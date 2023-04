Sky e NOW le serie tv a Maggio 2023: A Casa Tutti Bene s.2, Perry Mason s.2, riprende la One Chicago Night

Pochi e selezionati titoli anche a Maggio 2023 sui canali Sky, on demand e in streaming su NOW dalla seconda stagione di A casa tutti bene fino ai ritorni di amati procedurali della tv generalista americana come le tre serie tv di Chicago e Law & Order: SVU. Ma è soprattutto il mese del finale di serie di Succession, un capolavoro della serialità contemporanea che prosegue ogni lunedì su Sky Atlantic in contemporanea con HBO (almeno in versione originale, per chi ama il doppiaggio bisogna aspettare una settimana). Nel corso del mese prosegue il rilascio di Killing Eve con l’arrivo della terza stagione ed è in arrivo anche la nona stagione di Candice Renoir.

Now e Sky Maggio 2023 le serie tv in arrivo

5 Venerdì

A Casa Tutti Bene – La serie s.2 su Sky Serie, otto nuovi episodi per la serie tv di Gabriele Muccino tratta dal suo film omonimo, tornano le storie delle famiglie Ristuccia e Mariani legate da profondi legami sia affettivi che economici e da segreti che affondano nel passato e condizionano il presente.

10 Mercoledì

Mr Selfridge – Il Negozio dei Sogni s.3 su Sky Serie, arrivano gli episodi inediti della serie che racconta la storia dei magazine Selfridge di Londra. In questa stagione siamo nel 1919 Harry deve affrontare la morte della moglie Rose che lo porterà a prendere decisioni sbagliate che indeboliranno il suo impero. Un nuovo amore e le figlie lo aiuteranno ad andare avanti.

14 Domenica

Perry Mason s.2 su Sky Atlantic, otto nuovi episodi per la serie HBO, ispirata ai romanzi di Erle Stanley Gardner, che racconta le origini di Perry Mason, avvocato a Los Angeles durante la grande depressione. Matthew Rhys riprende il ruolo di Perry Mason, accanto a lui Juliet Ryalnce è Della Street e Chris Chalk è Paul Drake.

21 Domenica

Law & Order: SVU s.24B su Sky Investigation

30 Martedì

Riprende la One Chicago Night su Sky Serie con la seconda parte di stagione di Chicago Med s.8, Chicago Fire s.11 e Chicago PD s.10.

Now e Sky Maggio 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche a Maggio sono diverse le serie tv che proseguono con appuntamenti settimanali su Sky e in streaming su NOW, per poi finire in un cofanetto on demand. In particolare lunedì 29 maggio arriverà l’ultimo episodio in versione originale di Succession (il finale doppiato ci sarà il 5 giugno), il gioiello della serialità contemporanea chiuderà con la quarta stagione attualmente in onda e il finale di serie è uno degli appuntamenti più attesi di maggio. Mercoledì 3 maggio termina anche la seconda stagione di Hotel Portofino su Sky Serie.

Now e Sky Maggio 2023 non solo fiction

Non solo fiction e serie tv a Maggio su Sky e NOW in streaming. Su Sky Uno arriva la nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel il giovedì sera dal 18 maggio. Lo chef, esperto di hotellerie prosegue il viaggio dell’Italia in 8 nuovi episodi spostandosi da Firenze fino alle strutture pet-friendly dell’Emilia-Romagna, da Trieste all’Umbria, da Milano alla Carnia, alla ricerca delle nuove idee del settore e di nuove forme di ospitalità. La domenica, dal 21 maggio, in simulcast con Tv8 è previsto l’arrivo del nuovo show della Giallappa’s Band.

Sky Arte

1 – Woodstock ’69 La storia del festival

2 – Leonardo Da Vinci, il Genio Rinascimentale

6 – Mi chiamo Altan e Faccio Vignette

8 – Paul Gaugain. Tra misteri e innovazione

12 – Bice Lazzari. Il ritmo e l’ossessione

17 – Elton John The Rocketman

18 – Una giornata al museo

23 – Ars Erotica

24 – Keith Richards – You Cant’ Rock Me

Sky Documentaries

1 – The Anarchist – Anarchia ad Acapulco

6 – Il Principe Carlo Il Nuovo Re

11 – Il Cerchio

14 – Nike – La vittoria ad ogni costo

16 – Gente Strana

21 – Juan Carlos. La caduta di un re

23 – This is Joan Collins

30 – Nasrin Voce del Popolo

