Il capitolo finale della saga nata dall’omonimo libro di Roberto Saviano -diventato anche un film di Matteo Garrone- è pronto a svelare tutta la sua potenza. Gomorra 5 è infatti l’ultima stagione della serie tv di Sky che fin dalla sua prima stagione ha macinato record e consensi da ogni parte del mondo, arrivando ad essere distribuita in oltre 190 Paesi. Ma come finisce Gomorra-La serie? Proseguite nella lettura e troverete le risposte che stavate cercando!

Gomorra 5, uscita

Quando esce Gomorra 5? Al momento, Sky ha annunciato solo che gli ultimi episodi della serie saranno in onda da novembre 2021, ma non ha ancora annunciato una data precisa di partenza della serie, che ad ogni modo farà quindi parte del palinsesto autunnale della pay tv.

Gomorra 5, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi dell’ultima stagione di Gomorra-La Serie sono dieci. Con ogni probabilità Sky li manderà in onda due per volta, per un totale di cinque prime serate ed altrettante settimane.

Gomorra 5, anticipazioni trama

La trama dell’ultima stagione di Gomorra è ovviamente top secret, ma sempre Sky ha rilasciato una sinossi da cui si può iniziare ad intuire cosa accadrà nel corso degli ultimi episodi. Stando a quanto dice Sky, lo scontro tra i Levante e Patrizia (Cristiana Dell’Anna) al centro della quarta stagione ha lasciato Napoli in macerie.

Genny (Salvatore Esposito) è così costretto a scendere nuovamente in campo, abbandonando ogni suo sogno di una vita normale e soprattutto allontanandosi da Azzurra (Ivana Lotito) e loro figlio Pietro. Ora, il suo unico alleato è O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli.

La guerra, insomma, è imminente, ma a complicare le cose è la scoperta che Ciro (Marco D’Amore) è vivo, si trova in Lettonia e, soprattutto, è assetato di vendetta. Genny dovrà anche tenere conto di conto nella resa dei conti finale: per lui non sarà più nulla come prima.

Gomorra 5, c’è Ciro?

Come si evince dalle anticipazioni della trama riportate sopra, Ciro Di Marzio sarà presente in Gomorra 5. Le sorti del personaggio, che sembrava essere uscito definitivamente di scena nel finale della terza stagione, sono state rivelate nel film “L’Immortale”, diretto da Marco D’Amore, anche interprete del personaggio.

Gomorra 5, cast

Il cast di Gomorra 5 sarà principalmente formato dagli attori che abbiamo già visto nelle stagioni precedenti: Salvatore Esposito sarà quindi Genny Savastano, presente fin dalla prima stagione; Marco D’Amore sarà ancora Ciro Di Marzo, presente dalla prima alla terza stagione e poi, appunto, nella quinta.

Rivedremo anche Ivana Lotito nei panni di Azzurra Avitabile, moglie di Genny e madre del piccolo Pietro, presente dalla seconda stagione, ed Arturo Muselli nei panni di Enzo Villa, detto Sangueblù, nel cast dalla terza stagione della serie.

Gomorra 5, dov’è stato girato?

Per le location di Gomorra 5, si torna alle origini. Se infatti nelle stagioni passate la produzione aveva girato in numerose città italiane e straniere, l’ultima stagione torna a Napoli, che diventa ancora location principale della serie. Tra i luoghi scelti per le riprese, Piazza Grande, le Vele di Scampia, il Rione Ponticelli ed il quartiere Forcella. Non mancheranno però alcune scene girate all’estero, in particolare a Riga, in Lettonia.

Gomorra 5, registi e sceneggiatori

I primi cinque episodi dell’ultima stagione di Gomorra ed il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film “L’Immortale” (Cattleya e Vision Distribution) che ha fatto da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione. Gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono invece diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

Gli episodi sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio. Gomorra 5 è una serie Sky Original prodotta da Cattleya, in collaborazione con Beta Film.

Gomorra 5, dove vederla?

L’ultima stagione di Gomorra si può vedere in tv su Sky, che manda in onda gli episodi su Sky Atlantic (canale che già in passato ha trasmesso la serie tv). In streaming, invece, si potrà vedere in contemporanea alla messa in onda televisiva su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su Now è possibile anche recuperare le stagioni precedenti. A questo link la pagina dedicata a Gomorra-La Serie.

Gomorra 5, trailer

1

Ad oggi, Sky ha rilasciato due teaser di Gomorra 5. Nel più recente, ci si sofferma sul ritorno di Ciro e sull’inevitabile scontro con Genny. “Ciro è vivo, mi ha abbandonato perché voleva farsi una vita nuova senza di me”, dice Savastano, “non troverà pace finché non mi troverà morto”.

“Tu sei mai stato all’altezza di stare vicino a me”, gli risponde Ciro (o almeno, sembra che le parole siano rivolte a Genny), “pensavo di essere morto veramente, ma tu mi hai fatto tornare a nascere un’altra volta”. Il tutto, corredato da nuove immagini.

Qualche settimana prima, invece, un altro teaser si soffermava sugli inquietanti sogni di Genny, che prevedono il ritorno dei morti, con un chiaro riferimento a Ciro.

1

Gomorra 5, foto

Ecco le foto di Gomorra 5.