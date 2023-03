Quale futuro per House of the Dragon? L’acclamato prequel di Game of Thrones ha debuttato nell’agosto 2022 conquistando critica e pubblico, fino a raggiungere solo negli Stati Uniti un pubblico stimato in 130 milioni di telespettatori. Le riprese di House of the Dragon 2 stanno per cominciare (si pensa ad una messa in onda nell’estate 2024), ma in casa Hbo si pensa già alla prossima stagione.

Andiamo con ordine: Deadline Hollywood ha riferito che il network via cavo abbia deciso di ordinare, per la seconda stagione, otto episodi, contro i dieci della prima stagione. Una decisione che secondo alcune fonti sarebbe riconducibile alla necessità di tagliare i costi avanzata da Warner Bros. Discovery, società di cui fa parte Hbo, ma che secondo una fonte vicina al network sarebbe invece guidata da necessità narrative.

House of the Dragon Ecco perché House of the Dragon non deluderà i fan di Game of Thrones: la recensione A quanto pare, infatti, Hbo starebbe guardando ad un quadro più ampio, ovvero a quante stagioni potrebbe durare la serie. Per ora, il numero più indicato è quello di tre o quattro stagioni: proprio per questo, il network si starebbe portando avanti con produzione e sceneggiature, puntando ad un rinnovo per una stagione 3 in anticipo, così da avviarne la produzione prima possibile.

Proprio per questo la seconda stagione dovrebbe avere un numero di episodi ridotti: alcuni elementi che ne avrebbero dovuto far parte – tra cui un’importante battaglia- saranno narrati nell’eventuale terza stagione. Nello scrivere la seconda, Ryan Condal -che ha creato la serie insieme a George R.R. Martin, dal cui libro “Fire & Blood” è tratta- ha preferito fare un passo indietro e concentrarsi maggiormente su una visione d’insieme di tutto il racconto. Una mossa determinante per stabilire il numero di stagioni della serie.

A seconda del materiale a disposizione e di come lo si vorrà portare sul piccolo schermo, si valuterà quindi il futuro di House of the Dragon che, insomma, è quasi certo non si concluderà dopo la seconda stagione. A proposito di quest’ultima, le riprese -come detto sopra- cominceranno a breve in Inghilterra. Per vedere House of the Dragon 2 in tv, però, dovremo aspettare ancora un po’: Hbo punta ad una premiere per l’estate 2024, due anni dopo il debutto della prima stagione (da noi recuperabile su Sky e su NOW).