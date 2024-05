Disney+, tutte le nuove serie in uscita a Giugno 2024

A Giugno 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a Giugno 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a Giugno 2024

Giugno 2024 su Disney+ sarà un mese particolarmente ricco di nuove e interessanti serie tv, senza dimenticare tutti i titoli che sono iniziati nelle scorse settimane e che proseguiranno settimanalmente come 9-1-1 s.7 (iniziato il 29 maggio), Station 19 s.7 (6 giugno 100° episodio, nessun episodio il 13 giugno, poi ritorno il 20), Tracker s.1, American Horror Story: Delicate (seconda parte fino al 13 giugno), Doctor Who e Grey’s Anatomy che tornerà dal 13 giugno dopo 3 settimane di pausa.

4 Giugno – Clipped , miniserie

, miniserie 5 Giugno – The Acolyte: La Seguace (primi 2 ep. poi settimanali)

(primi 2 ep. poi settimanali) 7 Giugno – Becoming Karl Lagerfeld s.1

Queenie s.1

s.1 s.1 12 Giugno – Abbott Elementary s.3 (primi episodi)

s.3 (primi episodi) 13 Giugno – Grey’s Anatomy s.20 (riprende dopo 2 settimane di pausa)

American Horror Story: Delicate , finale

s.20 (riprende dopo 2 settimane di pausa) , finale 19 Giugno – We Were the Lucky Ones , miniserie

, miniserie 26 Giugno – The Veil, miniserie

miniserie Ogni mercoledì – Tracker s.1 e 9-1-1 s.7

s.1 e 9-1-1 s.7 Ogni giovedì – Station 19 s.7 e ultima (tranne il 13 giugno)

s.7 e ultima (tranne il 13 giugno) Ogni sabato – Doctor Who s.1

Le serie tv Disney da non perdere a Giugno 2024

Sono tutte novità interessanti quelle in arrivo a Giugno su Disney+. Da Clipped che racconta la storia vera di uno scandalo nel mondo dell’NBA, fino alla vita di Karl Lagerfeld e al ritorno di una tra le migliori comedy dell’ultimo anno come Abbott Elementary.

Clipped – miniserie (4 giugno)

La miniserie Clipped racconta uno scandalo avvenuto nel mondo del basket NBA 10 anni fa quando il proprietario dei Los Angeles Clipper, Don Sterling, venne cacciato dalla NBA e costretto a vendere la sua squadra per insulti razzisti, trapelati attraverso una registrazione diffusa da TMZ. Nel cast della miniserie di FX on Hulu ispirata a un podcast di ESPN, troviamo Laurence Fishburne nei panni dell’allenatore ed Ed O’Neil in quelli di Don Sterling.

The Acolyte: La seguace – prima stagione (5 giugno)

Nuova serie dell’universo di Star Wars per Disney+. The Acolyte: La Seguace racconta di un’indagine su una scioccante serie di crimini che mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae) contro una pericolosa guerriera del suo passato (Amandla Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra….

Becoming Karl Lagerfeld – prima stagione (7 giugno)

Becoming Karl Lagerfeld ci porta nel mondo della moda francese. Daniel Brühl interpreta Lagerfeld quando a 38 anni nel 1972 è ancora uno stilista sconosciuto. Quando incontra e si innamora del sensuale Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), un giovane dandy ambizioso e problematico, Karl decide di sfidare il suo amico (e rivale) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), genio dell’haute couture sostenuto dal discusso uomo d’affari Pierre Bergé (Alex Lutz).

Queenie – prima stagione (7 giugno)

Queenie è una serie inglese ispirata al romanzo di Candice Carty-Williams che arriva dal 4 giugno su Channel 4 e dal 7 su HULU negli USA e Disney+ nel resto del mondo. Dionne Brown interpreta Queenie 25enne anglo-giamaicana che vive divisa tra due culture senza far parte di nessuna e vive nella zona sud di Londra. Dopo una brutta separazione Queenie inizia ad appoggiarsi da diverse persone senza trovare una rotta e capirà che per affrontare il futuro dovrà prima fare i conti con il passato.

Abbott Elementary – terza stagione (12 giugno)

La terza stagione di Abbott Elementary è stata inevitabilmente più breve del solito per gli scioperi di attori e sceneggiatori, per questo non ha coperto l’intero anno scolastico e la prima puntata inizia proprio con la scusa trovata dagli autori per giustificare l’assenza dei primi mesi dell’anno, considerando che la serie è un mockumentary sulla vita degli insegnanti di una scuola pubblica di Philadelphia. In questa stagione Jeanine lavorerà alcuni mesi al provveditorato cercando di migliorare tutte le scuole della città.

We Were the Lucky Ones – miniserie (19 giugno)

We Were the Lucky Ones è una miniserie basata sul romanzo di Georgia Hunter che racconta la storia vera di una famiglia ebre che viene divisa all’inizio della seconda guerra mondiale. Nel corso della serie vedremo i diversi membri della famiglia cercare di sopravvivere e fare di tutto per ritrovarsi.

The Veil – miniserie (26 giugno)

Thriller FX con Elisabeth Moss, The Veil ha al centro due donne coinvolte in un pericoloso gioco di verità e bugie, in un viaggio tra Istanbul, Parigi e Londra. Una nasconde un segreto, l’altra deve svelarlo prima che migliaia di vite siano messe in pericolo. Nel frattempo, i responsabili delle missioni della CIA e della DGSE francese devono mettere da parte le loro divergenze per evitare un potenziale disastro.

Disney+ a Giugno 2024, non solo serie tv

Il mese di giugno su Disney+ è particolarmente ricco. Il 12 giugno debuttano i primi due episodi della terza stagione di Welcome to Wrexham la docuserie con Rob McEllhenney e Ryan Reynolds alla guida della squadra di calcio inglese promossa nella English Football League. Speciale sulle lontre il 14 giugno su Disney+ con Billy & Molly: An otter Love Story: quando una lontra selvaggia bisognosa d’aiuto arriva sul loro pontile nelle Shetland in Scozia, Billy e Susan la accolgono e la aiutano.