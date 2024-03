Questa sera, giovedì 14 marzo 2024, su Sky Uno, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda la seconda puntata di Pechino Express – La Rotta del Dragone, l’adventure-game condotto da Costantino della Gherardesca con la partecipazione di Fru.

Pechino Express 2024, seconda puntata 14 marzo: anticipazioni

La seconda tappa di Pechino Express sarà ambientata nell’estremo nord del Vietnam, quasi al confine con la Cina.

La Rotta del Dragone porterà i viaggiatori in corsa tra Lang Son fino a Cao Bang, passando per Dong Dang, Hung Viet e Phúc Sen, per un totale di 180 chilometri.

Il viaggio avrà inizio da Lang Son, una delle città più a nord del paese. A Phúc Sen, invece, i viaggiatori troveranno il traguardo intermedio: i primi a firmare il libro riceveranno l’immunità, il diritto a partecipare alla terza tappa e la possibilità di godere di un’esperienza straordinaria. La seconda coppia classificata, invece, guadagnerà una posizione nella classifica finale.

A Cao Bang, invece, ci sarà il tappeto rosso. A quel punto, verrà aperta la busta nera che, a inizio puntata, Costantino della Gherardesca consegnerà a I Romagnoli, la coppia vincitrice della prima tappa, e scopriremo, quindi, se la tappa sarà eliminatoria oppure no.

Dopo aver affrontato la prima tappa non eliminatoria, tutte le otto coppie ai nastri di partenza di questa stagione sono ancora in gara.

Pechino Express 2024, concorrenti, coppie: chi sono?

Le otto coppie in gara in questa undicesima edizione di Pechino Express sono I Caressa (Fabio ed Eleonora Caressa), I Pasticcieri (Damiano e Massimiliano Carrara), I Fratm (Artem e Antonio Orefice), I Romagnoli (Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi), I Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), I Giganti (Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), Le Amiche (Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo) e Italia Argentina (Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi).

Pechino Express 2024, seconda puntata 14 marzo: dove vederlo in tv e in streaming

La puntata di stasera di Pechino Express – La Rotta del Dragone andrà in onda a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno e, in streaming, su NOW. Ogni puntata avrà inizio un’ora dopo sul canale Sky Uno +1.

TvBlog seguirà la puntata in tempo reale con il consueto liveblogging, sempre a partire dalle ore 21:15.