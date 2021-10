Se dici Julian Fellowes dici historical drama: e Belgravia, la nuova miniserie che Sky Serie propone da oggi, mercoledì 6 ottobre 2021, alle 21:15 (ed in streaming su Now), non fa eccezione. L’ideatore di Downton Abbey ci riprova e riporta il pubblico in atmosfere del passato, questa volta tornando ancora più indietro del tempo rispetto al costume drama diventato popolare in tutto il mondo. Avete amato Downton Abbey? Allora Belgravia fa per voi: continuate a leggere per saperne di più!

Belgravia, la trama

La miniserie è ambientata nell’Ottocento. Tutto inizia nella notte tra il 15 e 16 giugno 1815. La Duchessa di Richmond organizza un ballo in onore del Duca di Wellington, alla vigilia della Battaglia di Quatre Bras, quindi due giorni prima della celebre Battaglia di Waterloo.

Al ballo sono presenti anche James (Philip Glenister) ed Anne Trenchard (Tamsin Greig), la cui impresa commerciale permette loro di vivere agiatamente. Loro figlia Sophia (Emily Reid) attira l’attenzione di Edmund Bellasis (Jeremy Neumark Jones), erede di una delle famiglie più ricche ed importanti di tutta l’Inghilterra.

La loro unione genererà un’eredità che darà scandalo anche nelle generazioni a venire. La narrazione si sposta così a ventisei anni dopo, quando entrambe le famiglie vivono nell’elegante quartiere londinese di Belgravia: qui, però, i segreti di quel ballo tornano a galla, con tutte le conseguenze del caso.

Belgravia, il cast

Belgravia, le foto del nuovo costume drama di Julian Fellowes, su Sky Serie e Now Guarda le altre 9 fotografie → Proprio come Downton Abbey, anche Belgravia è ricco di numerosi personaggi, le cui vicende si intrecciano nell’arco degli episodi:

Anne Trenchard (Tamsin Greig)

Donna intelligente e forte, figlia di un insegnante di campagna. Ama suo marito e gioisce dei suoi successi, pur senza condividere le sue ambizioni sociali. Astuta e riflessiva, sorpassa il divario di classe con eleganza e saggezza.

James Trenchard (Philip Glenister)

Un self-made man e scalatore sociale che ha cominciato la sua carriera al mercato di Londra e ha avuto la sua occasione con la guerra portata avanti da Napoleone, diventando uno dei maggiori fornitori del Duca di Wellington. Dopo la guerra, si unisce ai fratelli Cubitt nella costruzione del nuovo quartiere di Londra per ricchi, Belgravia. È mosso principalmente dal desiderio di avanzamento sociale, desiderio che porta sua moglie a qualche distrazione di troppo.

Oliver Trenchard (Richard Goulding)

Ha tutte le peggiori qualità di suo padre e nessuna delle migliori. Crede ciecamente nella sua superiorità, senza che questa sia supportata dai risultati, dall’intelligenza né tantomeno dal diritto di nascita. Vuole tutto ciò che anche suo padre brama, ma a differenza di quest’ultimo non è preparato a guadagnarselo. Avido e superficiale, c’è però in lui una piccola scintilla di buon senso.

Susan Trenchard (Alice Eve)

Bellissima, petulante e viziata, Susan vuole tutto senza dare nulla in cambio. Il suo matrimonio con Oliver delude non poco il padre James, che sperava per la figlia in qualcuno con delle conoscenze più altolocate. Stravagante fino all’eccesso, la sua priorità è la sua scalata sociale. Nonostante i suoi difetti, non è per niente una sprovveduta.

Sophia Trenchard (Emily Reid)

È la bellissima figlia di James e Anne Trenchard la cui passione l’ha resa cieca davanti alla ragione. È una giovane donna che si lascia travolgere dall’amore e non presta attenzione a quanti desiderano il meglio per lei.

Lady Brockenhurst (Dame Harriet Walter)

Da giovane sicuramente bellissima, Lady Brockenhurst nasconde la sua immensa tristezza dietro una corazza fatta di buone maniere e un atteggiamento altezzoso tipico dell’aristocrazia, cosa che alimenta il suo senso di superiorità. È una donna intelligente e un’artista talentuosa, mostra forza d’animo di fronte alle avversità formando anche inedite alleanze pur di proteggere le persone che ama.

Earl of Brockenhurst (Tom Wilkinson)

Alto e prestante da giovane, Lord Brockenhurst è il tipico aristocratico che ha vissuto tutta la sua vita seguendo un codice di regole che non ha mai messo in discussione. Ama sua moglie nonostante il loro matrimonio, per quanto di fondo cortese, sia un affare di forma e regole, maniere e costume. Le circostanze che hanno coinvolto la sua famiglia lo hanno afflitto notevolmente.

