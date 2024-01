Disney+, tutte le nuove serie in uscita a febbraio 2024

A Febbraio 2024 Disney+ aggiorna il suo catalogo con nuove serie TV e con l’uscita di nuove stagioni delle serie già in onda. Questo mese, la piattaforma offre diverse novità per gli spettatori, con titoli che spaziano in tutti i generi televisivi. Scopri le novità in uscita su Disney+ a Febbraio 2024 per trovare la tua nuova serie tv preferita.

Le serie tv su Disney+ a febbraio 2024

Febbraio su Disney+ è un mese magro sul fronte delle serie tv. Sono state annunciate soltanto tre novità in arriva, cui si aggiunge il rilascio settimanale dei quattro episodi dell’antologia American Horror Stories. Probabilmente la piattaforma Disney sconta l’assenza di nuove stagioni di titoli come 9-1-1, Grey’s Anatomy, Abbott Elementary, Will Trent e simili causata dallo sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Queste serie tv riprenderanno tra febbraio e marzo negli USA per poi arrivare su Disney+.

21 febbraio – Star Wars: The Bad Batch s.3 (primi 3 episidi)

s.3 (primi 3 episidi) 27 febbraio – Shogun s.1 (primi 2 episodi)

s.1 (primi 2 episodi) 28 febbraio – What we do in the Shadows s.5

Star Wars: The Bad Batch – terza e ultima stagione (21 febbraio)

Debutta il 21 febbraio l’ultimo capitolo della serie di animazione Star Wars: The Bad Batch con i primi 3 episodi per poi proseguire settimanalmente. La serie è uno spinoff di The Clone Wars e anche questa è creata da Dave Filoni e prodotta da Lucas Animation. In quest’ultimo capitolo assistiamo alla battaglia finale della Clone Force 99 per sopravvivere.

Shogun – prima stagione (27 febbraio)

Shogun debutta il 27 febbraio in Italia e nel resto del mondo. Si tratta dell’adattamento del romanzo di James Clavell, realizzato da Rachel Kondo e Justin Marks. Dopo i primi 2 episodi la serie proseguirà con rilascio settimanale per un totale di 10 episodi. Ambientata nel 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo, vede al Lord Yoshii Toranaga che deve difendersi dai suoi nemici. Quando viene ritrovata una nave europea, ritrovata abbandonata, il suo capitano John Blackthorne porterà con sé dei segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere. La nobildonna cristiana che farà loro da interprete dovrà conciliare il legame con Blackthorne con l’impegno verso la fede e il suo dovere nei confronti del padre morto.

What We do in the Shaodows – Quinta e ultima stagione (28 febbraio)

Ultima stagione per What we do in the Shadows la commedia con al centro i vampiri di Staten Island (New York). In quest’ultima stagione Nandor si rende conto che Guillermo è sempre più legato a Laszlo, il quale cerca di capire quali cambiamenti sta vivendo il famiglio. Nandja ritrova la sua famiglia mentre Colin si candida per una carica pubblica.

Non solo serie tv a febbraio 2024 su Disney+

A febbraio 2024 su Disney+ arriva il film The Marvels, che è stato un flop al botteghino, con al centro le avventure di Carol, Kamala Khan/Ms. Marvel e del capitano Monica Rambeau. Il film Marvel è disponibile dal 7 febbraio. Il 9 debutta la pellicola Suncoast che racconta la storia di un’adolescente che stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista. Infine il 2 febbraio arriverà SelfDiscovery un corto SparkShorts Pixar su una donna etiope che cerca di farsi strada nel mondo.