Netflix, tutte le nuove serie in uscita a febbraio 2024

A Febbraio 2024 Netflix aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Netflix a Febbraio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Netflix a Febbraio 2024

Il mese di Febbraio 2024 su Netflix vede l’arrivo di diverse serie tv tutte da scoprire, dai titoli conosciuti come One Day e Avatar – La Leggenda di Ang fino alle serie e miniserie sconosciute e provenienti da tutto il mondo. Tra consigli, Top Ten e suggerimenti la piattaforma offre sempre qualcosa di nuovo ai suoi abbonati.

1 febbraio – Chesapeake Shores s.6 (USA)

s.6 (USA) 2 febbraio – Let’s Talk About Chu s.1 (Taiwan)

s.1 (Taiwan) 8 febbraio – One Day , minserie (UK)

Rick and Morty s.7 (USA animazione per adulti)

, minserie (UK) s.7 (USA animazione per adulti) 9 febbraio – A Killer Paradox s.1 (Corea del Sud)

An incurable case fo love s.1 (Giappone)

Machos Alfa s.2 (Spagna)

s.1 (Corea del Sud) s.1 (Giappone) s.2 (Spagna) 14 febbraio – Buongiorno, Veronica s.3 (Brasile)

s.3 (Brasile) 15 febbraio – Hacks! s.1 (USA)

The Vince Staples Show s.1 (USA)

House of Ninjas s.1 (Giappone)

Ready Set Love s.1 (Thailandia)

s.1 (USA) s.1 (USA) s.1 (Giappone) s.1 (Thailandia) 16 febbraio – Comedy Chaos s.1 (Indonesia)

s.1 (Indonesia) 22 febbraio – Avatar. La Leggenda di Aang s.1

s.1 28 febbraio – Pantano s.3 (Polacco)

Le serie tv Netflix da non perdere a Febbraio 2024

One Day – miniserie (8 febbraio)

Nuovo adattamento del romanzo di David Nicholls One Day, già portato al cinema nel 2011 con Anne Hathaway e Jim Sturgess. Il 15 luglio 1988 la sera prima della laurea, Emma Morley e Dexter Mayhew si incontrano e si parlano per la prima volta. La mattina dopo prendono strade diverse. Ma dove saranno in questo giorno l’anno dopo e quello successivo? Una storia d’amore lunga decenni con Amibka Mod e Leo Woodall come protagonisti.

Hacks! – prima stagione (15 febbraio)

Arriva su Netflix il 15 febbraio Hacks! la commedia di (HBO) Max prodotta da Universal Television e 3Arts candidata agli Emmy nel 2021 e 2022, vincitrice del Golden Globe come miglior commedia per la prima stagione, con protagonista Jane Smart vincitrice dell’Emmy per la prima stagione. La serie arriva su Netflix mentre è in produzione la terza stagione. Ambientata nel mondo della stand up comedy, vede al centro una giovane sceneggiatrice che dopo un controverso tweet perde tutti i contatti a Los Angeles e si ritrova a lavorare con un’anziana star di Las Vegas, decisa a mantenere il proprio successo. Il confronto/scontro tra le due donne, simili nonostante la differenza d’età, è l’anima della serie.

The Vince Staples Show – miniserie (15 febbraio)

Nuova commedia prodotta da Kenya Barris, il creatore di black-ish, scritta da Ian Edelman, The Vince Staples Show ha come protagonista proprio Vince Staples. Ma chi è? Rapper e cantante di 31 anni, in questa miniserie di racconti satirici racconta una versione della sua vita.

Avatar – La Leggenda di Aang – Prima stagione (22 febbraio)

Serie live action animata ispirata alla serie animata. Al centro c’è Aang un giovane Avatar che impara a controllare i quattro elementi (acqua, terra, fuoco e aria) per riportare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco. Aang è un nomade dell’Aria, ultimo della sua specie, che si risveglia per diventare il prossimo Avatar. Insieme a Sokka e Katara fratelli e membri della Tribù dell’Acqua del Sud, Aang intraprende una missione fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e contrastare il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai.

Non solo serie tv su Netflix a febbraio 2024

Il mese di Febbraio sarà in qualche modo epocale perché Netflix trasmetterà per la prima volta la diretta degli Screen Actors Guild Awards, i premi del sindacato degli attori, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio. Lunedì 19 febbraio, sfruttando la scia di Sanremo, arriverà Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia, il talent sul rap con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain come giudici, composto da 8 puntate con il finale previsto il 4 marzo.

Nel corso del mese, venerdì 9 debutta la docu-serie true crime Lover, stalker, killer, mentre il 16 c’è Einstein e la Bomba. Il 21 febbraio altra miniserie true crime Ti dico un Segreto?, infine sesta stagione per la docu-serie Formula 1 Drive to Survive in arrivo il 28 febbraio.