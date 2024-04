Si riaprono le porte del San Michele con la seconda stagione di Il Re, il prison drama Sky Original con Luca Zingaretti. Otto nuovi episodi distribuiti su quattro settimane dal 12 aprile su Sky Atlantic e NOW in streaming e disponibili on demand. La serie cambia veste, allarga lo sguardo oltre le celle del San Michele e prende la direzione di uno spy thriller in cui il Re Bruno Testori deve faticare per mantenere il suo potere. Una serie cruda, violenta, spietata, che non lascia speranze e fa emergere il lato negativo dell’essere umano, disposto a tutto per sopravvivere perché come dice Bruno Testori: “La giustizia non può esistere senza violenza“.

Il Re 2, la trama

La seconda stagione di Il Re riparte, inevitabilmente, dal finale della prima. Bruno Testori è detenuto nel suo stesso carcere. Laura Lombardo ha le prove del suo traffico di cocaina gestito insieme alle guardie del carcere, ha la testimonianza del suo fornitore esterno. Non solo ma sospetta che dietro la morte di un detenuto ci sia lo stesso direttore.

Dietro le sbarre Testori deve cercare alleanze con i detenuti che sperano di rivederlo in carica per poter riprendere i propri traffici mentre deve difendersi da chi vuole vendicarsi dei soprusi subiti in passato. I pretoriani del Re vengono sparsi per l’Italia e solo Sonia Massini resta al San Michele diventandone comandante e gestendo la prigione in attesa del nuovo “Re”. Ma a cambiare le carte in tavola ci pensa Gregorio Verna misterioso funzionario dei servizi segreti che stringe un patto con Testori: farà cadere tutte le accuse se lui lo aiuterà a far parlare un nuovo detenuto, il magistrato Vittorio Mancuso accusato dell’omicidio di una dipendente della Slimpetroil S.p.a. compagnia energetica che ha forti legami con lo stato.

Bruno Testori ha solo 10 giorni per scoprire la verità e cercare di far parlare Mancuso che però non si lascia intimidire. Il nostro direttore, però, non si fida di questi agenti segreti che cercano di controllarlo nel suo regno. Per questo con l’aiuto delle sue guardie, dell’avvocata di Mancuso, Claudia Agosti, dell’ex moglie Gloria e addirittura della sua nemica la PM Lombardo, cercherà di fermarli e scoprire la verità che si nasconde dietro questo caso.

Il Re 2, il cast

Il cast della prima stagione di Il Re è confermato, tornano Luca Zingaretti, Isabella Ragonese, Barbora Bobulova, Anna Bonaiuto. A loro si aggiungono Thomas Trabacchi, Stefano Dionisi, Caterina Shulha e Fabrizio Ferracane. La serie è diretta da Giuseppe Gagliardi, scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini, prodotta da Sky Studios, The Apartment, Wildside e Zocotoco. Fremantle la distribuisce nel mondo, da poco ha debuttato negli USA ed è stata lanciata in 70 paesi.

Il Re 2, quante puntate sono?

La serie è composta da 8 puntate rilasciate con il ritmo di due a settimana dal 12 aprile su Sky Atlantic, on demand e NOW in streaming.

Il Re 2, dove è stata girata?

La città di Trieste fa da sfondo alle vicende di Il Re, ma il carcere in cui è girata la serie si trova a Torino ed è il Carcere Museo. Una parte delle riprese si sono svolte a Cinecittà a Roma all’interno degli studi dove sono stati ricostruiti alcuni ambienti.

Il Re 3 si farà?

Al momento non ci sono certezze su una terza stagione di Il Re. Durante la conferenza stampa di presentazione Luca Zingaretti è stato molto vago, ha detto che sarebbe disponibile ma che non se ne è parlato.