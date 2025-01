Il 2025 è appena cominciato e l’estate è ancora lontana, ma a portarci un po’ di sole sono i nuovi episodi de I Delitti del BarLume, che torna su Sky con la dodicesima stagione, confermandosi così come una delle serie tv più longeve della televisione italiana. I nuovi casi si legano alle vicende personali dei personaggi ormai di casa tra il pubblico: pronti a tornare a Pineta? Proseguite nella lettura!

Quando esce I Delitti del BarLume 2025?

Gli episodi della dodicesima stagione vanno in onda a partire da lunedì 13 gennaio 2025, alle 21:15, su Sky Cinema Uno.

Come vedere I Delitti del BarLume 2025 in streaming?

Oltre che durante la messa in onda su Sky Cinema Uno, è possibile vedere I Delitti del BarLume 2025 in streaming su NOW e, per gli abbonati Sky, anche on demand su Sky Go.

I Delitti del BarLume 2025, quante puntate sono?

Come come per la stagione scorsa, anche le storie di questa nuova stagione sono tre, ovvero tre film-tv (“Non è un paese per bimbi”, “Gatte da pelare” e “Sasso carta forbici”), ciascuno della durata di circa 90 minuti, in onda il 13, 20 e 27 gennaio.

I Delitti del BarLume 2025, trama

I tre film-tv si occupano di Gino (Marcello Marziali, morto nel dicembre 2023) misteriosamente scomparso con una partita di diamanti e i Bimbi che provano a rintracciarlo; di Viviani (Filippo Timi) che vuole evadere dalla sua prigionia e liberarsi dalle capre ereditate da Carmine; di Pasquali (Corrado Guzzanti) che rincorre la sua Susanita e scappa dalle minacce di brutti ceffi colombiani; della Fusco (Lucia Mascino) e Tassone (Michele Di Mauro) in missione in Montenegro alla ricerca della loro amata e odiata Anna Rusic; di Cioni (Daniele Marmi) e Govoni (Guglielmo Favilla) da soli a Pineta con le loro gatte da pelare; di Beppe (Stefano Fresi) e Tizi (Enrica Guidi) impelagati in una lotta all’ultimo scherzo contro Cosimo e di Marchino (Paolo Cioni), lanciato finalmente nella sua carriera da trapper.

I Delitti del BarLume 2025, cast

Confermatissimo anche quest’anno il cast della serie, fatta eccezione ovviamente per i personaggi che fanno parte del caso di puntata. Alla guida ritroviamo Filippo Timi (visto di recente anche in Dostoevskij), affiancato da Lucia Mascino e ovviamente dai “vecchini” Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Alessandro Benvenuti (Emo), quest’ultimo presente dalla seconda stagione, dopo la scomparsa di Carlo Monni, interprete di Ampelio. Assente il personaggio di Marcello Marziali (Gino), venuto a mancare nel dicembre scorso.

Filippo Timi è Massimo Viviani, il barista del BarLume;

il barista del BarLume; Enrica Guidi è Tiziana Guazzelli, barista del BarLume che ha un figlio con Massimo;

barista del BarLume che ha un figlio con Massimo; Lucia Mascino è il Commissario Vittoria Fusco, alle prese con le indagini a Pineta;

alle prese con le indagini a Pineta; Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massino, che diventa nuovo proprietario del BarLume e che inizia una relazione con la Tizi;

fratellastro di Massino, che diventa nuovo proprietario del BarLume e che inizia una relazione con la Tizi; Michele Di Mauro è Gianluigi Maria Tassone, ex Ministro dell’Interno, ora Questore di Pisa, nonostante la scarsa competenza;

ex Ministro dell’Interno, ora Questore di Pisa, nonostante la scarsa competenza; Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, assicuratore di origini venete che si è trasferito a Pineta, di cui è diventato sindaco;

assicuratore di origini venete che si è trasferito a Pineta, di cui è diventato sindaco; Paolo Cioni è Marco “Marchino” Pardini, ex marito della Tizi e barista del BarLume;

ex marito della Tizi e barista del BarLume; Daniele Marmi è l’Agente Cioni;

Guglielmo Favilla è l’Agente Andrea Govoni;

Jerryann Desaya Johara Liguori è Bettina, nuova compagna di Massimo;

nuova compagna di Massimo; Ludovico Fiorentini è Ampelino, figlio, di Massimo e della Tizi.

I “vecchini” del BarLume

I cosiddetti “vecchini” sono tre anziani che passano le loro giornate al BarLume e che sono coinvolti in un modo o nell’altro nelle indagini di Fusco e della Polizia.

Alessandro Benvenuti è Emo;

Atos Davini è Pilade;

Massimo Paganelli è Aldo.

I Delitti del BarLume 2025, Gino

Nel dicembre 2023 è venuto a mancare Marcello Marziali, interprete di Gino, uno dei vecchini della serie, presente fin dalla prima stagione. Gli sceneggiatori hanno deciso di far uscire di scena il personaggio coinvolgendolo in un mistero legato al caso del primo episodio della nuova stagione.

I Delitti del BarLume 2025, registi e sceneggiatori

Alla regia del primo episodio c’è Roan Johnson, che ogni tanto è comparso anche in qualità di attore davanti alla macchina da presa nonché produttore creativo della serie. Nel secondo episodio è affiancato da Marco Teti, mentre nel terzo la regia è di Milena Cocozza.

Alla sceneggiatura, oltre a Johnson, anche Davide Lantieri (Monterossi), Ottavia Madeddu (Makari) e Carlotta Massimi (Makari). La serie è una produzione Sky Original, co-prodotta con Palomar (a Mediawan Company).

I Delitti del BarLume 2025, i libri

La serie è liberamente ispirata dai libri scritti da Marco Malvaldi ed editi da Sellerio Editore. L’ultimo libro della saga, “La morra cinese”, risale al 2023, stesso anno in cui il BarLume è comparso nel racconto “Concorrenza sleale”, all’interno della raccolta “Cucina in giallo”.

Dov’è girato I Delitti del BarLume 2025?

La serie è ambientata nell’immaginario Comune di Pineta, che nella realtà è Marciana Marina, all’Isola d’Elba. Le riprese sono state effettuate durante l’estate 2024.

I Delitti del BarLume 2025, il trailer

Ecco il trailer della nuova stagione de I Delitti del BarLume:

I Delitti del BarLume 2025 su Tv8

Dopo il passaggio sulla pay tv, la serie va in onda anche in chiaro, su Tv8. Non è ancora stata comunicata la data di messa in onda.