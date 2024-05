Il mondo delle Università italiane e dei personaggi che le popolano non potevano non diventare protagonisti di una serie tv. È nata da questa premessa Universitas Tenebrarum, serie tv inizialmente messa a disposizione sulla piattaforma CircoloBalasso (a cura di Natalino Balasso, presente nel cast) e che dal 1° maggio è approdata anche su Prime Video con la sua prima stagione. Volete sapere di cosa parla? Proseguite nella lettura!

Universitas Tenebrarum, la trama

La serie è ambientata all’interno della fantasmatica “Universitas Tenebrarum”, ateneo immaginario che vuole a tutti i costi scalare la classifica delle università mondiali per aggiudicarsi più fondi. Al lavoro, per raggiungere questo obiettivo, ci sono professori ordinari, professori associati, ricercatori, assistenti, dottorandi, segretari, uscieri e portinai.

Tutti si agitano in aule affollate, edifici storici, corridoi e biblioteche. Ogni giorno si scontrano con un esercito di studenti scalcinati, impreparati, furbi e vendicativi. Gli studenti e i professori condividono forzatamente, gabinetti, aule, corridoi, tempo, progetti di vita, aspirazioni e incubi.

Un frullato di angherie, piccoli soprusi, fragilità e assurdità dagli imprevisti risvolti comici e grotteschi. Naturalmente Universitas Tenebrarum invece che raggiungere le vette della classifica precipiterà sul fondo in un susseguirsi di spirali sgangherate e improbabili.

Univeristas Tenebrarum, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione sono dodici, ciascuna della durata di quindici minuti, tutti disponibili su Prime Video.

Universitas Tenebrarum, il cast

Bob Messini è il Professor Selva-Calboni: il decano della facoltà. Un vecchio barone. Anziano e un po’ rimbambito. É oggetto di scherno da parte degli studenti e dei suoi colleghi più giovani. É stanco, imbolsito e cerca di arrivare indenne alla pensione. Insegna Sociologia delle Lingue Morte,ma all’inizio di ogni anno fa di tutto perché dopo le prime lezioni, gli studenti annoiati non si presentino più e lo lascino in pace.

il decano della facoltà. Un vecchio barone. Anziano e un po’ rimbambito. É oggetto di scherno da parte degli studenti e dei suoi colleghi più giovani. É stanco, imbolsito e cerca di arrivare indenne alla pensione. Insegna Sociologia delle Lingue Morte,ma all’inizio di ogni anno fa di tutto perché dopo le prime lezioni, gli studenti annoiati non si presentino più e lo lascino in pace. Natalino Balasso è il Professor D’Ambrosio: un Professore Ordinario di mezza età, un po’ sovrappeso e sdrucito nei modi, il prototipo dell’accademico di buona volontà. Rispettoso in modo quasi supino degli studenti e delle loro esigenze, pieno di umana comprensione per le lentezze e i difetti della macchina burocratica dell’università. Ha idee e progetti che sottopone alla direttrice del corso, la Marzadori. Ma questa, fingendo interesse, cestina ogni nuova proposta. D’Ambrosio viene tenuto in disparte dai colleghi, gli verrà tolto anche l’ufficio e verrà spedito in un sottoscala buio.

un Professore Ordinario di mezza età, un po’ sovrappeso e sdrucito nei modi, il prototipo dell’accademico di buona volontà. Rispettoso in modo quasi supino degli studenti e delle loro esigenze, pieno di umana comprensione per le lentezze e i difetti della macchina burocratica dell’università. Ha idee e progetti che sottopone alla direttrice del corso, la Marzadori. Ma questa, fingendo interesse, cestina ogni nuova proposta. D’Ambrosio viene tenuto in disparte dai colleghi, gli verrà tolto anche l’ufficio e verrà spedito in un sottoscala buio. Angela Malfitano è la Professoressa Marzadori: la direttrice del Dipartimento. Pensa esclusivamente al denaro necessario a far funzionare il dipartimento e alle statistiche e le classifiche accademiche utili per accumulare punteggio per il rating. Non insegna più da tempo e lascia che le lezioni vengano svolte dai suoi assistenti che tiranneggia e umilia. É una donna astuta e senza scrupoli, che cerca di fare carriera. Ha il vizio segreto del whisky che nasconde in uno schedario nel suo ufficio.

