La seconda stagione di A Casa tutti Bene debutta su Sky Serie, NOW in streaming (sempre disponibile on demand) da venerdì 5 maggio 2023 con i primi due episodi. In occasione della presentazione della serie abbiamo incontrato alcuni protagonisti Erudice Axen che interpreta Elettra, Sveva Mariani che è Luna, Laura Adriani che è Ginevra e Antonio Folletto che è Diego. L’afonia di Euridce Axen ha creato una situazione divertente con l’attrice che ha cercato di rispondere scrivendo su un blocco di carta con un simpatico scambio di battute con Antonio Folletto che appollaiato sulle sue spalle “copiava” le risposte.

Sveva Mariani ci racconta come il suo personaggio in questa seconda stagione di A Casa tutti bene vive una certa evoluzione quindi “è stato bello, è stato un ritrovarsi, non ci siamo mai lasciati con la mia Luna.” Una storia che non era conclusa quindi come sottolinea Laura Adriani “non potevo fare altro che riprendere il ruolo di Ginevra dovevo scoprire cosa succedeva dopo“.

“Tornare è stato bellissimo” ha anticipato Antonio Folletto “soprattutto è stato bello quando Gabriele Muccino ci ha fatto leggere la sceneggiatura, quello che sarebbe successo, perché eravamo rimasti tutti sul balcone, in attesa, e allora ho scoperto quello che mi aspettava e ho pensato azz allora così funziona. Non c’è mai limite può sempre andare peggio o andare meglio, la differenza la fanno come reagiscono i personaggi“. Sveva Mariani poi legge il cartello di Euridce Axen che la accompagna interpretando con la mimica le parole: “In questa stagione il percorso di Elettra è piuttosto complesso, non è stato semplice, non ho ancora visto nulla e ho paura“.

Escludendo Luna, gli altri personaggi hanno dei legami acquisiti con la famiglia Ristuccia “un buco nero che risucchia tutto” conferma Adriani “io penso però che non è un caso che questi personaggi finiscano dai Ristuccia, i Ristuccia hanno qualcosa da dirgli vogliono stare là, perché è il loro viaggio c’è qualcosa che li attira. Ma riusciranno a distaccarci?” “A me piace pensare che è un po’ il contrario” aggiunge Antonio Folletto “visto che c’è palesemente un’esclusione, a un certo punto sono loro che risucchiano nelle loro azioni la famiglia“. Euridice Axen concorda con un cartello “copio Folletto”.