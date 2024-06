L’Italia di Luciano Spalletti, da ora in poi, non può più sbagliare. Dopo una fase a gironi al termine della quale gli azzurri hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale solamente a pochi secondi dalla fine della partita contro la Croazia, grazie al gol di Mattia Zaccagni senza il quale l’Italia non si sarebbe qualificata neanche come migliore terza, la prima partita da “dentro o fuori” degli azzurri in questo europeo vedrà come avversaria la Svizzera.

La partita si giocherà oggi, sabato 29 giugno, alle ore 18 all’Olympiastadion di Berlino. La nazionale elvetica si è qualificata agli ottavi dopo essere arrivata seconda nel Gruppo A dietro la Germania padrona di casa.

L’Italia dovrebbe scendere in campo con Donnarumma in porta, Di Lorenzo e Darmian terzini, Mancini e Bastoni coppia di centrali difensivi, Barella e Cristante mezzale, Fagioli centrocampista centrale, Chiesa ed El Shaarawy esterni d’attacco e Scamacca unica punta.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta tv.

Italia-Svizzera: dove vederla

La partita tra Italia e Svizzera andrà in onda sulla Rai e su Sky.

Per quanto riguarda la Rai, Italia-Svizzera andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 18. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla. Il pre-partita avrà inizio alle ore 17, con Simona Rolandi e Marco Lollobrigida in studio e con Alessandro Antinelli e Lele Adani in collegamento dalla postazione sul terreno di gioco. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Italia-Svizzera andrà in onda in diretta anche su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, sempre a partire dalle ore 18. La telecronaca sarà a cura di Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo, ci saranno Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Francesco Cosatti e Gianluca Di Marzio.