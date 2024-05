Netflix, tutte le nuove serie in uscita a Giugno 2024

A Giugno 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix a Giugno 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a Giugno 2024

Il mese di Giugno 2024 su Netflix vedrà l’arrivo di diverse nuove serie tv pronte a regalare sorprese al pubblico e a presentare nuove storie, ma ci saranno anche diversi ritorni che conquisteranno gli spettatori della piattaforma di streaming come la quarta stagione di New Amsterdam o la settima di Riverdale. Sul web circola la voce anche dell’arrivo delle sei stagioni di Parenthood perché in alcuni cataloghi europei è stata inserita la scheda con l’indicazione “in arrivo il 1° giugno”. In Italia non è presente quindi non possiamo confermare che sarà caricato anche nel nostro paese il cofanetto di questa vecchia serie tv.

1 Giugno – New Amsterdam s.4

Hacks s.2

Riverdale s.7

Kubra s.2 (Turchia)

Doctor Climax s.1 (Tahilandia)

The Victim’s Game s.2 (Taiwan)

Supacell s.1 (UK)

Le serie tv Netflix da non perdere a Giugno 2024

La novità più attesa di Giugno 2024 su Netflix è sicuramente la seconda parte della terza stagione di Bridgerton. Visti i numeri ottenuti dalle prime 4 puntate con oltre 45 milioni di views c’è grande attesa per scoprire come proseguirà la storia d’amore tra Penelope e Colin. L’altra novità attesa di Giugno è la seconda stagione di Hacks che arriva in Italia a 2 anni di distanza dal rilascio USA su MAX e proprio mentre in patria sta per terminare la terza stagione.

Hacks – stagione 2 (1 giugno)

Deborah è pronta per partire in tour per perfezionare in giro per gli Stati Uniti il suo nuovo materiale, intanto Ava è distrutta dai sensi di colpa per la mail mandata a due produttori con tutti i dettagli sul comportamento problematico di Deborah. Nel corso delle puntate il rapporto tra queste due donne della comicità si farà sempre più stretto ma al tempo stesso pieno di frizioni e contraddizioni. La seconda stagione di Hacks ha ottenuto 17 nomination agli Emmy e Jean Smart ha vinto come miglior attrice per il secondo anno di fila.

Sweet Tooth – stagione 3 e ultima (6 giugno)

Torna la favola distopica ambientata in un mondo in cui esistono bambini ibridati con gli animali. Sweet Tooth è tratta dal fumetto DC e prodotta da Robert Downey Jr. Dopo aver sconfitto il generale Abbott Gus, Jepperd, Becy e Wendy partono per l’Alaska alla ricerca di Birdie la mamma di Gus sta che facendo delle ricerche per scoprire l’origine della mutazione. Con loro ci sarà anche il dottor Singh. Ma una nuova minaccia è rappresentata da Helen Zhang e dai ragazzi lupo che cercano di ripristinare le nascite umane e vedono in Gus la chiave.

Bridgerton – stagione 3B (13 giugno)

La seconda parte di terza stagione di Bridgerton riparte dalla scena della carrozza e dalla proposta di Colin. Come reagirà il resto della famiglia Bridgerton?

That’90s Show – Parte 2 (27 giugno)

Nuovi episodi per la serie tv sequel di That ’70s Show. In That ’90s Show Leia Forman torna in Wisconsin dai nonni nell’estate del 1996, Leia e Jay non vedono l’ora di rincontrarsi dopo nove mesi di lunga distanza. Ma lei è ansiosa perché Jay non sa ancora che ha quasi baciato Nate. Nate è preoccupato che neanche la sua ragazza Nikki ne sia al corrente. Per quanto tempo riusciranno a mantenere il segreto?

Non solo serie tv a giugno su Netflix

Tra le novità di Netflix di giugno 2024 arriva Ricchi a Tutti i costi il film commedia con Christian De Sica e Angela Finocchiaro seguito di Natale a tutti i costi. Tra documentari, docuserie e reality spicca Tour de France: sulla scia dei campioni (11 giugno) che racconta tutti i partecipanti del Tour, dai ciclisti ai direttori sportivi, mettendo a nudo le numerose difficoltà della gara del 2023. Il 7 giugno arriva la seconda stagione di Perfect Match mentre il 26 giugno la seconda di Coinquilini Impossibili una docuserie che punta l’obiettivo su quattro coinquilini all’apparenza innocui che si trasformano in veri e propri incubi per le loro vittime ignare, rivelando cattive intenzioni, a volte persino violente.