Due trailer, uno “verde” e uno “nero”, per House of the Dragon 2, in onda su Sky ed in streaming su NOW dal 17 giugno 2024, in contemporanea con gli Stati Uniti

House of the Dragon 2, doppio trailer per la seconda stagione, su Sky e NOW dal 17 giugno (Video)

Un doppio trailer per una seconda attesissima stagione: parliamo di House of the Dragon 2, prequel spin-off di Game of Thrones di cui la Hbo ha annunciato nelle ore scorse la data di uscita. In Italia, sarà sempre Sky a mandare in onda i nuovi episodi in esclusiva, in streaming su NOW.

Quando esce House of the Dragon 2?

Segnatevi quindi la data di lunedì 17 giugno 2024: solo allora potremo scoprire cosa accadrà alle due fazioni della Casa Targaryen in guerra per contendersi il Trono di Spade dopo la morte di Re Viserys I (Paddy Considine), dando il via alla guerra civile che George R.R. Martin chiama nei suoi libri la “Danza dei Draghi”.

Una messa in onda, quella italiana, che sarà in contemporanea con gli Stati Uniti, dove la serie andrà in onda da domenica 16 giugno. Sky Italia, dunque, proporrà la stessa formula già sperimentata con successo con le altre serie del canale via cavo: nella notte tra domenica e lunedì andrà in onda l’episodio in contemporanea ed in lingua originale, mentre il lunedì in prima serata sarà trasmessa la stessa puntata con i sottotitoli in italiano; per vederla doppiata dovremo invece aspettare la settimana successiva. In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto.

House of the Dragon 2, il doppio trailer

Per lanciare la seconda stagione, Hbo si è affidata non ad uno, ma a due trailer. Tenendo conto infatti che al centro della stagione ci saranno due fazioni in guerra tra di loro, una a favore di Aegon (Tom Glynn-Carney) ed una a favore di Rhaenyra (Emma D’Arcy), sono stati prodotti due trailer, che mostrano due differenti punti di vista della stessa storia, quello del Consiglio dei Verdi e quello del Consiglio dei Neri.

Il Green trailer

Il “trailer verde” si sofferma sulle ragioni del Consiglio dei Verdi, sostenitori di Aegon, primo figlio di Viserys ed Alicent (Olivia Cooke). Alla morte di Viserys, è proprio Alicent a spingere affinché il figlio salga sul Trono di Spada, convinta che il marito, pur di preservare il potere della propria Casa, non avrebbe mai affidato la corona ad una donna. Aegon, però, a differenza del padre, è dipendente dai propri vizi, ha un carattere avido ed ha numerosi figli illegittimi.

Il Black trailer

Nel “trailer nero”, invece, troviamo il punto di vista del Consiglio dei Neri, che combatte a favore di Rhaenyra, primogenita di Viserys e della sua prima moglie. Nel corso della prima stagione della serie Viserys aveva promesso a Rhaenyra che sarebbe stata lei la sua legittima erede al Trono. Nel corso degli episodi, però, la donna vede vacillare questa certezza, sopratutto dopo la nascita di Aegon. Rhaenyra, così, entra in contrasto con Alicent, sua ex amica. Ma Rhaenyra è decisa a tutto pur di rispettare la volontà del padre e prendersi ciò che le spetta.

Il cast di House of the Dragon 2

La seconda stagione di House of the Dragon vede nel cast i già protagonisti della prima, ovvero Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans. Nei nuovi episodi tornano anche Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall e Matthew Needham.

New-entry nel cast della nuova stagione sono Abubakar Salim (sarà Alyn di Hull), Gayle Rankin (Alys Rivers), Freddie Fox (Ser Gwayne Hightower), Simon Russell Beale nei panni di Ser Simon Strong, Clinton Liberty nel ruolo di Addam of Hull, Jamie Kenna che interpreterà Ser Alfred Broome, Kieran Bew nei panni di Hugh, Tom Bennett in quelli di Ulf, Tom Taylor sarà Lord Cregan Stark e Vincent Regan interpreterà invece Ser Rickard Thorne.

Il co-creatore e produttore esecutivo della serie è George R.R. Martin; il co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; i produttori esecutivi sono Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere e Vince Gerardis. La serie è tratta dal bestseller di George R.R. Martin “Fuoco e Sangue”.