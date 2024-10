Cosa c’è di meglio di un Conte di Montecristo? Semplice: due Conti di Montecristo! In una sorta di offerta speciale tutta riservata ai telespettatori italiani, nei prossimi mesi il celeberrimo romanzo di Alexandre Dumas del 1844 finirà sul piccolo schermo non una volta, ma due. Da una parte Raiuno, con la già ampiamente annunciata (e presentata in anteprima proprio in queste ore alla Festa del Cinema di Roma) mini serie tv in otto episodi; dall’altra Canale 5 che, invece, risponde con il film proiettato nelle sale cinematografiche francesi nel giugno scorso.

Montecristo, Canale 5 anticipa Raiuno?

Tra le novità annunciate dall’ammiraglia Mediaset per le prossime settimane, compare il film “Il Conte di Montecristo”, mega produzione francese da 42 milioni di euro (ne ha incassati, in patria, 73 milioni), scritto e diretto da Matthieu Delaporte ed Alexandre de La Patellière, uscito nelle sale francesi a fine giugno.

In questa trasposizione il protagonista è interpretato da Pierre Niney, premiato con un César come miglior attore per il biopic-cult “Yves Saint Laurent”, ma nel cast spicca la partecipazione di Pier Francesco Favino, interprete dell’Abate Faria, prete, letterato, poliglotta, dedito alle scienze, arrestato e poi rinchiuso nel Castello d’If. Qui incontra Dantès, a cui svela il nascondiglio del tesoro dei suoi avi, dando il via al percorso di vendetta contro chi lo ha tradito.

Quando andrà in onda Il Conte di Montecristo su Canale 5? Per ora, da Mediaset non c’è nessuna data certa, se non un “prossimamente”. L’idea, da quel che apprendiamo, è di trasmettere il film entro fine anno, ma potrebbe slittare. E chissà che l’idea non sia proprio quella di anticipare la messa in onda della miniserie evento di Raiuno, bruciando parte dell’attesa per la nuova trasposizione del romanzo.

Montecristo, la serie evento di Rai 1

Intanto, Raiuno ha dato il via alla promozione di Montecristo, la propria serie evento in otto episodi (quattro prime serate), presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma -nella sezione Freestyle- con il regista Bill August e il cast, incluso ovviamente il protagonista Sam Claflin (Peaky Blinders e Daisy Jones & the Six).

Prodotta da Palomar, in collaborazione con Demd productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Televisions, Mediawan Rights ed Entourage Media, la serie è stata girata tra Parigi, Torino, Milano e Malta. Internazionale il cast: oltre a Jeremy Irons nel ruolo dell’Abate Faria, è da citare la presenza degli italiani Michele Riondino, Lino Guanciale, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

Anche in questo caso, non c’è una data di messa in onda: la Rai si è limitata a confermare che la miniserie andrà in onda nel 2025. Se nei primi mesi dell’anno o più avanti, non è ancora dato saperlo. Ecco perché sarà interessante scoprire come vorrà giocarsi questa carta Canale 5 e se Rai 1, dal canto suo, andrà avanti senza cambiare i propri piani o preferirà agire per proteggere al meglio il proprio prodotto.