Lord Bellasis (Jeremy Neumark Jones)

Figlio ed erede dei Conti di Brockenhurst, Edmund è un uomo che ha tutto ciò che la vita può offrire: bell’aspetto, soldi e rango. Il mondo è ai suoi piedi, ma è determinato a trovare la propria strada.

Charles Pope (Jack Bardoe)

Figlio del suo tempo, Charles non è un tipico uomo della Reggenza, è già un imprenditore Vittoriano. Non è a conoscenza della verità riguardante la sua nascita, ma si fa bastare il suo modesto posto in società. Ciò detto è determinato a fare la sua ascesa e a lasciare traccia in questo nuovo mondo. Bello, affascinante e di buone maniere, la sua intelligenza si abbina al suo charme giovanile.

Lady Maria Grey (Ella Purnell)

Attraente e schietta, è cresciuta in un severissimo regime di tate e governanti. È intelligente e interessata a un mondo più vasto di quello che prevede interesse solo per i vestiti alla moda. Sua madre ha deciso che John Bellasis è per lei un buon partito, ma Maria disprezza il suo orgoglio egoista e snob. Invece, immediatamente, riconoscerà Charles come un suo naturale alleato.

Reverendo Stephen Bellasis (James Fleet)

Fratello minore del Conte di Brockenhurst, è diventato un uomo di chiesa solo perché esserlo gli avrebbe assicurato un grande canonica vicino alla sua vecchia casa e una manciata di vitalizi in dote da suo padre. Invidioso dei possedimenti, dei soldi e dei titoli del fratello, ha sperperato scommettendo quasi tutta la sua eredità. Un tipo debole, cattivo e bugiardo.

Grace Bellasis (Diana Hardcastle)

Maggiore di cinque figlie di un baronetto del Gloucestershire, Grace non è stata il buon partito che lei stessa pensava di essere e si è ritrovata sposata con l’indigente ultimo figlio di un conte. È una donna delusa, ma non per questo si risparmia nello spingere per gli interessi dei suoi figli – anzitutto quelli dell’arrogante e viziato John.

John Bellasis (Adam James)

Affascinante, egoista e avido, affatto sprovveduto. Odia sia lo zio, per aver fatto così poco con la sua eredità, che il padre, per aver buttato via quanto era suo. John non è un giocatore d’azzardo ma è un tipo molto prodigo, sa che i soldi dello zio alla fine saranno suoi. Borioso e arrogante, non è in grado di farsi benvolere da alcuno. Sembra molto più interessato a sedurre le donne di altri uomini che a sposare lui stesso una ragazza dell’alta società.

Turton (Paul Ritter)

È il maggiordomo di casa Trenchard, lavora con la famiglia da molti anni. Ormai vicino alla pensione, crede gli possa tornare utile approfittare di qualunque occasione gli si presenti.

Ellis (Saskia Reeves)

Cameriera personale di Anne Trenchard, è tutta sorrisi e deferenza in presenza della sua padrona. Crede di essere migliore della sua padrona, è furba e avida. Anche dopo trent’anni al servizio dei Trenchard, le serve ben poco incoraggiamento per essere sleale.

Speer (Bronagh Gallagher)

Cameriera personale di Susan Trenchard. Intelligente e ambiziosa ma più onesta e generosa di Ellis. Apprezza Susan e vuole effettivamente aiutarla, ma si preoccupa pure di assicurarsi un futuro a prescindere dalle sorti della sua padrona.

Belgravia, quante puntate sono?

In tutti, gli episodi di Belgravia sono sei, andati in onda in Gran Bretagna su Itv dal 15 marzo al 19 aprile 2020. Sky Serie li manderà in onda due per volta: il finale è quindi previsto per il 20 ottobre 2021.

Belgravia, il libro

La miniserie è tratta dall’omonimo libro scritto da Fellowes e pubblicato nel 2016. In Italia, è edito da Neri Pozza. Libro e miniserie non si discostano molto: Fellowes ha anche scritto la sceneggiatura della serie; a produrla Gareth Neame e Nigel Marchant (già dietro Downton Abbey), con Liz Trubridge. Alla regia, invece, John Alexander.

Belgravia 2 ci sarà?

La serie è stata pensata per essere una produzione limitata, e quindi destinata a durare per una sola stagione.

Belgravia, dove vederlo in streaming?

E’ possibile vedere Belgravia in streaming su Sky Go per gli abbonati alla pay tv o su Now, sia durante la messa in onda televisiva che dopo, recuperando così gli episodi andati in onda.