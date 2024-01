Gennaio è il mese che tradizionalmente accoglie i nuovi episodi della serie tv più longeva di Sky: I Delitti del Barlume 2024 torna in tv proprio in queste settimane, per proporre ai telespettatori affezionati della saga tratta dai libri di Marco Malvaldi nuove indagini e, soprattutto, nuove dinamiche che coinvolgono i personaggi ormai noti al grande pubblico. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando inizia I Delitti del BarLume 2024?

I nuovi episodi dell’undicesima stagione vanno in onda a partire da venerdì 12 gennaio 2024, alle 21:15, su Sky Cinema Uno ed in streaming su NOW.

I Delitti del BarLume 2024, quante puntate sono?

Come come per la stagione scorsa, anche le storie di questa nuova stagione sono tre, ovvero tre film-tv (“Il pozzo dei desideri”, “La girata” e “Sopra la panca”), ciascuno della durata di circa 90 minuti. Le date di uscita sono il 12, 19 e 26 gennaio. L’ultimo film-tv, quindi, va in onda il 26 gennaio.

I Delitti del BarLume 2024, trama

I Delitti del BarLume 2024, le foto dei nuovi episodi Guarda le altre 4 fotografie → Torna l’estate a Pineta e con lei risate e indagini. Il padrone di casa di Massimo (Filippo Timi), Beppe (Stefano Fresi) e Tizi (Enrica Guidi) viene trovato morto in un pozzo; loro rischiano di rimanere senza casa e Pasquali (Corrado Guzzanti) la bancarotta.

C’è un incidente durante una battuta di caccia e la Fusco (Lucia Mascino) non ci vede chiaro mentre il sindaco Pasquali, per far fronte ai debiti del Comune, multa tutta Pineta scatenando le ire dei bimbi. L’accoltellamento di un imprenditore vede coinvolto il padre della Tizi (Marco Messeri), preda delle amnesie. Ma davvero è stato lui? Una valigetta piena di soldi sembra essere la risposta a tutto, anche ai debiti di Pasquali, mentre al BarLume si svolge un improvvisato concerto di Orietta Berti con i bimbi e Beppe a fare da coro.

I Delitti del BarLume 2024, cast

Confermati anche quest’anno gli attori e le attrici della serie, fatta eccezione ovviamente per i personaggi che fanno parte del caso di puntata. Alla guida del cast, fin dalla prima stagione, c’è Filippo Timi, interprete di Massimo Viviani, il “barrista” le cui vicende private si intrecciano alle indagini del Commissario Fusco, interpretato da Lucia Mascino. Confermati anche i “vecchini” Marcello Marziali (Gino), venuto a mancare nel dicembre scorso; Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo) e Alessandro Benvenuti (Emo), quest’ultimo presente dalla seconda stagione, dopo la scomparsa di Carlo Monni, interprete di Ampelio.

Filippo Timi è Massimo Viviani, il barista del BarLume;

il barista del BarLume; Enrica Guidi è Tiziana Guazzelli, barista del BarLume che ha un figlio con Massimo;

barista del BarLume che ha un figlio con Massimo; Lucia Mascino è il Commissario Vittoria Fusco, alle prese con le indagini a Pineta;

alle prese con le indagini a Pineta; Stefano Fresi è Beppe Battaglia, fratellastro di Massino, che diventa nuovo proprietario del BarLume e che inizia una relazione con la Tizi;

fratellastro di Massino, che diventa nuovo proprietario del BarLume e che inizia una relazione con la Tizi; Michele Di Mauro è Gianluigi Maria Tassone, ex Ministro dell’Interno, ora Questore di Pisa, nonostante la scarsa competenza;

ex Ministro dell’Interno, ora Questore di Pisa, nonostante la scarsa competenza; Corrado Guzzanti è Paolo Pasquali, assicuratore di origini venete che si è trasferito a Pineta, di cui è diventato sindaco;

assicuratore di origini venete che si è trasferito a Pineta, di cui è diventato sindaco; Paolo Cioni è Marco “Marchino” Pardini, ex marito della Tizi e barista del BarLume;

ex marito della Tizi e barista del BarLume; Daniele Marmi è l’Agente Cioni;

Guglielmo Favilla è l’Agente Andrea Govoni;

Jerryann Desaya Johara Liguori è Bettina, nuova compagna di Massimo;

nuova compagna di Massimo; Ludovico Fiorentini è Ampelino, figlio, di Massimo e della Tizi.

I “vecchini” del BarLume

I cosiddetti “vecchini” sono quattro anziani che passano le loro giornate al BarLume e che sono coinvolti in un modo o nell’altro nelle indagini di Fusco e della Polizia.

Alessandro Benvenuti è Emo;

Marcello Marziali è Gino;

Atos Davini è Pilade;

Massimo Paganelli è Aldo.

I Delitti del BarLume 2024, le guest-star

Anche questa stagione ospita delle guest-star d’eccezione: nel primo episodio, ad esempio, troviamo Orietta Berti, mentre nei vari episodi incontriamo Marco Messeri (nei panni del padre della Tizi), il cantautore Motta e lo scrittore Sandro Veronesi.

I Delitti del BarLume 2024, registi

Anche quest’anno alla regia c’è Roan Johnson, che ogni tanto è comparso anche in qualità di attore davanti alla macchina da presa nonché produttore creativo della serie, affiancato nuovamente da Milena Cocozza. La serie è una produzione Sky Original, co-prodotta con Palomar.

I Delitti del BarLume 2024, i libri

La serie è liberamente ispirata dai libri scritti da Marco Malvaldi ed editi da Sellerio Editore. L’ultimo libro della saga, “L amorra cinese”, risale al 2023.

I Delitti del BarLume 2024, dov’è stato girato?

La serie è ambientata nell’immaginario Comune di Pineta, che nella realtà è Marciana Marina, all’Isola d’Elba. Le riprese sono state effettuate durante l’estate 2023.

I Delitti del BarLume 2024, il trailer

Quante stagioni ha I Delitti del BarLume?

In tutto, la serie tv è giunta al traguardo delle undici stagioni. La prima è andata in onda nel 2013.

I Delitti del BarLume 2024 su Tv8

Dopo il passaggio sulla pay tv, la serie va in onda anche in chiaro, su Tv8. Non è ancora stata comunicata la data di messa in onda, ma con ogni probabilità si dovrà aspettare l’estate.

I Delitti del BarLume 2024, dove vederlo?

E’ possibile vedere I Delitti del BarLume 2024, oltre che in tv su Sky Cinema, anche in streaming su Sky Go per gli abbonati a Sky e su Now, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.