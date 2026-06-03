Atto d’Infedeltà, la nuova dizi con Demet Özdemir arriva gratis su Mediaset Infinity dal 10 giugno

La star turca torna sulla piattaforma in una storia di inganni, identità false e segreti di coppia: i primi sei episodi disponibili dal 10 giugno, il cofanetto completo dal 17

Chi ha amato Io sono Farah e DayDreamer ha un nuovo appuntamento da segnare in calendario. Dal 10 giugno, i primi sei episodi di Atto d’Infedeltà (Between The World and Us) saranno disponibili gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Il gran finale — gli ultimi due episodi e il cofanetto completo — arriverà il 17 giugno.

Protagonista è Demet Özdemir, qui nei panni di İlkin, brillante caporedattrice di un noto magazine femminile. Una donna in carriera, determinata e capace, ma alle prese con una relazione che si sta sgretolando in silenzio. Il suo fidanzato Tolga — interpretato da Buğra Gülsoy — è un attore di successo, affascinante, sempre più lontano e imperscrutabile. I due hanno smesso di comunicare davvero, e İlkin si trova davanti a una scelta: lasciarlo o capire una volta per tutte cosa sta succedendo.

Sceglie la seconda opzione, e lo fa nel modo più rischioso possibile: crea un account social falso e inizia a scrivere a Tolga sotto mentite spoglie. Lui abbocca e chiede di incontrare di persona la misteriosa Berlin. A quel punto İlkin non può né presentarsi né tirarsi indietro, e così coinvolge Sinem — giovane stagista della redazione interpretata da Hafsanur Sancaktutan, già nota al pubblico delle dizi per il suo ruolo in If You Love — in quello che dovrebbe essere un gioco innocente: fingersi Berlin per un solo incontro, scoprire se Tolga tradisce, chiudere la storia.

Ma il piano sfugge subito di mano. Sinem si presenta all’appuntamento preparata nei minimi dettagli da İlkin — l’abbigliamento, il profilo psicologico di Tolga, le cose da dire e non dire — e qualcosa tra i due scatta davvero. Sinem si innamora di Tolga. E Tolga non riesce a togliersi Sinem dalla testa, pur senza voler abbandonare İlkin. İlkin osserva tutto dall’esterno, cercando di controllare una situazione che ha creato lei stessa e che ora la sta divorando.

La spirale si avvita ulteriormente quando İlkin, dopo aver deciso di tagliare i ponti con entrambi, ha un brutto incidente d’auto. Lo tiene segreto, ma Tolga viene a saperlo per caso — e si ritrova a fare i conti con sentimenti che credeva di aver archiviato. Nel frattempo, nella vita di İlkin compare Kenan, un operatore olistico dal metodo anticonvenzionale, con cui nascerà un rapporto inizialmente conflittuale e poi sempre più intimo. Mentre İlkin ricostruisce qualcosa di sé accanto a Kenan, Tolga comincia a trovare indizi che mettono in discussione tutta la storia di Berlin — e capisce che qualcosa non torna.

Il gran finale, disponibile dal 17 giugno, porta tutti i nodi al pettine: Tolga scopre la verità alla vigilia della sua prima a teatro, Kenan si trova a scegliere tra i propri sentimenti e quelli degli altri, e İlkin deve fare i conti con quello che il suo piano ha davvero prodotto. Un finale che vale l’attesa.

Atto d’Infedeltà si inserisce nel catalogo di dizi turche di Mediaset Infinity, dove sono già disponibili gratuitamente Io sono Farah, Segreti di Famiglia e Another Love. I primi sei episodi saranno disponibili dal 10 giugno; cofanetto completo dal 17 giugno.