Sky e Now, tutte le nuove serie in uscita a Maggio 2024

A Maggio 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a Maggio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a Maggio 2024

Sono solo tre le novità che ci aspettano a Maggio sui canali dedicati alle serie tv di Sky, on demand e in streaming su NOW. In compenso proseguono con rilascio settimanale degli episodi le nuove stagioni di Chicago Fire, Chicago PD e Chicago Med (il martedì) e Law & Order: SVU (la domenica); venerdì 3 maggio termina la seconda stagione di Il Re con Luca Zingaretti e Isabella Ragonese.

3 Maggio – Il Re s.2 (ultimi due episodi)

s.2 (ultimi due episodi) 10 Maggio – Il Tatuatore di Auschwitz, miniserie

miniserie 20 Maggio – Il Simpatizzante , miniserie

, miniserie 31 Maggio – Delitti Ai Tropici s.4

s.4 Ogni martedì – Chicago Night: Chicago Med s.9, Chicago Fire s.12, Chicago PD s.11

Le Serie tv Sky e NOW di Maggio 2024 da non perdere

Il gran finale di Il Re il 3 Maggio è uno degli appuntamenti da non perdere su Sky e NOW nel corso del mese. Per chi ama fare i rewatch segnaliamo, inoltre, che sono trovate on demand il cofanetto con le sei stagioni di Downton Abbey, la serie tv diventata un cult ambientata tra le mura di un maestoso palazzo nobiliare inglese.

Il Tatuatore di Auschwitz, miniserie (10 maggio)

Arriva su Sky Atlantic e in streaming su NOW Il Tatuatore di Auschwitz, miniserie tratta dal romanzo di Heather Morris, prodotta da Sky Studios, Synchronicity Films distribuita sui canali Sky e SkyShowtime in Europa e Peacock negli Stati Uniti. Nella miniserie in sei episodi la storia di Lali (interpretato da Harvey Keitel) che affronta il suo traumatico passato grazie all’aspirante scrittrice Heather Morris (Melanie Lynskey). Attraverso i flashback vediamo il giovane Lali (Jonah Hauer-King) mentre nei campi di sterminio si occupa di marchiare i detenuti. L’incontro con Gita fa iniziare una storia indimenticabile.

Il Simpatizzante, miniserie (20 maggio)

Il Simpatizzante è una miniserie firmata HBO con Robert Downey Jr. che interpreta ben 4 personaggi. Una storia di spionaggio scritta da Park Chan-wook tratta dal romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2016. Sul finire della guerra del Vietnam, una spia comunista infiltrata nell’esercito del Vietnam del Sud deve scappare in esilio in una comunità di rifugiati negli Stati Uniti, dove continua segretamente la sua attività di spionaggio per conto dei Vietcong.

Non solo serie tv a Maggio su Sky e NOW

Tanti i film italiani in arrivo nel corso del mese da Palazzina LaF il 1° a Enea il 30, passando per Come può uno scoglio il 6, La Chimera il 12, Adagio il 13 e Diabolik – Chi sei? il 27 maggio. Per quanto riguarda l’intrattenimento il 9 maggio termina Pechino Express – La Rotta del Dragone mentre dal 16 arriva la nuova stagione di Cucine da Incubo.

Tra i documentari a Maggio su Sky Documentaries arriva Moonage Daydream dedicato a David Bowie; The 2010s ultimo capitolo del racconto dei decenni prodotto da Tom Hanks e Gary Goetzman. Su Sky Arte si ripercorrerà la collaborazione tra la National Gallery di Londra e le Gallerie d’Italia di Napoli in Caravaggio e Velazquez- Due sguardi sulla realtà. Sky Crime affronterà in due episodi il caso di Marta Russo Il delitto della Sapienza; mentre su Sky Nature si racconta il Texas Selvaggio.