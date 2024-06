In contemporanea con gli Stati Uniti, torna il prequel di Game of Thrones, che mette due schiaramenti e due aspiranti al Trono di Spade l’uno contro l’altra: vincerà il Team Neri o il Team Verdi?

House of the Dragon 2: orario uscita in Italia, anticipazioni, cast e trailer della seconda stagione

Team Neri o Team Verdi? Se siete capitati su questo articolo, probabilmente sapete già la risposta e, soprattutto, di cosa stiamo parlando: House of the Dragon 2, prequel di Game of Thrones, è pronto a raccontare la battaglia che a Westeros si sta per consumare tra i sostenitori di Re Aegon (Tom Glynn-Carney) e della Regina Rhaenyra (Emma D’Arcy). Entrambi rivendicano il diritto al Trono di Spade, ma solo uno potrà occuparlo. Tra attacchi sanguinari, cospirazioni e vendette, siamo solo all’inizio degli eventi che porteranno alla “danza dei draghi”, ovvero la guerra civile che fece cadere dal trono la casata Targaryen. Ma andiamo con ordine, e cominciamo a scoprire la seconda stagione!

House of the Dragon 2 al Castello Sforzesco di Milano

Per il lancio della seconda stagione, Sky ha organizzato una serata ad hoc al Castello Sforzesco di Milano, con via alle 22:30 del 16 giugno. Sul castello svetteranno gli stendardi dei Neri e dei Verdi, le fazioni dei Targaryen in guerra per il Trono nei nuovi episodi della serie, per un evento gratuito previa registrazione sul sito www.tuttidevonoscegliere.com che culminerà con la proiezione, in contemporanea con gli Stati Uniti alle 03:00, del primo episodio della seconda stagione.

All’ingresso del Castello sarà chiesto a tutti i fan di schierarsi per una delle due fazioni di Casa Targaryen: quella dei Verdi, a supporto di Re Aegon II, o quella dei Neri, guidata dalla Regina Rhaenyra. Una volta dichiarata la propria appartenenza, tutti riceveranno un passaporto che rappresenterà il lasciapassare per Westeros, per la proiezione e per tutte le attrazioni della serata.

Tante le attività: si partirà subito con un DJ set animato da Alex Farolfi di Radio Deejay, seguito dall’intrattenimento sul palco ad opera del giornalista Mattia Carzaniga che accompagnerà i fan verso il momento tanto atteso con quiz e curiosità sulla serie. Per tutta la serata saranno inoltre sempre disponibili giochi a squadre che rimanderanno direttamente alle atmosfere dei Sette Regni, una food court dove acquistare cocktail e pietanze ispirate al mondo della serie e tante occasioni per foto indimenticabili dell’evento.

House of the Dragon 2, orario uscita Italia

House of the Dragon 2 esce in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti, su Sky, che detiene i diritti in esclusiva della serie tv, ed in streaming su NOW. Nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno 2024, alle 03:00 su Sky Atlantic e NOW, va in onda l’episodio in lingua originale.

La stessa puntata viene riproposta il lunedì (sempre dal 17 giugno), alle 21:15, con sottotitoli. Da lunedì 24 giugno, invece, alle 22:15 vanno in onda gli episodi della settimana precedente doppiati in italiano, preceduti dal nuovo in lingua originale con sottotitoli.

House of the Dragon 2, trailer

Ecco il trailer della seconda stagione:

House of the Dragon 2, anticipazioni

Nella seconda stagione di House of the Dragone Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Ciascuna delle due fazioni ritiene legittima la propria aspirazione al Trono di Spade. Il regno comincia a spaccarsi: tutti dovranno scegliere quale fazione di Casa Targaryen sostenere.

House of the Dragon 2, cast

Le foto di House of the Dragon 2 Guarda le altre 35 fotografie → Il cast della seconda stagione conferma quasi totalmente quello della prima, con gli interpreti che abbiamo già visto nei precedenti episodi che tornano a vestire i panni dei loro personaggi. Ma, attenzione: nuovi personaggi e nuovi attori ed attrici sono pronti a dominare la scena.

