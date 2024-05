Sky e Now, tutte le nuove serie in uscita a Giugno 2024

A Giugno 2024, Sky e NOW aggiornano il loro catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre poche novità per gli spettatori, ma con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Sky e NOW a Giugno 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Sky e NOW a Giugno 2024

Il mese di Giugno su Sky e NOW si può riassumere in quattro parole: House of the Dragon. La seconda stagione della serie tv di HBO è il titolo di punta di un mese abbastanza scarso sul fronte delle serie tv. Compreso il prequel di Game of Thrones sono infatti soltanto tre le novità attese nel corso del mese. Toccando le corde della nostalgia il 2 giugno ci sarà su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW uno speciale per i 10 anni di Gomorra – La Serie con i protagonisti della serie: Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel), ma non mancheranno sorprese e partecipazioni speciali.

5 Giugno – Belgravia: The Next Chapter , miniserie (puntate settimanali)

, miniserie (puntate settimanali) 10 Giugno – Il Simpatizzante , finale

, finale 17 Giugno – House of the Dragon s.2 (puntate settimanali)

s.2 (puntate settimanali) 21 Giugno – Delitti ai tropici s.4 (puntate settimanali)

s.4 (puntate settimanali) 25 Giugno – Puntate finali di Chicago Med s.9, Chicago Fire s.12, Chicago PD s.11

Belgravia: The Next Chapter, miniserie (5 Giugno)

Seguito spinoff di Belgravia, soltanto prodotta da Julian Fellowes (autore di Downton Abbey e The Gilded Age), è ambientata 30 anni dopo la miniserie precedente. Nel 1871 a Belgravia Lord Frederick Trenchard incontra Clara Dunn, il loro amore è pieno di passione ma Frederick nasconde un trauma che cova dall’infanzia a causa del padre che gli ha sempre preferito il figlio minore James. Uno scandalo minaccia di separare i due innamorati e solo la verità può unirli.

House of the Dragon, seconda stagione (17 Giugno)

In contemporanea con gli USA arriva la seconda stagione di House of the Dragon drama HBO ambientato 200 anni prima delle vicende di Game of Thrones – Il Trono di Spade. In questi episodi vediamo che la casata dei Targaryen è divisa: Westeros è sull’orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neri che combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Otto nuovi episodi rilasciati settimanalmente; nel cast troviamo Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, tra le novità Simon Russell Beale e Clinton Liberty.

Delitti ai Tropici, quarta stagione (21 Giugno)

Su Sky Investigation dal 21 Giugno torna Delitti ai Tropici, il crime ambientato sull’isola di Martinica che ha al centro una singolare coppia di investigatrici: la pacata Comandante Mélissa Sainte-Rose e l’impetuosa Capitana Gaëlle Crivelli. Mentre cercano di smascherare i colpevoli di nuovi delitti, le loro vite private e i loro equilibri familiari si complicano sempre di più.

Non solo serie tv a Giugno su Sky e NOW

Tra i film in arrivo nel corso del mese di Giugno su Sky troviamo Asteroid City di Wes Anderson, Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani e One Life con Anthony Hopkins. Da domenica 2 Giugno debutta la nuova edizione di Quattro Matrimoni lo show in otto episodi in cui quattro spose si sfidano giudicando ciascuna il matrimonio dell’altra sotto lo sguardo attento di Costantino Della Gherardesca.

Sul fronte dei documentari il 12 giugno arriva la seconda stagione di The Jinx la docuserie che nel 2015 incastrò il killer miliardario Robert Durst. In questi otto episodi sarà mostrato il risultato delle indagini che negli otto anni successivi alla prima stagione non si sono mai fermate. Sabato 22 giugno su Sky Documentaries ci sarà David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto, documentario HBO dedicato al giovane ginnasta inglese stuntman di Daniel Radcliffe in Harry Potter che subì un incidente sul set rimanendo paralizzato. Su Sky Crime c’è la decima stagione di Delitti a Circuito Chiuso mentre su Sky Arte Bellezza Addio che celebra la vita di Dario Bellezza poeta italiano morto di Aids nel 1996.