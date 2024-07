Ad Agosto 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, l’estate si fa sentire anche per le piattaforme, non mancano però i film, i documentari e le serie tv da vedere. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a Agosto 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW ad Agosto 2024

Poche le novità ad Agosto 2024 su Sky e NOW sul fronte delle serie tv. Tradizionalmente è un mese di vacanze per gli italiani, spesso comodo per recuperare qualche serie tv che si è persa nel corso dei mesi precedenti. Potrebbe essere l’occasione giusta per vedere (o rivedere) le prime due stagioni di Call My Agent – Italia, per scoprire Il Re o Christian, magari provate a prendere “fresco” tra i ghiacci di True Detective – Night Country. Sicuramente il 5 Agosto se siete fan non vi perderete il finale di House of the Dragon s.2.

Nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 termina House of the Dragon s.2

s.2 5 Agosto – RFDS – Medici dal cielo s.2

s.2 9 Agosto – Helgoland 513 s.1 (finale di stagione)

s.1 (finale di stagione) 13 Agosto – Transplant s.3 (finale di stagione)

s.3 (finale di stagione) 16 Agosto – A Town Called Malice – La costa del crimine s.1 (e unica)

s.1 (e unica) 22 Agosto – Signora Volpe s.2

s.2 24 Agosto – Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no s.2 (finale)

RFDS: Medici dal cielo – seconda stagione (5 Agosto)

RFDS – Medici dal cielo è un medical drama australiano ambientato nel selvaggio “outback” impossibile da raggiungere se non con gli elicotteri della Royal Flying Doctor Service. Un anno dopo che che Eliza ha lasciato Broken Hill, molte cose sono cambiate, il team affronterà nuove sfide rischiose.

A Town Called Malice – La costa del crimine – prima stagione (16 Agosto)

Arriva oltre un anno dopo la messa in onda nel Regno Unito, A Town Called Malice – La costa del crimine, originale inglese, creata da Nick Love e cancellata dopo una sola stagione. Ambientata negli anni ’80 racconta la storia di una famiglia di gangster che da Londra si trasferisce in Costa del Sol per ricostruire la propria reputazione, ma invece di concentrarsi sui loro rivali perdono tempo a lottare tra loro. Non si rendono conto, però, che il loro nemico più grande stanno per metterselo in casa, la giovane donna assetata di vendetta che sta per sposare il più piccolo di casa Lord.

Signora Volpe – seconda stagione (22 Agosto)

L’ex spia britannica Sylvia Fox torna a indagare a Panicale in Italia dove sperava di godersi la sua nuova vita lontana dal suo lavoro. La comunità locale la costringerà a rimettersi in gioco e a risolvere crimini.

Agosto 2024 Non solo serie tv

Nel mese di Agosto 2024 su Sky e NOW arriva la terza stagione di Celebrity Chef già trasmessa da Tv8, con l’arrivo di Marisa Laurito in giuria (dal 26 agosto alle 19:00). Tra le segnalazioni arriva su Sky Arte Semidei il documentario sui Bronzi di Riace (il 16 Agosto). Su Sky Documentaries le novità sono Ricky Hatton una Furia sul Ring il 23 Agosto e sabato 24 Agosto Un Altro Calcio – Bologna in Champions.

Sky Crime propone il 25 Agosto Playboy Morte di una coniglietta e il 27 Agosto Il Caso O.J. Simpson (da non confondere con la miniserie del ciclo American Crime Story); Isole Selvagge il 23 Agosto è la proposta di Sky Nature.

Per gli amanti del cinema segnaliamo The Nun II il 7, Patagonia il 9, La terra promessa (il 12), Mindcage – Mente Criminale (il 19), Priscilla il 26 Agosto. Dal 28 Agosto al 7 Settembre su Sky Cinema Due ci sarà il tradizionale appuntamento con i film da Leoni quei titoli che hanno partecipato alla mostra del cinema di Venezia. Le collezioni del mese sono: Western fino al 2; BarLume fino al 16; Bruce Willis dal 17 al 23; Trilogia degli anelli dal 24 al 30 Agosto; Keanu Reeves Mania dal 31 Agosto al 6 Settembre.