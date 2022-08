I draghi voleranno su Approdo del Re ancora per un bel po’: come ampiamente prevedibile, Hbo nelle ore scorse ha confermato il rinnovo di House of the Dragon, che quindi tornerà in onda con una stagione 2. Un rinnovo che giunge cinque giorni dopo il debutto del prequel di Game of Thrones incentrato sulla Casa Targaryen 200 anni prima dei fatti narrati dalla serie madre.

House of the Dragon 2, le parole di Hbo

Francesca Orsi, Vice Presidente Esecutiva di Hbo Programming. “Il nostro fenomenale cast e troupe hanno raccolto un’incredibile sfida e superato tutte le aspettative, sviluppando una serie che si è già importa come tv da vedere. Un grosso grazie a George (R.R. Martin, ndr), Ryan (Condal, ndr) e Miguel (Sapochnik, ndr) per averci guidato in questo viaggio. Non potremmo essere più entusiasti di continuare a far vivere l’epica saga di Casa Targaryen con la seconda stagione”.

House of the Dragon 2, un rinnovo nel segno di ascolti record

Un rinnovo prevedibile, dicevamo, su cui avremmo potuto scommettere prima ancora della messa in onda della prima puntata. L’imponente campagna pubblicitaria voluta da Hbo per lanciare la serie, ma anche l’ingente sforzo produttivo messo in atto per ricreare le atmosfere (ed i numerosi draghi) della storia pensata da Martin (qui in qualità anche di co-creatore e produttore esecutivo) facevano già ipotizzare che il network via cavo non avrebbe rinunciato così facilmente ad House of the Dragon.

A confermare che la scommessa era riuscita, poi, gli ascolti tv e streaming: se subito dopo la messa in onda del primo episodio sono stati registrati oltre 9 milioni di telespettatori, ad oggi sono in tutto più di venti milioni le persone che hanno visto la prima puntata, in tv oppure in streaming su Hbo Max nei Paesi in cui è disponibile. Numeri a cui bisogna poi aggiungere quelli dei Paesi in cui la serie è stata trasmessa da altri gruppi, come l'Italia.

House of the Dragon in italiano al via dal 29 agosto

A proposito di Italia, è Sky ad avere l'esclusiva della serie. Per seguirla, la pay tv ha messo a disposizione alcune alternative. I nottambuli, ad esempio, possono vederla i dieci episodi della prima stagione in contemporanea con Hbo nelle notti tra domenica e lunedì alle 03:00, con i sottotitoli in italiano, su Sky Atlantic e in streaming su Now.

La stessa versione sottotitolata viene inoltre replicata il lunedì sera alle 22:15. La versione doppiata in italiano, invece, prende il via da lunedì 29 agosto 2022 quando, alle 21:15, andrà in onda sempre su Sky Atlantic e in streaming su Now dove, tra l’altro, è possibile recuperare tutti gli episodi.