Sky Italia sta celebrando in questi giorni i suoi primi vent’anni. E per festeggiare a dovere, ha riservato per la giornata di oggi, martedì 3 ottobre 2023, una notizia che è un regalo anche i per i suoi telespettatori più fedeli ed appassionati di serie tv. Sky ha infatti annunciato oggi che sono in lavorazione i prequel di serie cult della pay tv, Romanzo Criminale e Gomorra, la cui produzione sarà affidata a Sky Studios e Cattleya (parte di ITV Studios).

Il prequel di Romanzo Criminale

A tredici anni di distanza dalla messa in onda della seconda ed ultima stagione, il mondo di Romanzo Criminale-La serie tornerà in tv, con un prequel che, assicurano da Sky, “si concentrerà sugli anni precedenti all’ascesa della Banda della Magliana: una storia di criminalità romana che si colloca prima delle vicende raccontante nelle due stagioni della serie ma che si aggancia ai suoi personaggi”.

In onda tra il 2008 ed il 2010, Romanzo Criminale-La serie è stato l’adattamento tv del film omonimo di Michele Placido, a sua volta tratto dal libro di Gianluca De Cataldo (edito da Einaudi). Il suo successo, anche all’estero, ha decretato uno dei primi cult di Sky, ma ha anche tracciato un nuovo corso per la storia della serialità italiana, spingendo network e case produttrici a puntare sempre di più sulle serie tv come prodotti d’autore capaci di agganciare milioni di telespettatori.

Dietro al prequel ci sarà anche De Cataldo, che garantirà così al progetto una continuità con la serie madre che, tra l’altro, ha lanciato le carriere di attori ed attrici oggi affermati come Francesco Montanari, Vinicio Marchioni, Marco Bocci, Alessandro Roja ed Alessandra Mastronardi.

Il prequel di Gomorra

L’altro prequel annunciato è legato al titolo che, a detta di tutta la critica, ha fatto da spartiacque tra un “prima” e un “dopo” della serialità italiana, ovvero Gomorra-La serie. La serie racconterà (sempre secondo quanto comunicato da Sky) “l’ascesa criminale del boss Pietro Savastano (interpretato nella serie madre da Fortunato Cerlino, ndr), da quando era solo un ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss di Napoli”.

Il fenomeno Gomorra è stato sotto gli occhi di tutti per sette anni, dal 2014 al 2021, durante cui sono state prodotte cinque stagioni. Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Ivana Lotito e Maria Pia Calzone (oltre al già citato Cerlino) sono solo alcuni dei nomi diventati celebri in Italia ed all’estero grazie alle loro interpretazioni.

Gomorra-La serie ad oggi è il prodotto Sky più noto in Italia e fuori dai confini nazionali: venduta in oltre 190 Paesi, è finita anche al quinto posto nella classifica del “New York Times” fra le serie tv non americane più importanti del decennio 2010-2020.

Tratta dal best seller di Roberto Saviano (che generò anche un film diretto da Matteo Garrone), dietro al prequel annunciato oggi da Sky ritroviamo Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, tra gli autori della sceneggiatura della serie tv.

Sky: “Con loro la fiction è diventata serie tv”

Difficile dire quando vedremo questi due progetti, di cui non siamo ancora a conoscenza della trama e del cast. Di certo, però, c’è che Sky torna a puntare su due titoli molto forti e che hanno fatto la storia della sua presenza in Italia.

”Romanzo Criminale e Gomorra hanno riscritto le regole della serialità italiana”, ha detto Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l’Italia. “Di più: se la fiction si è fatta serie tv, in Italia, è stato proprio grazie a Romanzo che ha aperto una strada nuova e mai battuta prima, e Gomorra che, forte di quell’esempio, ha percorso quella stessa strada per andare ancora più lontano. Con Cattleya li abbiamo immaginati e quindi prodotti mettendo in campo valori produttivi tipicamente cinematografici fino ad allora impensabili per un prodotto tv, perché potessero trovare posto fra i migliori titoli hollywoodiani ed europei”.

Per Riccardo Tozzi, fondatore di Cattleya, “Romanzo e Gomorra hanno rivoluzionato il racconto per immagini italiano (televisivo ma anche cinematografico), e fanno ormai parte del canone internazionale della nuova serialità, che sembra essere il romanzo del terzo millennio. Tornare alle origini di Romanzo e Gomorra significa esplorare nuove possibilità di racconto, sempre tra epica e realismo e con sguardo sempre contemporaneo, anche dal punto di vista dello stile. È quindi un ritorno, ma con la stessa voglia di innovare”.