True Detective: Night Country, la prima foto con Jodie Foster. Cosa sappiamo e quando uscirà

True Detective sta per tornare! Dopo una prima stagione capolavoro già entrata nella storia della serialità televisiva, una seconda e una terza stagione più sotto tono, HBO ci riprova chiamando a raccolta la due volte premio Oscar Jodie Foster e lasciando fuori il creatore Nic Pizzolatto.

True Detective: Night Country, questo il titolo della quarta stagione della serie antologica, debutterà nel corso del 2023, in data ancora da definire, con nuovi protagonisti e una nuova avvincente storia ambientata nella fredda Alaska.

Di cosa parlerà True Detective 4?

Il punto di partenza è decisamente interessante. Quando la lunga notte invernale cala su Ennis, cittadina fittizia nelle gelide regioni artiche dell’Alaska, i sei uomini che gestiscono la Tsalal Arctic Research Station svaniscono senza lasciare traccia. A risolvere il caso vengono chiamate le detective Liz Danvers (Jodie Foster) ed Evangeline Navarro (Keli Reis), costrette ad affrontare i loro demoni e l’oscurità per scoprire segreti sepolti e ben custoditi dal ghiaccio.

Le due detective dovranno scontrarsi fin da subito col personaggio interpretato dall’ex Doctor Who Christopher Eccleston, il capo della polizia locale Ted Corsaro, in qualche modo legato proprio al personaggio interpretato da Jodie Foster.

Alla guida della quarta stagione di True Detective ci sono Issa López e Barry Jenkins, mentre ad affiancare Jodie Foster e Keli Reis ci saranno, oltre al già citato Christopher Eccleston, Fiona Shaw nel ruolo di una sopravvissuta con un passato pieno di segreti, John Hawkes nel ruolo del poliziotto Hank Prior, Anna Lambe nei panni della giovane infermiera Kayla Malee, e Finn Bennett in quello di Peter Prior, pupillo e apprendista della detective Danvers.

Quando uscirà True Detective: Night Country

HBO non ha ancora confermato una data di uscita per True Detective: Night Country, ma possiamo già anticiparvi che il debutto in Italia avverrà su Sky e NOW.