Emma D’Arcy è la Regina Rhaenyra Targaryen : primogenita del Re Viserys, è una cavalca draghi destinata a diventare la prima Regina dei Sette Regni.

: primogenita del Re Viserys, è una cavalca draghi destinata a diventare la prima Regina dei Sette Regni. Matt Smith è il Principe Daemon Targaryen : erede presuntivo al Trono di Spade. È il fratello minore di re Viserys, nipote di re King Jaehaerys e zio di Rhaenyra. È anche un guerriero impareggiabile e un esperto cavalca draghi.

: erede presuntivo al Trono di Spade. È il fratello minore di re Viserys, nipote di re King Jaehaerys e zio di Rhaenyra. È anche un guerriero impareggiabile e un esperto cavalca draghi. Olivia Cooke è Lady Alicent Hightower : figlia di Ser Otto Hightower, cresciuta nella Fortezza Rossa e parte della cerchia ristretta del re. È considerata la donna più avvenente dei Sette Regni.

: figlia di Ser Otto Hightower, cresciuta nella Fortezza Rossa e parte della cerchia ristretta del re. È considerata la donna più avvenente dei Sette Regni. Tom Glynn-Carney è il Re Aegon Targaryen : primogenito di Re Viserys, da cui, secondo chi lo sostiene, avrebbe ereditato il trono.

: primogenito di Re Viserys, da cui, secondo chi lo sostiene, avrebbe ereditato il trono. Steve Toussaint è Lord Corlys Velaryon : conosciuto come il “Serpente di Mare”, è a capo della Casata Velaryon e il più famoso navigatore nella storia di Westeros.

: conosciuto come il “Serpente di Mare”, è a capo della Casata Velaryon e il più famoso navigatore nella storia di Westeros. Eve Best è la Principessa Rhaenys Velaryon : la moglie di Lord Corlys, cavalca un drago di nome Meleys. Conosciuta come la “Regina Che Non Fu Mai”, era stata candidata per succedere a suo nonno, re Jaehaerys, come sovrana dei Sette Regni, ma fu ignorata in favore di suo cugino Viserys.

: la moglie di Lord Corlys, cavalca un drago di nome Meleys. Conosciuta come la “Regina Che Non Fu Mai”, era stata candidata per succedere a suo nonno, re Jaehaerys, come sovrana dei Sette Regni, ma fu ignorata in favore di suo cugino Viserys. Fabien Frankel è Ser Criston Cole : abile spadaccino delle Marche Dorniane, figlio dell’amministratore del Lord di Blackhaven.

: abile spadaccino delle Marche Dorniane, figlio dell’amministratore del Lord di Blackhaven. Sonoya Mizuno è Mysaria : danzatrice originaria di Lys che diventa l’alleata più fidata del Principe Daemon.

: danzatrice originaria di Lys che diventa l’alleata più fidata del Principe Daemon. Rhys Ifans è Ser Otto Hightower : padre di Alicent, implacabile rivale politico del principe Daemon.

: padre di Alicent, implacabile rivale politico del principe Daemon. Bethany Antonia è Lady Baela Targaryen : figlia maggiore di Laena Velaryon. Cavalca un giovane dragone chiamato Danzatore di Luna.

: figlia maggiore di Laena Velaryon. Cavalca un giovane dragone chiamato Danzatore di Luna. Phoebe Campbell è Lady Rhaena Targaryen : figlia minore di Laena Velaryon.

: figlia minore di Laena Velaryon. Harry Collett è il Principe Jacaerys Velaryon : primogenito della Regina Rhaenyra.

: primogenito della Regina Rhaenyra. Jefferson Hall è Lord Jason Lannister/Ser Tyland Lannister : Lord di Castel Granito e il gemello Tyland. Politico scaltro.

: Lord di Castel Granito e il gemello Tyland. Politico scaltro. John Macmillan è Ser Laenor Velaryon : figlio della principessa Rhaenys e di Lord Corlys Velaryon.

