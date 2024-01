Quarta stagione per la serie tv antologica della Hbo, che vede protagonista Jodie Foster nei panni di una detective in Alaska

A dieci anni dalla prima stagione e a cinque dall’ultima andata in onda, True Detective: Night Country è pronto ad appassionare il pubblico così come le storie precedentemente raccontate dalla serie antologica cult della Hbo, trasmessa in Italia da Sky e in streaming su NOW. Per questa attesissima stagione, ci si affida ad un premio Oscar al debutto come protagonista di una serie tv, ovvero Jodie Foster. Curiosi di scoprire di cosa parla True Detective 4? Allora proseguite nella lettura!

True Detective Night Country, uscita

La quarta stagione della serie tv va in onda in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti a partire da domenica 14 gennaio 2024 su Sky Atlantic ed in streaming su NOW. Alle 03:00 di notte tra la domenica e il lunedì va in onda l’episodio in lingua originale, che viene riproposto il lunedì sera alle 21:15 con i sottotitoli; la settimana successiva, invece, va in onda in onda doppiato in italiano.

True Detective Night Country, la trama

True Detective Night Country, le foto della quarta stagione della serie su Sky e NOW Guarda le altre 11 fotografie → Quando la lunga notte polare scende su Ennis, Alaska, gli otto uomini che lavorano all’interno della Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. Per risolvere il caso, le detective Liz Danvers (Jodie Foster) e Evangeline Navarro (Kali Reis), la cui collaborazione in passato non ha dato buoni frutti, dovranno prima confrontarsi con il loro lato oscuro, e scavare tra le inquietanti verità che giacciono sepolte sotto i ghiacci perenni.

Quando le detective ritroveranno i corpi scomparsi, dovranno decifrare complessi messaggi e rispolverare un vecchio caso, prima che il ghiaccio, sciogliendosi, riporti in superficie gli orrori del passato. Come ama ripetere la detective Danvers: qual è la domanda giusta da porsi?

True Detective Night Country, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi di questa stagione sono sei, ciascuno della durata di circa un’ora, in onda uno per settimana. Considerato che l’11 febbraio la serie non va in onda per non sovrapporsi al SuperBowl, il finale di stagione va in onda il 25 febbraio.

True Detective Night Country, il cast

Il cast della serie è guidato da Jodie Foster che, nonostante abbia partecipato in passato ad alcune serie tv, per la prima volta vi recita nei panni della protagonista assoluta. Da citare anche la presenza di Fiona Shaw (True Blood e Killing Eve), di Christopher Eccleston (The Leftovers) e John Hawkes (Deadwood).

Jodie Fosters è la detective Liz Danvers;

è la detective Liz Danvers; Kili Reis è la detective Evangeline Navarro;

è la detective Evangeline Navarro; Finn Bennett è Peter Prior;

è Peter Prior; Fiona Shaw è Rose Aguineau;

è Rose Aguineau; Christopher Eccleston è Ted Corsaro;

è Ted Corsaro; Isabella Star LaBlanc è Leah Danvers;

è Leah Danvers; John Hawkes è Hank Prior;

è Hank Prior; Anna Lambe è Kayla Malee;

è Kayla Malee; Aka Niviâna è Julia Navarro;

è Julia Navarro; Joel D. Montgrand è Eddie Qavvik.

True Detective Night Country, regista, sceneggiatori e produttori

La quarta stagione di True Detective è diretta da Issa López, che è anche showrunner e produttrice esecutiva della serie. Questa è la prima stagione non scritta da Nic Pizzolatto, creatore della serie.

True Detective Night Country, dov’è girato?

La location delle riprese è stata l’Islanda, dove si è girata da novembre 2022 ad aprile 2023.

True Detective Night Country, il trailer

Ecco il trailer di True Detective Night Country:

True Detective Night Country, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Sky Atlantic, è possibile vedere True Detective Night Country in streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay tv e su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.