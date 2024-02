Hacks, Netflix porta in Italia l’acclamata comedy tra sarcasmo e scontri generazionali nello show business

Dieci episodi disponibili in streaming per una serie rimasta inedita per quasi tre anni in Italia

Hacks è un gioiello della serialità contemporanea finalmente portata in Italia da Netflix. Distribuita da Max negli USA, prodotta da 3Arts e Universal, la serie ha già due stagioni all’attivo e una terza in arrivo nella primavera del 2024 negli USA. La serie ha ottenuto 32 nomination agli Emmy con le sue prime 2 stagioni, miglior commedia il primo anno, con Jane Smart miglior attrice in una commedia due anni di seguito. Acclamata dalla critica e dal pubblico era rimasta in naftalina e adesso spera di trovare la sua nicchia di pubblico anche in Italia grazie a Netflix. Hacks racconta lo scontro generazionale tra una comica sul finire della carriera (almeno secondo gli altri) e un’autrice “cancellata” da Hollywood per una tweet sbagliato. Due donne ricche di colori che non si risparmieranno critiche e battute facendo riflettere e divertire il pubblico.

Hacks, la trama

Deborah Vance è una leggendaria comica stand-up di Las Vegas. Da anni ha il suo spettacolo al Palmetto Casinò Hotel, è una sorta di regina della città. Ava è una giovane autrice comica che viene licenziata dopo un tweet e fatica a trovare un nuovo lavoro visto che è considerata arrogante ed egocentrica. Ava e Deborah sono seguite dallo stesso agente, che ha il fardello di doversi occupare anche della figlia del capo che gli fa da incapace assistente. Cercando di risolvere tutti i problemi, l’agente unisce le due donne, mandando Ava ad aiutare Deborah a modernizzare il suo show. Riusciranno a trovare un terreno comune e ad aiutarsi a vicenda?

Hacks, la recensione

Hacks è una commedia con elementi drammatici di sano realismo come è la vita, che non insegue la battuta e lo sketch, ma inserisce una comicità acida, sarcastica e a tratti profondamente amara, nel suo tessuto narrativo. Si inserisce nel solco di prodotti come The Bear, Shrinking, Ted Lasso, giusto per dare dei punti di riferimento più noti a chi volesse provarla, pur essendo più divertente di The Bear, più amara di Ted Lasso. Nata nel 2021 Hacks è figlia di quel clima, iniziato in quegli anni con un’attenzione quasi ossessiva a ogni tweet e a ogni frase che può stroncare una carriera. Ma anche con quello scontro generazionale andato sempre più ampliandosi, tra i boomer e gli zoomer, due mondi così distanti e incompatibili.

Deborah Vance vive nel lusso di chi ha proliferato nel benessere e non si accorge che il mondo è cambiato, che quelli che un tempo affollavano i suoi show di Las Vegas, oggi sono lontani, l’hanno dimenticata, mentre i giovani attaccati agli smartphone non la conoscono e non ne comprendono le battute. Dall’altro lato Ava è una zoomer viziata, che pensa tutto le sia dovuto ed è spesso preda di quelle forti e improvvise scariche emotive e sbalzi d’umore tipiche dei più giovani. Queste due donne, così apparentemente diverse, capiranno di essere più simili di quello che credono.

L’una rappresenta l’ultima spiaggia dell’altra. Ava sa che solo dimostrando di poter rilanciare una “vecchia comica” potrà dimostrare il suo valore; Deborah si accorgerà presto che quel mondo dorato in cui ha vissuto sta pian piano svanendo e che quei metodi che valevano un tempo di accordi personali, di scambi di favori, ricatti e ripicche, sono passati di moda come gran parte del suo repertorio. Deborah troverà in Ava quella voglia di sperimentare, di osare che aveva lei da giovane e che non ha trasmesso alla figlia, con cui ha un rapporto più formale che emozionale. Gli scambi sarcastici tra Ava e Deborah sono tra i momenti migliori della serie, che con il tempo saprà anche far emozionare il pubblico attraverso i sogni, le delusioni, gli amori e le speranze delle sue protagoniste.

Hacks, il cast

Luca Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky sono gli autori di Hacks, la comedy disponibile in Italia su Netflix dopo esser rimasta inedita per tre anni. Le due protagoniste sono interpretate da Jean Smart e Hannah Einbinder, Kaitlin Olson è invece DJ Deborah Junior la figlia di Deborah. Carl Clemons-Hopkins è Marcus consigliere e gestore delle finanze di Deborah.

Jean Smart è Deborah Vance

Hannah Einbinder è Ava Daniels

Carl Clemons-Hopkins è Marcus

Kaitilin Olson è Deborah “DJ” Junior

Christopher McDonald è Marty Ghilain CEO del Palmetto

Paul W. Downs è Jimmy l’agente

Mark Indelicato è Damien assistente personale di Deborah

Rose Abdoo è Josefina

Megan Stalter è Kayla, assistente di Jimmy e figlia del capo

Poppy Liu è Kiki

Hacks, quante puntate sono

La prima stagione di Hacks disponibile su Netflix in Italia, ha 10 puntate.

Hacks, 2 si farà?

La seconda stagione di Hacks è stata rilasciata nel 2022 negli USA su Max. Una terza è stata ordinata ma prima ci sono stati i problemi di salute della protagonista Jane Smart, poi lo sciopero di sceneggiatori e attori, quindi ancora non è stata distribuita e arriverà nella primavera del 2024. Chissà quando in Italia.

Hacks in streaming in Italia

Per ora Netflix ha distribuito solo la prima stagione di Hacks. Probabile che nelle prossime settimane arriverà anche la seconda e a seguire la terza.

Hacks i premi vinti

Le prime due stagioni della comedy hanno ottenuto 32 nomination agli Emmy conquistando sei premi tra cui quelli per la regia e la sceneggiatura di Lucia Aniello e Paul W. Downs, Jane Smart ha vinto due volte come miglior attrice. La prima stagione ha vinto ai Golden Globe come miglior serie e come miglior attrice protagonista; Jane Smart ha vinto anche ben due volte ai Critcs Choice Awards, agli Screen Actors Guild Awards.