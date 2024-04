La serie in 13 puntate debutta dal 24 aprile in streaming

Tracker è un nuovo procedurale action e investigativo, che arriva da mercoledì 23 aprile su Disney+ in streaming con le prime due puntate per poi proseguire con rilascio settimanale. Ispirato al libro The Never Game – Il gioco del mai di Jeffrey Deaver, Tracker è interamente costruito intorno a Justin Hartley che interpreta il protagonista Colter Shaw. Puntando tutto sulla fama dell’attore reduce dal successo di This is Us, CBS nel dicembre 2022 ordinò la serie a 20th Television senza passare per lo sviluppo di un pilot. A seguito dello sciopero di attori e sceneggiatori, la serie ha poi debuttato dopo il Super Bowl l’11 febbraio 2024. Avendo ottenuto ottimi riscontri di pubblico, la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Tracker, la trama

Colter Shaw è un “tracker”, un localizzatore, un cacciatore di ricompense che gira gli Stati Uniti a bordo di un camper aiutando cittadini comuni, forze dell’ordine a risolvere piccoli o grandi casi, in cambio di una ricompensa. Ma Colter Shaw è anche un uomo dal passato complesso, con problematiche familiari che scopriremo nel corso del tempo, obbligato dal padre a imparare le tecniche di sopravvivenza.

Tracker, la recensione

Tracker è un procedurale molto classico, che non apporta nulla di innovativo al genere. La serie cerca una via alternativa ai polizieschi, trovando questo personaggio del “cercatore di ricompense”, ideale per l’ego di Hartley ancora molto forte dopo la fama ottenuta di This is Us, preso dal romanzo Il Gioco del mai. Ma il protagonista ha una strana ambiguità, diviso tra la santità e bontà apparente con cui aiuta il prossimo e la mano sempre tesa sul portafoglio.

Anche se la transazione economica è sempre solo accennata, Tracker è sostanzialmente un procedurale su un mercenario del dolore che spesso non viene nemmeno contattato da potenziali clienti ma va a cercarli. Eppure nemmeno ci accorgiamo di questo aspetto e ci lasciamo trascinare nelle sue indagini e nelle sue avventure. Colter Shaw è dipinto come un buon samaritano e questa componente economica si dimentica in fretta. Così come si sorvola su tutti i limiti geografici e la dispersione spazio-temporale.

Rispetto agli altri prodotti del genere a Tracker manca però il cast, manca il “villaggio” di Colter, la sua famiglia affettiva, manca la quotidianità. Tracker è troppo concentrato sul suo protagonista e gli altri personaggi sono dei comprimari sparsi in giro per gli Stati Uniti e che hanno contatti tra loro e con Colter soltanto via telefono. L’assenza di queste componenti rende tutto più freddo ma al contempo quasi più concentrato sul caso e l’azione del momento. Pur vagando per gli USA i paesaggi scelti sono sempre molto simili, essendo la serie girata nella Columbia Britannica in Canada e nei dintorni di Vancouver. Sicuramente c’è tutto un aspetto personale e familiare del passato di Shaw che dovrà essere esplorato e che darà alla serie una spinta in più nelle prossime puntate e nelle prossime stagioni.

Tracker, il cast

La serie è costruita interamente intorno a Justin Hartley, nel cast troviamo anche Robin Weigert e Abby McEany che interpretano la coppia che aiuta Colter nella ricerca dei casi in giro per gli USA mentre Eric Graise è l’esperto di tecnologia. Fiona Rene è invece Reenie un avvocato che supporta il protagonista in materia legale. In uno degli episodi ci sarà anche Melissa Roxburgh nei panni della sorella minore di Colter.

Justin Hartley è Colter Shaw

Robin Wigert è Teddi Bruin

Abby McEnany è Velma Bruin

Eric Graise è Bob Exley

Fiona Rene è Reenie

Lee Tergesen è Ashton Shaw, padre di Colter

Mathew Nelson-Mahood è Russell Shaw fratello maggiore

Wendy Crewson è Mary Dove Shaw, mamma di Colter

Tracker, quante puntate sono

La prima stagione della serie è composta da 13 puntate rilasciate settimanalmente su Disney+.

Tracker, dove vedere la serie

La serie tv in Italia è in streaming su Disney+. Essendo prodotta da 20th Television la piattaforma di streaming è il suo sbocco naturale, negli USA è su CBS ogni domenica sera fino al 19 maggio.

Tracker 2 si farà?

Si la serie è stata rinnovata per una seconda stagione grazie agli ottimi ascolti sia live che nei giorni successivi. A testimonianza del buon riscontro basta evidenziare come l’ottava puntata del 14 aprile ha ottenuto 8.6 milioni di spettatori e lo 0.6 nei rating 18-49 anni, secondo miglior risultato dopo la premiere che però andò dopo il Super Bowl.