: figlio della principessa Rhaenys e di Lord Corlys Velaryon. Graham McTavish è Ser Harrold Westerling : Membro della Guardia Reale che ha servito re Jaehaerys. È incaricato di sorvegliare e proteggere la Regina Rhaenyra.

: Membro della Guardia Reale che ha servito re Jaehaerys. È incaricato di sorvegliare e proteggere la Regina Rhaenyra. Ewan Mitchell è il Principe Aemond Targaryen : figlio di re Viserys, nipote del principe Daemon e fratellastro della Regina Rhaenyra.

: figlio di re Viserys, nipote del principe Daemon e fratellastro della Regina Rhaenyra. Matthew Needham è Larys Strong : figlio minore del Maestro delle Leggi Lyonel Strong.

: figlio minore del Maestro delle Leggi Lyonel Strong. Phia Saban è la Principessa Helaena Targaryen: secondogenita di re Viserys, sorella di Aegon e Aemond, sorellastra della Regina Rhaenyra.

Nuovi personaggi

Abubakar Salim è Alyn di Hull: noto come “Pugno di Quercia”, è un abile cavalcatore di draghi.

noto come “Pugno di Quercia”, è un abile cavalcatore di draghi. Gayle Rankin è Alys Rivers: amante di Aemond Targaryen, è dotata della capacità di “leggere” le fiamme.

amante di Aemond Targaryen, è dotata della capacità di “leggere” le fiamme. Freddie Fox è Ser Gwayne Hightower: ufficiale della Guardia Cittadina, figlio di Otto e fratello di Alicent.

ufficiale della Guardia Cittadina, figlio di Otto e fratello di Alicent. Simon Russell Beale è Ser Simon Strong: cavaliere della Casa Strong.

cavaliere della Casa Strong. Clinton Liberty è Addam of Hull: erede di Casa Velaryon, combatte a fianco del Team Neri con il drago Mare Infuocato.

erede di Casa Velaryon, combatte a fianco del Team Neri con il drago Mare Infuocato. Jamie Kenna è Ser Alfred Broome: cavaliere più anziani dell’isola in cui si è rifugiata Rhaenyra.

cavaliere più anziani dell’isola in cui si è rifugiata Rhaenyra. Kieran Bew è Hugh.

Tom Bennett è Ulf.

Tom Taylor è Lord Cregan Stark: lord di Grande Inverno, a capo della Casa Stark.

lord di Grande Inverno, a capo della Casa Stark. Vincent Regan è Ser Rickard Thorne: cavaliere della Guardia Reale.

House of the Dragon 2, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto (due in meno rispetto alla prima stagione), ciascuno della durata di circa 60 minuti. Hbo, Sky Atlantic e NOW li mandano in onda uno a settimana, per otto settimane. Il finale di stagione va in onda il 5 agosto.

House of the Dragon 2, dov’è stato girato?

Le riprese della seconda stagione, che si sono svolte tra aprile e settembre 2023, si sono svolte ai Warner Bros. Studios di Leavesden a Watford, in Inghilterra, e poi a Cáceres, in Spagna. Le riprese sono proseguite anche durante lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori del 2023, dal momento che gli interpreti, in gran parte britannici, sono iscritti ad Equity, sindacato degli attori inglese, e non a quello statunitense.

House of the Dragon 2, registi e produttori

La seconda stagione è diretta da Alan Taylor, Clare Kilner, Geeta Patel, Andrij Parekh e Loni Peristere. George R.R. Martin, dal cui libro “Fuoco e Sangue” è tratta la serie, è co-creatore e produttore esecutivo, insieme a Ryan Condal (anche showrunner); i produttori esecutivi sono Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere e Vince Gerardis.

Dove vedere House of the Dragon 2?

La seconda stagione di House of the Dragon si può seguire in tv su Sky Atlantic o in streaming su NOW (dove è possibile recuperare anche la prima stagione). Per gli abbonati Sky la serie tv è disponibile anche su Sky Go e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.