la direttrice del Dipartimento. Pensa esclusivamente al denaro necessario a far funzionare il dipartimento e alle statistiche e le classifiche accademiche utili per accumulare punteggio per il rating. Non insegna più da tempo e lascia che le lezioni vengano svolte dai suoi assistenti che tiranneggia e umilia. É una donna astuta e senza scrupoli, che cerca di fare carriera. Ha il vizio segreto del whisky che nasconde in uno schedario nel suo ufficio. Stefano Pesce è il Professor Ferrari: un elegante Professore Ordinario, brizzolato e atletico. Aveva sogni e aspirazioni, ma le ha smarrite e ora non sa bene cosa ci sta a fare all’università. É un noto casanova, ha concupito più di una studentessa o ricercatrice. Tutti lo sanno. Ora è un po’ affaticato. Dopo una lezione all’improvviso comincia a vedere nude le sue studentesse e poi anche gli studenti e pian piano anche i bidelli e i colleghi. Nessuno se ne accorge, ma Ferrari è sempre più allucinato ed estraneo e comincia a immaginare di volare tra gli affreschi del palazzo, come un putto.

un elegante Professore Ordinario, brizzolato e atletico. Aveva sogni e aspirazioni, ma le ha smarrite e ora non sa bene cosa ci sta a fare all’università. É un noto casanova, ha concupito più di una studentessa o ricercatrice. Tutti lo sanno. Ora è un po’ affaticato. Dopo una lezione all’improvviso comincia a vedere nude le sue studentesse e poi anche gli studenti e pian piano anche i bidelli e i colleghi. Nessuno se ne accorge, ma Ferrari è sempre più allucinato ed estraneo e comincia a immaginare di volare tra gli affreschi del palazzo, come un putto. Martina Sacchetti è la Professoressa Bernardi: una giovane ricercatrice. É molto elegante e preoccupata della sua carriera. Deve preparare il difficile esame di abilitazione per diventare professoressa associata. Le servono 5 voti. Farà di tutto per ottenerli e la Marzadori le promette aiuto.

una giovane ricercatrice. É molto elegante e preoccupata della sua carriera. Deve preparare il difficile esame di abilitazione per diventare professoressa associata. Le servono 5 voti. Farà di tutto per ottenerli e la Marzadori le promette aiuto. Lorenzo Ansaloni è Armando: il bidello più anziano e trascorre le sue giornate annoiate e inoperose nella portineria della facoltà. É il bidello di fiducia, una sorta di Leporello del dipartimento. Scansafatiche, cordiale in apparenza, in realtà cinico. Odia tutti gli studenti.

il bidello più anziano e trascorre le sue giornate annoiate e inoperose nella portineria della facoltà. É il bidello di fiducia, una sorta di Leporello del dipartimento. Scansafatiche, cordiale in apparenza, in realtà cinico. Odia tutti gli studenti. Natalino Balasso è Gerry: più che un bidello è una portinaia d’altri tempi. Veneto, quasi analfabeta, usa una lingua tutta sua, incomprensibile e ridicola. Gerry pensa che la portineria dell’università sia un po’ casa sua, qui cucina, stira, lava i panni, dorme.

più che un bidello è una portinaia d’altri tempi. Veneto, quasi analfabeta, usa una lingua tutta sua, incomprensibile e ridicola. Gerry pensa che la portineria dell’università sia un po’ casa sua, qui cucina, stira, lava i panni, dorme. Natalino Balasso è Il Magnifico: il Rettore dell’Università, il suo monarca, il potere assoluto, il grande capo. É un ometto basso, con una vocina sgradevole. Compare ovunque quando meno te lo aspetti. É il terrore della Marzadori, ma viene a sua volta vessato dalla sua segretaria La Valkiria, con la quale ha un rapporto sado-maso.

