Su Sky proseguono le celebrazioni per i dieci anni dalla messa in onda di Gomorra-La Serie. Dopo il pop-up channel “Sky Atlantic Gomorra” (canale 111), acceso fino ad oggi, questa sera, domenica 2 giugno 2024, alle 21:15 su Sky Antantic ed in streaming su NOW va in onda Gomorra-La Serie: 10 anni dopo, vero e proprio evento che riunisce i protagonisti delle cinque stagioni della serie cult.

La reunion di Gomorra-La serie

Gomorra-La Serie ha debuttato: la serialità italiana non sarebbe stata più la stessa di prima. Nata da un’idea di(autore del libro da cui è tratta, che pochi anni prima aveva ispirato l’omonimo film di), Gomorra ha fatto da vero spartiacque tra un “prima” e un “dopo” nel modo di pensare le serie tv nostrane.

Dieci anni dopo, molto è cambiato, ed è giusto celebrare la nascita della serie evento, prodotta da Cattleya (parte di ITV Studios) e venduta in centinaia di Paesi stranieri, Stati Uniti compresi. Ecco che, dunque, gli studi Sky hanno accolto i volti storici della serie: Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel), accompagnati da Arturo Muselli (Sangue Blu) e Fabio De Caro (Malammore).

Per tutti loro, un’occasione per ricordare i momenti più divertenti ed intensi sul set che ha inevitabilmente cambiao le loro vite e carriere, mentre per il pubblico una possibilità per rivedere alcune scene clou e ripercorrere la storia della serie.

Nel corso dello speciale, il cast sfoglia l’album dei ricordi, ironizza sui rapporti tra i vari personaggi in scena e, con la complicità di Muselli e De Caro, partecipano ad un’asta di cimeli dal set e ad una singolare tombola, con tanto di pegni da pagare. Un’occasione anche per vedere il cast durante i provini della serie e, soprattutto, reinterpretare alcune scene, a volta anche con un’insolita “inversione di ruoli”.

La reunion di Gomorra è anche occasione per ritrovare la conferma della sintonia tra tutti i componenti del cast, capaci anche ad anni di distanza di scherzare e ritrovarsi come se non avessero mai lasciato la serie. Tra tutti, spiccano proprio i due protagonisti, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, amici nella vita (hanno partecipato insieme anche a Celebrity Hunted e, da queste parti, auspichiamo una loro partecipazione a Pechino Express: ci sarebbe da divertirsi) che tra battibecchi e abbracci hanno saputo riassumere anche in questo speciale la profondità dei loro personaggi e del rapporto che li lega per cinque stagioni. Rivederli insieme vale da solo la visione di questo speciale celebrativo.

Il successo di Gomorra-La serie

58 episodi e un film (“L’immortale”, ponte fra la quarta e la quinta stagione della serie, per la regia di Marco D’Amore e scritto da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D’amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione), Gomorra è stata un’epopea nera che ha fatto il giro del mondo a partire dalle strade delle periferie di Napoli, crocevia di sanguinose lotte per il potere, soldi, amore e morte. Un racconto a tinte foschissime pieno di personaggi indimenticabili e colpi di scena, che ha fatto di quelle periferie il simbolo di tutte le periferie del mondo.

Amatissima in Italia e la più popolare delle serie italiane anche all’estero (dati Parrot Analytics), per due volte Gomorra è stata inserita dal New York Times sul podio della prestigiosa classifica delle migliori serie dell’anno, nel 2017 per l’autorevole quotidiano americano è tra le prime 5 migliori produzioni internazionali (non americane) del decennio.

Dal suo debutto su Sky nel 2014, Gomorra – La serie ha conquistato più di 190 territori nel mondo, ottenendo numerosi riconoscimenti di pubblico e critica. Un racconto ancora oggi, 10 anni dopo, in grado di competere ad altissimo livello con le più acclamate serie internazionali, grazie all’indiscussa qualità produttiva e di scrittura e a un cast di talenti straordinari.

In attesa del prequel…

E ora Gomorra si appresta a tornare: Sky Studios e Cattleya, come già annunciato, sono infatti al lavoro su un prequel che racconterà l’ascesa criminale del boss Pietro Savastano, da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli. Alla sceneggiatura Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli.