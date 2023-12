Marziali, che aveva iniziato a recitare in età adulta, aveva 84 anni e sarà presente anche nei nuovi episodi, in uscita a gennaio 2024. È il secondo addio che la serie fa ad un membro del cast: dopo la prima stagione era venuto a mancare Carlo Monni

Addio a uno dei “vecchini” del BarLume, così come sono soprannominati i protagonisti più anziani della longeva serie originale Sky: oggi, venerdì 1° dicembre 2023, è infatti morto all’età di 84 anni nella sua casa di Livorno Marcello Marziali, che nella serie dava volto al personaggio di Gino, presente fin dalla prima stagione.

Marziali, che nella vita aveva lavorato come ragioniere, ha affiancato a questa professione quella dell’attore in età matura, facendo parte della compagnia “Le Maschere del Carrozzone” e poi entrando nel mondo del cinema e della tv. Sul grande schermo era stato visto in film come “Jesus” di Amasi Damiani, “Sotto il sole della Toscana” di Audrey Wells, “L’estate del mio primo bacio” di Paolo Virzì e più recentemente nel “Pinocchio” di Matteo Garrone.

In tv, invece, aveva recitato in serie comeed aveva anche ricoperto un ruolo, quello di don Mimmo, in The New Pope di Paolo Sorrentino. Ma la sua popolarità Marziali l’ha raggiunta soprattutto con, serie tv in onda su Sky dal 2013 e di cui sono già pronti tre nuovi episodi per l’inizio del 2024.

Nella serie, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi e prodotta da Palomar, Marziali interpretava Gino Rimediotti, ex postino dal carattere irascibile e noto all’interno del gruppo per essere il meno spendaccione. “È stato un piacere lavorare e stare con te in questi anni”, sono le parole con cui Roan Johnson, storico regista della serie, ha voluto ricordarlo su Instagram:

“Anche una divertentissima faticaccia eh, quando ci facevi impazzire con le battute, che cambiavi di posto, distorcevi, inventavi di sana pianta. Ma non era una questione di memoria (lo abbiamo capito dopo un paio d’anni) era che ti emozionavi. Sentivi la pressione del set, le camere, gli altri attori. Ma poi in un modo o nell’altro la beccavi… e quanto facevi ridere! Era dentro di te, non solo per il tuo fisico da soffiatore di minestrine, ma per come le dicevi, ti muovevi: un talento magico e irripetibile. Hai avuto questi ultimi dieci anni di fama, quasi da rockstar. Non riuscivi a fare né il lungomare di Marciana Marina, né quello della tua Livorno, senza essere fermato decine di volte. Poi andavamo a girare qualche giorno a Roma e ti riconoscevano anche lì. E tu con gran classe, senza farti notare, gongolavi. Giustamente”.

Il regista ha anticipato che “Stiamo preparando un paio di omaggi, e così ci farai fare qualche altra risata insieme”, mentre in queste ore anche gli altri membri del cast della serie stanno rendendo al collega il giusto omaggio.

I Delitti Del Barlume aveva affrontato un altro lutto tra la prima e la seconda stagione, quando venne a mancare Carlo Monni, interprete nei primi episodio di Ampelio Viviani, uno dei quatto anziani-detective nonché zio del protagonista Massimo (Filippo Timi).

Marziali sarà presente nei nuovi episodi de I Delitti del Barlume 2024, in onda su Sky Cinema il 12, 19 e 26 gennaio con gli episodi “Il pozzo dei desideri”, “La girata” e “Sopra la panca”, diretti da Johnson (anche produttore creativo) e Milena Cocozza. La prima puntata, “Il pozzo dei desideri”, è stata presentata domenica 26 novembre fuori concorso al 41esimo Torino Film Festival, alla presenza del cast.