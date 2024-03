Disney+, tutte le nuove serie in uscita ad aprile 2024

Ad Aprile 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ ad Aprile 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ ad Aprile 2024

Serie e docu-serie dominano nel mese di Aprile 2024 su Disney+. Gli amanti degli animali non devono perdersi il 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra l’arrivo di I Segreti del polpo e di Tiger un documentario narrato in originale da Priyanka Chopra Jonas e che racconta l’animale più amato e venerato della terra, la tigre. Il 7 aprile uscirà un nuovo episodio di Bluey mentre il 14 lo speciale Il Cartello. Tra le segnalazioni del mese mancano diverse serie tv attese e che sono ripartite negli USA come Grey’s Anatomy, 9-1-1 o Will Trent ma non si possono escludere sorprese (ad aprile è arrivato Life & Beth 2 che non era stato annunciato). Prosegue fino al 23 aprile la prima stagione di Shogun.

1 Aprile – Vanderpump Villa (reality)

(reality) 10 Aprile – Iwàjù: City of Tomorrow (animazione)

(animazione) 17 Aprile – Ci vediamo in un’altra vita , miniserie spagnola (tutti gli episodi)

, miniserie spagnola (tutti gli episodi) 22 Aprile – I segreti del polpo (docu-serie)

(docu-serie) 24 Aprile – Tracker s.1 (primi 2 episodi)

American Dad s.18 (tutti gli episodi)

s.1 (primi 2 episodi) s.18 (tutti gli episodi) 26 Aprile – Thank You, Goodnight: The Bob Jovi Story (docu-serie in 4 episodi)

Le serie tv Disney da non perdere ad Aprile 2024

Scegliere le serie tv da non perder ad Aprile su Disney+ è abbastanza semplice visto che sono soltanto due i prodotti di fiction live action in arrivo. Potrebbe essere l’occasione giusta per recuperare alcune delle serie tv arrivate nei mesi precedenti come Extraordinary o Life & Beth 2.

Ci vediamo in un’altra vita – miniserie (17 aprile)

Ci vediamo in un’altra vita è una miniserie drammatica spagnola, ispirata al libro del giornalista Manuel Jabois basata sull’intervista a Gabriel Montoya Vidal, Baby, in cui parlò del suo legame con l’attentato jihadista dell’11 marzo 2004 a Madrid. Baby aveva solo 16 anni e con Emilio Trashorras portò l’esplosivo usato a Madrid. La sua testimonianza fu cruciale nel processo del 2007. La serie è una drammatizzazione di quegli eventi.

Tracker – prima stagione (24 aprile)

Il 24 aprile saranno rilasciati su Disney+ i primi 2 episodi di Tracker che poi proseguirà ogni mercoledì con un episodio a settimana. La prima stagione è in corso negli Stati Uniti su CBS (ma è prodotta da 20th Television per questo arriva su Disney+) ed è ispirata al romanzo Il gioco del mai di Jeffrey Deaver. Justin Hartley, reduce dal successo di This is Us, è tornato sulla tv generalista americana con un procedurale diverso dal solito in cui è una sorta di investigatore privato solitario che rintraccia persone in cambio di ricompense, girando gli USA in camper. Oltre alle sfide delle diverse missioni dovrà affrontare le sue dinamiche familiari.

Non solo serie tv ad Aprile 2024 su Disney+

Su Disney+ ad Aprile arriva il film d’animazione Wish (il 3) già uscito al cinema e The Greatest Hits (il 12) con Lucy Boynton e David Corenswet dedicato al potere della musica. A proposito di musica il 26 aprile arriva la docuserie Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story che in 4 puntate racconta l’epico passato e il futuro incerto della band. Il 10 aprile sarà disponibile la serie d’animazione di Iwájú: City of Tomorrow, ambientata nella Lagos (Nigeria) del futuro.