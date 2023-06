Netflix Italia torna a produrre un unscripted, ovvero una produzione che non sia una serie tv, un documentario o un film. Dopo Summer Job, la piattaforma ha infatti annunciato Nuova Scena Rhythm + Flow Italia, vale a dire l’adattamento nostrano del talent show che ha debuttato su Netflix negli Stati Uniti nel 2019.

La versione italiana, che sarà distribuita nel 2024, si baserà sullo stesso format dell’originale, in cui tre giudici vanno a caccia delle nuove stelle del panorama rap. In Rhythm + Flow Italia il ruolo dei giudici è andato a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain.

Nella prima edizione, prodotta da Fremantle, i tre giudici nell’arco di otto episodi gireranno lungo tre città –Roma, Napoli e Milano, le più rappresentative per la scena rap italiana- per ascoltare i rapper pronti a mettersi in gioco con prove di freestyle, rap battle e produzione di brani originali. Solo nell’ultima puntata sarà proclamato il vincitore, che si porterà a casa 100mila euro e che sarà decretato nuova stella della prossima generazione di rapper.

Come detto, il format giunge dagli Stati Uniti: nel 2019 Netflix ha realizzato una stagione in cui i giudici erano Cardi B, Chance the Rapper e Tip “T.I.” Harris. Rhythm + Flow è il primo talent show prodotto dalla piattaforma, di cui è stato anche realizzato un adattamento francese.

La versione italiana, che aggiunge al titolo “Nuova scena”, è il primo adattamento realizzato nel nostro Paese di un format originale Netflix proveniente dall’estero. Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia è scritto per Netflix da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Antonio Vicaretti e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana e Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi.