particolare si fa aiutare da Necmi, mentre Emir cerca di localizzare il luogo dove è nascosta la moglie sfruttando la tecnologia. Nel frattempo, Onder (Kürşat Alnıaçık), che non riesce più a rintracciare la figlia, cerca di farsi dire da Emir che cosa sia successo. Quando la risposta del genero non lo soddisfa, contatta anche Kemal, che non se la sente di nascondere la verità al padre di Nihan. Anche Ozan (Barış Alpaykut), deciso a ritrovare la sorella, si unisce al gruppo. Finalmente, la giovane viene ritrovata.

Chi ha ucciso Karen?

Nihan, tornata a casa dopo il rapimento, affronta Emir accusandolo dell’omicidio di Karen: lui nega di essere l’assassino ma conferma il suo tentativo di insabbiamento e le rivela che l’assassino è un suo uomo, Tarik (Rüzgar Aksoy). Nihan, nonostante la decisione di Kemal di non vedersi più, lo cerca ripetutamente per riferirgli quanto ha appreso da Emir.

Vildan viene raggirata

Vildan (Neşe Baykent) e Galip (Burak Sergen) si incontrano per firmare l’atto di acquisto della casa, e lì la donna scopre che il suo consuocero l’ha raggirata: sarà lui l’unico proprietario. Ma le brutte notizie per Vildan non sono finite, di lì a poco, durante l’assemblea straordinaria del consiglio, la donna scopre che sua sorella ha deciso finalmente di riprendere a pieno tutte le sue funzioni di socia dell’azienda.

Asu ha fretta

Hakki (Metin Coşkun) consiglia Asu (Melissa Aslı Pamuk) di aspettare con pazienza il giorno in cui Kemal dimenticherà Nihan, ma la giovane donna ha fretta e ha un’idea. Nella sua battaglia per la conquista di Kemal, ha un’alleata di ferro, Fehime (Zeyno Eracar), alla quale chiede aiuto.

Replica Endless Love puntata di oggi

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.