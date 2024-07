In attesa delle Olimpiadi di Parigi 2024, torna in tv l’atletica leggera con il meeting di Montecarlo della Wanda Diamond League.

La manifestazione di atletica leggera più importante a livello mondiale, la Wanda Diamond League, torna in tv (in chiaro su Rai 3 e visibile anche su Sky) con il tradizionale appuntamento dell’Herculis Meeting International d’Athlétisme EBS, che si terrà allo Stade Louis II di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il meeting di Montecarlo è la nona tappa della Diamond League 2024.

In attesa di vedere i nostri atleti in gara alle Olimpiadi di Parigi 2024 (che avranno inizio il prossimo 26 luglio), questa sera gareggeranno 8 azzurri: Nadia Battocletti (nei 5000 metri piani), Lorenzo Simonelli (nei 110 metri ostacoli), Filippo Tortu (nei 200 metri piani), Luca Sito (nei 400 metri piani), Catalin Tecuceanu (negli 800 metri piani), Pietro Arese (nei 1500 metri piani), Stefano Sottile (salto in alto) e Roberta Bruni (salto con l’asta).

Assente, Gianmarco Tamberi, costretto al forfait a causa di un problema al bicipite femorale che, però, non dovrebbe compromettere la sua presenza ai prossimi giochi olimpici.

Di seguito, tutti i dettagli per seguire in diretta tv l’Herculis di Montecarlo.

Diamond League, Montecarlo 2024: oggi in tv

L’appuntamento di Montecarlo con la Wanda Diamond League 2024 andrà in onda sia sulla Rai che su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, l’atletica leggera andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20, subito dopo i telegiornali regionali (motivo per il quale Un posto al sole non andrà in onda). La telecronaca sarà a cura di Franco Bragagna, con il commento tecnico di Stefano Tilli. Le interviste, invece, saranno realizzate da Elisabetta Caporale. Il meeting sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Per quanto concerne Sky, invece, il meeting andrà in onda in diretta sul canale Sky Sport Max (e in streaming su NOW), sempre a partire delle ore 20, con la telecronaca a cura di Nicola Roggero e con il commento tecnico di Stefano Baldini.

Herculis, Montecarlo 2024: programma

20:04

400m Ostacoli Uomini

Finale

20:15

400m Donne

Finale

20:23

800m Uomini

Finale

20:30

Salto in Alto Uomini

Finale

20:33

400m Uomini

Finale

20:40

Salto Triplo Donne

Finale

20:43

2000m Donne

Finale

20:58

110m Ostacoli Uomini

Finale

21:05

5000m Donne

Finale

21:27

200m Uomini

Finale

21:34

1500m Uomini

Finale

21:52

100m Uomini

Finale