Disney+, tutte le nuove serie in uscita a marzo 2024

A Marzo 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a Marzo 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a Marzo 2024

Il mese di Marzo 2024 su Disney+ ha diversi titoli interessanti in arrivo, senza dimenticare che prosegue ogni martedì il rilascio in contemporanea mondiale dell’epica Shogun e della serie animata Star Wars The Bad Batch s.3. Arriva nel corso del mese la quitna stagione di What we do in the Shadows annunciata inizialmente per lo scorso 28 febbraio. Intanto negli Stati Uniti stanno ripartendo serie tv che vedremo prossimamente sulla piattaforma come Abbott Elementary, Will Trent, Grey’s Anatomy, 9-1-1. Ma vediamo il calendario delle serie in uscita.

5 marzo – Morte e altri dettagli s.1 (tutti gli episodi)

s.1 (tutti gli episodi) 6 marzo – I Simpson s.34

Extraordinary s.2

s.34 s.2 13 marzo – Genius: MLK/X (miniserie)

(miniserie) 20 marzo – What we do in the Shadows s.5

X-Men ’97 (animata) s.1

s.5 (animata) s.1 29 marzo – Nell – Rinnegata s.1

Le serie tv Disney da non perdere a Marzo 2024

Dalla mystery-comedy a una serie d’avventura per ragazzi, passando per la miniserie storica d’autore e la commedia contemporanea. Il mese di marzo 2024 su Disney+ offre titoli per tutti i gusti e tutti i palati.

Morte e altri dettagli – prima stagione (5 marzo)

Descritto come un mystery drama a tinte comedy, Morte e altri dettagli vede Mandy Patinkin nei panni di Rufus Cotesworth il più grande detective del mondo. Rufus è a bordo di una lussuosa nave in navigazione sul mediterraneo con a bordo un gruppo di ricconi, ospitati da un imprenditore pronto a lasciare la sua società in mano alla figlia. O almeno così spera lei. Iomgene Scott (Violett Beane) amica della ragazza si trova nel posto e nel momento sbagliato e rischia di essere accusata di omicidio. Sempre che una sua vecchia conoscenza, Rufus, non la aiuti.

Extraordinary – seconda stagione (6 marzo)

Jen è una 25enne in un mondo in cui tutti compiuta la maggiore età, sviluppano dei poteri. Tutti tranne lei. Insieme ai suoi coinquilini proverà a capire quale sia il suo potere ma potrebbe anche accorgersi che si sta bene nella normalità. La seconda stagione di Extraordinary riparte dalle rivelazioni della prima stagione. Ritroviamo Carrie e Kash mentre stanno cercando di recuperare il loro rapporto platonico e di definire il loro percorso individuale nel mondo e Jen proverà a migliorare sé stessa evitando i tentativi di auto-sabotaggio.

Genius: MLN/X – miniserie (13 marzo)

Dopo aver raccontato Einstein, Picasso e Aretha Franklin, la quarta stagione della serie antologica di National Geographic, Genius si concentra su Martin Luther King Jr. (interpretato da Kelvin Harrison Jr.) e Malcolm X (interpretato da Aaron Pierre). Gli episodi si concentrano sugli anni della formazione influenzati da padri forti e ingiustizie, con uno sguardo intimo sulle loro vite, non solo come leader ma anche come uomini.

Nell-Rinnegata – prima stagione (29 marzo)

Scritta da Sally Wainwright, vincitrice del premio BAFTA, diretta dal regista Ben Taylor, la serie in 8 episodi Nell Rinnegata, racconta la storia di una ragazza incastrata per un omicidio che non ha commesso e costretta così a diventare la più famosa fuorilegge dell’Inghilterra del XVIII secolo. Quando compare uno spirito magico, Billy Blind, capirà che il suo destino è più complesso e grande di quanto possa mai aver immaginato..

Non solo serie tv a Marzo 2024 su Disney+

Come se non bastassero le tante serie tv in arrivo a marzo su Disney+, il 15 debutta in streaming Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version), il film concerto in versione integrale che include il brano cardigan e quattro canzoni acustiche aggiuntive. Uscito al cinema ha incassato 260 milioni di dollari al mondo, cifra record per un film concerto.

Arrivano diverse docuserie di National Geographic. Il 5 marzo arriva Queens: Le regine della natura narrato da Angela Bassett nella versione originale. Una produzione sulle matriarche e le leader della natura di tutto il mondo, realizzata nell’arco di quattro anni e con un team tutto al femminile. Il 19 marzo ci sarà Photographer realizzata dai registi Jimmy Chin e Chai Vasarhelyi, composta da 6 episodi ciascuno dedicato a un fotografo. Il 27 ci sarà In Groenlandia con Alex Honnold, pronto a scalare gli angoli più remoti del paese.