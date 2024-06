La conferma di House of the Dragon 3 giunge a poche ore dalla premiere della seconda stagione, in onda in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e su NOW

House of the Dragon 3 ci sarà: l’annuncio di Hbo (che tralascia due dettagli)

Tra le notizie di rinnovi scontati e attesi, sicuramente c’è quello di House of the Dragon 3: la Hbo ha infatti confermato che la terza stagione del prequel di Game of Thrones ci sarà. Una notizia data in un momento piuttosto strategico, ovvero a poche ore dal debutto della seconda stagione, che in Italia vedremo dalla notte di lunedì 17 giugno 2024 in contemporanea con gli Stati Uniti su Sky e su NOW.

L’annuncio di Hbo

“George (R.R.Martin, ndr), Ryan (Condal, showrunner della serie, ndr) e il resto dei nostri incredibili produttori esecutivi, cast e troupe, hanno raggiunto nuovi traguardi con la fenomenale seconda stagione di House of the Dragon”, ha detto Francesca Orsi, Vicepresidente esecutiva della programmazione di Hbo e responsabile delle produzioni drama. “Siamo stupiti dallo sforzo gigantesco che l’intero team ha profuso nella creazione di una seconda stagione spettacolare, con una portata e una scala che possono rivaleggiare solo con il proprio cuore. Non potremmo essere più entusiasti di continuare la storia della Casa Targaryen e vedere questa squadra brillare di nuovo per la terza stagione”.

Una volta confermato il rinnovo, anche i social si sono riempiti di celebrazioni per la notizia, con tanto di numero 3 comparire da una fiammata lanciata da un drago, animale questo sempre più presente nella seconda stagione del fantasy drama. E non potrebbe essere diversamente.

L’annuncio, come detto, non è una sorpresa: a dicembre 2023 Martin aveva anticipato che gli sceneggiatori della serie stavano già lavorando non solo sulla scrittura della terza stagione, ma anche della quarta, quest’ultima però non ancora confermata.

House of the Dragon 3, quando esce?

Nell’annuncio della Hbo mancano due dettagli: uno riguarda la data di uscita della terza stagione. Tra la prima e la seconda sono trascorsi due anni, ed è probabile, per lo sforzo produttivo dietro la serie, che ci voglia lo stesso arco di tempo per rivedere la serie tv con nuovi episodi dopo il finale della seconda stagione. È altrettanto vero, però, che con le sceneggiature già pronte (o quasi) e l’annuncio e rinnovo giunto ancora prima della messa in onda della terza stagione, i tempi potrebbero accorciarsi e, magari, vedere House of the Dragon 3 già a fine 2025.

House of the Dragon 3, quanti episodi?

L’altro dettaglio mancante riguarda il numero di episodi: la prima stagione ne aveva dieci, la seconda ne ha otto. Probabilmente Hbo vuole valutare il responso del pubblico per capire quanto investire, in termini di episodi (anche economicamente parlando) e di spazio in palinsesto. Di certo, House of the Dragon può contare da parte del network e del gruppo Warner Bros. Discovery (di cui la Hbo fa parte) di una lancio promozionale non indifferente, tra social, premiere statunitensi ed europee, promo tv e iniziative per coinvolgere gli spettatori.