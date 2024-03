Sky e Now, tutte le nuove serie in uscita ad Aprile 2024

Ad Aprile 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW ad Aprile 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW ad Aprile 2024

Nel corso del mese di Aprile, oltre alle tante novità, prosegue su MTV (canale 131 di Sky) il rilascio in prima visione dell’ottava e ultima stagione di Fear the Walking Dead ogni domenica alle 22.00 fino al 21 aprile. Su Sky Atlantic prosegue la miniserie The Regime con l’ultima puntata prevista l’8 aprile, mentre su Sky Serie fino al 5 aprile ci sarà la seconda stagione di Call My Agent – Italia. Inoltre prosegue l’appuntamento del sabato con l’undicesima stagione di L’Amore e la vita – Call the Midwife e con Captaine Marleau.

2 Aprile – Chicago Night : Chicago Med s.9, Chicago Fire s.12, Chicago PD s .11

: s.9, s.12, .11 7 Aprile – Mary & George s.1

s.1 12 Aprile – Il Re s.2

s.2 15 Aprile – The Good Doctor s.6 (prima tv Sky)

s.6 (prima tv Sky) 21 Aprile – Law & Order: SVU s.25

s.25 25 Aprile – Vera s.12 (prima tv Sky)

Le Serie tv Sky e NOW di Aprile 2024 da non perdere

Il mese di Aprile su Sky tra canali e on demand e in streaming su NOW è caratterizzato dall’arrivo di una produzione originale inglese molto attesa Mary & George con Julianne Moore e Galitzine, attore esploso con il successo del film Rosso, bianco e Sangue blu. Tornano i procedurali americani ripartiti dopo lo sciopero di sceneggiatori e attori, si riaccende così la Chicago Night e riparte Law & Order: SVU arrivata alla stagione 25.

Mary & George, miniserie (dal 7 aprile)

Mary & George è un period drama composto da 7 episodi, ideata da D.C. Moore e ispirata al saggio di Benjamin Woolley The King’s Assassin. Ambientata nel 1592 è ispirata alla storia vera di Mary Villers che crebbe il figlio George per fargli sedurre il Re Giacomo VI di Scozia, noto anche come Giacomo I d’Inghilterra, diventandone l’amante. Grazie ai suoi intrighi divennero fidati consiglieri del re e una delle coppie più potenti dell’epoca.

Il Re, seconda stagione (dal 12 aprile)

Torna il Re del carcere di San Michele interpretato da Luca Zingaretti. La serie Sky original scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gneisini, vede al centro Bruno Testori direttore del carcere, arrestato alla fine della precedente stagione. La sua situazione cambia quando viene rimesso alla guida del carcere dai servizi per far confessare un detenuto, ma Testori inizia a sospettare che sotto si nasconda qualcosa di più complesso.

Non solo serie tv ad Aprile su Sky e NOW

Dopo C’è Ancora Domani il 31 marzo (a Pasqua) in streaming, anche Aprile sarà ricco di titoli importanti per gli appassionati di cinema. Arrivano infatti Delta con Alessandro Borghi, Cento domeniche e soprattutto Barbie (il 22 aprile) e Oppenheimer (il 29 aprile.

Ad Aprile prosegue l’appuntamento con Pechino Express il giovedì mentre il mercoledì in simulcast con Tv8 arriva la nuova edizione di GialappaShow. Su Sky Documentaries tra i documentari in arrivo c’è Steve Jobs – L’uomo nella macchina (il 13) e L’uomo che Scherzava col Fuoco (il 20) docuserie sulla scoperta delle indagini di Stieg Larsson sul caso dell’omicidio del Primo ministro svedese Olof Palme. Su Sky Crime tra gli altri racconti true crime ci sarà I Delitti della Camera Da letto (il 9), Bande Criminali italiane (il 17), Intervista con l’assassino (il 29).