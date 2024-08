Hbo sta girando A Knight of Seven Kingdoms, secondo spin-off della saga di Game of Thrones

Quando esce House of the Dragon 3? Le ipotesi sull’uscita dei nuovi episodi (ma c’è un altro spin-off di Game of Thrones da vedere, nell’attesa)

Puntuale con la messa in onda negli Stati Uniti, la seconda stagione di House of the Dragon si è conclusa anche in Italia, con l’ottavo ed ultimo degli episodi prodotti dalla Hbo, trasmesso nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto 2024 su Sky Atlantic e su NOW.

I telespettatori italiani del prequel di Game of Thrones, ambientato 200 anni prima dei fatti raccontati nella serie originale, hanno così potuto vedere in contemporanea ed in lingua originale il season finale. Un episodio riproposto alle 21:15 di lunedì.

Mentre guardate o riguardate l’ultimo episodio, non potete però non chiedervi ciò che milioni di persone appassionate di questa saga fantasy si staranno chiedendo: quando esce House of the Dragon 3? La terza stagione è stata già confermata dalla Hbo nel giugno scorso, poche ore prima della messa in onda della premiere della seconda stagione.

Il canale via cavo, però, oltre all’annuncio del rinnovo della serie non ha dato ulteriori indicazioni circa la data di uscita della terza stagione. Non resta che da fare, quindi, delle speculazioni circa quando saranno pronti i nuovi episodi della saga che è riuscita a conquistare i fan della serie madre.

Dal punto di vista della stesura della sceneggiatura, c’è da dire che la writer’s room di House of the Dragon parte in vantaggio: avendo ricevuto il rinnovo già a giugno, gli sceneggiatori possono avere già messo mano alle storyline che vorranno raccontare nella terza stagione. Una linea narrativa che, in realtà, sembra essere chiara da tempo: lo showrunner Ryan Condal ha confermato infatti che il prequel durerà quattro stagioni (la quarta, però, non è stata ancora ufficialmente confermata dalla Hbo).

Se sul fronte scrittura le menti di House of the Dragon sono già al lavoro, sul fronte produttivi i tempi saranno inevitabilmente più lunghi. Bisogna allestire i nuovi set, fare i casting per i nuovi personaggi e, più in generale, rimettere in moto l’imponente macchina produttiva della serie, che necessita anche di una lunga post-produzione legata agli effetti speciali. Infine, entra in campo la Hbo, che dovrà trovare il giusto spazio per valorizzare uno dei prodotti su cui evidentemente punta di più.

Alla luce di tutto ciò, le riprese di House of the Dragon 3 avverranno nel 2025: a confermarlo, ancora una volta, Condl. Difficile, insomma, che la serie possa tornare già nell’estate dell’anno prossimo. Ecco che, allora, la data più probabile per House of the Dragon 3 è l’estate 2026. Proprio come tra la prima e la seconda stagione, tra quest’ultima e la terza potrebbe esserci una distanza di due anni.

Bisognerà aspettare, insomma. Per i fan del mondo di Game of Thrones c’è però una certezza: nel 2025 la Hbo distribuirà A Knight of Seven Kingdoms, secondo spin-off della saga (le prime immagini le potete vedere in alto), tratto dai tre racconti di Martin che raccontano l’avventura tra il cavaliere Sir Duncan the Tall, detto Dunk (Peter Claffey) e il suo scudiero Egg (Dexter Sol Ansell), ovvero Aegon Targaryen, futuro Re. I sei episodi della serie sono tutt’ora in produzione in Irlanda.