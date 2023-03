Hotel Portofino torna su Sky Serie da mercoledì 29 marzo con una seconda stagione da 6 episodi. L’affascinante period drama ambientato sulle coste liguri a Portofino (ma ricreato in Croazia) vedrà Natasha McElhone riprendere il ruolo di Bella, figlia di un industriale inglese, con il sogno di dar vita a un albergo dallo stile britannico nell’Italia di fine anni ’20 quando il fascismo stava prendendo il potere. Diversi gli attori italiani nella serie da Rocco Fasano che interpreta un giovane antifascista, al nobile Albani di Daniele Pecci fino alla novità di seconda stagione, Giorgio Marchesi.

Hotel Portofino 2, la trama

La seconda stagione di Hotel Portofino ci porta nell’estate del 1927. Dopo i problemi iniziali l’albergo di Bella sembra aver ingranato la marcia giusta. Il marito Cecil e il figlio Lucian sono in Inghilterra e Bella si sente tranquilla di operare come meglio crede.

All’improvviso Cecil torna e la donna si ritrova a fare i conti con un rapporto ormai logorato dagli anni e dovrà decidere se riaccettarlo nella sua vita o allontanarlo definitivamente. Intanto ha incontrato il bel Marco Bonacini architetto locale (interpretato da Giorgio Marchesi).

Come sempre Cecil non se ne sta con le mani in mano e cerca di rendere l’albergo parte dei suoi traffici magari stringendo accordi con Vincenzo Danioni il fascista locale che sta acquisendo sempre più potere. Bella si affida ai suoi ospiti abituali Claudine Pascal e Carlo Albani per arginare i danni del marito. Intanto Lucian lotta per conciliare la sua attrazione per Costanza con il matrimonio infelice con Rose e Alice minaccia di mandare all’aria il fidanzamento. A completare il quadro c’è l’arrivo di una visita anonima di un ispettore che potrebbe pregiudicare le sorti dell’hotel.

Hotel Portofino 2, il cast

Il cast della serie tv vedrà Natasha McElhone riprendere il ruolo di Bella Ainsworth figlia di un ricco industriale, ormai trasferita a Portofino per gestire l’hotel da lei creato. Diversi gli attori italiani con l’uscita di Lorenzo Richelmy che interpretava il figlio del conte Albani (Daniele Pecci che torna nella seconda stagione) e l’arrivo di Giorgio Marchesi nei panni del bell’architetto Marco Bonacini che farà girare la testa a Bella. Nel cast anche Rocco Fasano che è l’antifascista Gianluca Bruzzone, Pasquale Esposito è il fascista Vincenzo Danioni e Carolina Gonnelli è Paola.

Natascha McElhone: Bella Ainsworth

Oliver Dench: Lucian Ainsworth

Mark Umbers: Cecil Ainsworth

Anna Chancellor: Lady Latchmere

Louis Healy: Billy Scanlon

Elizabeth Carling: Betty Scanlon

Louisa Binder: Constance March

Pasquale Esposito: Vincenzo Danioni

Rocco Fasano: Gianluca Bruzzone

Assad Zaman: Anish Sengupta

Carolina Gonnelli: Paola

Daniele Pecci: Carlo Albani

Giorgio Marchesi: Marco Bonacini

Hotel Portofino 2 il trailer

Hotel Portofino 2, quanti episodi sono?

La seconda stagione di Hotel Portofino è composta da 6 episodi.

Hotel Portofino le location

Contrariamente a quello che si possa pensare la serie non è stata girata in Italia, a Portofino. Solo alcune scene sono state girate nella città ligure, mentre gran parte delle riprese della seconda stagione della serie si sono svolte sulle coste croate, a Zagabria, nella zona di Istria, a Primorje-Gorski Kotar. Parte delle riprese si sono svolta al National Stateroom (Hazu), all’istituto di storia, al museo delle Arti e in città come Rijeka, Matulji e Belaj. Durante le riprese della seconda stagione Natasha McElhone ha postato delle foto dal set in Croazia.

Here in Croatia shooting Hotel Portofino season #2 can’t wait for people to see this one, it’s feeling good. ‘Bella’s’ balcony -a view that never fails 🙂 pic.twitter.com/OkpN59xf1u — Natascha McElhone (@nataschaandsons) July 17, 2022

Hotel Portofino 2 la programmazione

Secondo la guida tv di Sky la serie tv sarà rilasciata con un episodio a settimana a partire dal 29 marzo. Gli episodi della prima stagione sono disponibili on demand e in streaming su NOW.

Hotel Portofino 3 si farà?

A quanto pare la terza stagione di Hotel Portofino ci sarà. Distribuita a febbraio su ITV nel Regno Unito e BritBox la serie prodotta da Eagle Eye Drama e Beta Film tornerà per una terza stagione sempre scritta da Matt Baker e prodotta da Jo McGrath e Walter Iuzzolino.

Hotel Portofino 2 in streaming

Le puntate di Hotel Portofino 2 sono in streaming su NOW e su Sky Go in mobilità per gli abbonati a Sky sia in modalità live streaming che on demand.