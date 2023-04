Partirà domenica 21 maggio il Gialappa’s Show, programma della Gialappa’s Band che sancirà l’esordio su Tv8. Le puntate previste dovrebbero essere complessivamente otto, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci che non potranno godere ancora una volta del supporto di Carlo Taranto.

Alla conduzione dello show ci sarà il Mago Forest, padrone di casa di una trasmissione che vedrà il coinvolgimento di diversi comici da sempre nell’orbita della Gialappa’s, come Marcello Cesena (che riporterà in onda le avventure di Jean Claude) e Ubaldo Pantani. Quest’ultimo, che da settimane è ospite fisso al tavolo di Che tempo che fa nei panni di Lapo Elkann, proporrà nuovi personaggi e, a quanto pare, per l’esordio starebbe lavorando sull’imitazione di Enrico Papi. Una parodia che potrebbe rivelarsi centrata anche in virtù della strettissima attualità televisiva, che vedrebbe l’opinionista dell’Isola dei famosi ai ferri corti con Ilary Blasi.

Come detto, l’approdo a Tv8 rappresenta una prima volta, ma al contempo sancisce un nuovo matrimonio della ‘band’ con Sky a diciassette anni dalla prima e ultima esperienza ai Mondiali del 2006, quando l’allora trio godette addirittura di un canale personalizzato per il commento di tutte le partite della competizione, poi vinta dall’Italia di Marcello Lippi.

Gialappa’s Show avrà come orario di inizio le 21.30, per una durata totale che non supererà l’ora e mezza. Non mancheranno i commenti ai principali programmi di Sky come MasterChef Italia, X Factor, Pechino Express, ai più importanti eventi sportivi e ai tormentoni del web.