il Rettore dell’Università, il suo monarca, il potere assoluto, il grande capo. É un ometto basso, con una vocina sgradevole. Compare ovunque quando meno te lo aspetti. É il terrore della Marzadori, ma viene a sua volta vessato dalla sua segretaria La Valkiria, con la quale ha un rapporto sado-maso. Titta Ruggeri è una Visiting Professor: nome importante all’interno dell’Accademia; una professoressa che ha fatto carriera all’estero e che può alzare il ranking delle Università con le quali collabora. Altezzosa, preparatissima, snob e boriosa fino al limite della sopportazione.

nome importante all’interno dell’Accademia; una professoressa che ha fatto carriera all’estero e che può alzare il ranking delle Università con le quali collabora. Altezzosa, preparatissima, snob e boriosa fino al limite della sopportazione. Andrea Santonastaso è lo psicanalista: un professionista serio, preparato ma forse non abbastanza per sentire le visioni erotiche del professore Ferrari che evidentemente non riesce, pur provandoci, a curare.

un professionista serio, preparato ma forse non abbastanza per sentire le visioni erotiche del professore Ferrari che evidentemente non riesce, pur provandoci, a curare. Licia Navarrini è la Madre di Selva-Calboni: possessiva e invadente, insoddisfatta della carriera accademica del figlio.

possessiva e invadente, insoddisfatta della carriera accademica del figlio. Donatella Allegro è l’amministrativa.

Alice Bortolini

Simone Pavan

Teresa Duccento

Francesca Veronesi

Sara Certa

Gabriele Colombo

Eleonora Landi

Claudia Fois

Anna Lucia Autiero

Erica Mattioli

Mattia Baldacci

Michele Espro

Xin Zhao

Younes El Bouzari

Sergio Ranconi

Universitas Tenebrarum, registi e sceneggiatori

La serie è stata scritta e diretta da Michele Mellara ed Alessandro Rossi, che hanno deciso di dedicarsi ad un progetto interamente differente rispetto ai documentari a cui hanno lavorato in passato. “Il mondo universitario, anche se di una assurda università immaginaria come quella che raccontiamo, è poco raccontato in Italia e soprattutto quasi mai in chiave satirica o comico-umoristica”, hanno raccontato. “Eppure, come ogni altra istituzione, si presta alla messa in scena delle idiosincrasie e delle piccole e grandi sopraffazioni provocate dall’arrivismo, dalla cecità del potere, dall’individualismo. Abbiamo creato un microcosmo che si agita ai margini del verosimile sempre pronto a precipitare nell’assurdo e nel paradosso, un mondo popolato di personaggi negativi, senza eroi e quindi senza anti-eroi: tutti fanno tutto col fine di affermare sé stessi e le proprie più o meno plausibili necessità, o semplicemente per cercare di stare a galla nella guazza di Universitas che tutto avvolge in un torpore senza entusiasmo”.

Universitas Tenebrarum, produttori

Mammut Film produce la serie, con il supporto di Emilia-Romagna Film Commission; DAMSLAB; INCOM e CITEM, con cui è stato attivato un laboratorio per studenti del primo anno delle due lauree magistrali (che hanno seguito delle lezioni propedeutiche e hanno lavorato come stagisti nei vari reparti durante le riprese, all’interno di una proposta formativa resa possibile dai docenti prof.ssa Veronica Innocenti e prof. Luca Barra e della direttrice del DamsLab prof.ssa Roberta Paltrinieri); BSMT, la scuola di musical di Bologna e il Ministero della Cultura.

Universitas Tenebrarum, dov’è girato?

La serie è stata interamente girata negli spazi di DamsLab-Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna.

Dove vedere Universitas Tenebrarum?

È possibile vedere Universitas Tenebrarum solo in streaming su Prime Video. Bisogna quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma, che offre un mese gratis di prova. Poi il costo è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Da aprile 2024 nei contenuti sono inseriti alcuni spot pubblicitari: per eliminarli bisogna aggiungere 1,99 euro al mese.